Зачем в кофе добавляют поваренную соль — неожиданный лайфхак от бариста

Немного соли помогает убрать лишнюю горечь и раскрыть аромат кофе. Почему этот метод работает и что ещё улучшит вкус напитка.

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Зачем в кофе добавляют соль / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Зачем бариста добавляют в кофе щепотку соли

Почему кофе горький

Что добавить в кофе для мягкости

Многие люди любят кофе за его аромат, но горький вкус может испортить все удовольствие. Обычно напиток горький из-за пережаренных зерен, горячей воды или ошибок при приготовлении. Однако у профессиональных бариста есть простой секрет, который помогает быстро сделать вкус кофе мягким и приятным. Главред расскажет подробнее.

Зачем в кофе добавлять соль

Самый известный способ убрать лишнюю горечь — всыпать в напиток буквально щепотку обычной соли.

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Если соли совсем немного, кофе не станет соленым. Соль просто блокирует те рецепторы на языке, которые отвечают за горечь. Благодаря этому напиток становится мягче, а его естественный аромат ощущается лучше.

Видео о том, как приготовить кофе в чашке, можно посмотреть здесь:

Почему кофе горький

Чаще всего чрезмерная горечь появляется из-за слишком длительного заваривания. Когда кофе слишком долго стоит в горячей воде, из него выделяется слишком много горьких веществ.

Также не стоит заливать кофе кипятком — температура воды должна быть в пределах 90–96 градусов. Кроме того, на вкус влияет сорт и обжарка. Темные зерна всегда горьче, а сорт арабика обычно значительно мягче и слаще, чем робуста.

Количество кофеина в разных напитках инфографика / Главред

Простые способы улучшить вкус кофе

Если вы не хотите добавлять соль, можно использовать щепотку корицы. Она придает легкий сладковатый привкус и хорошо маскирует горечь. Также с этой задачей прекрасно справляются молоко или сливки, которые благодаря своей жирности быстро устраняют резкие вкусовые оттенки.

Чтобы кофе всегда был вкусным, покупайте зерна средней обжарки, используйте фильтрованную воду правильной температуры и не держите напиток на огне или в кружке слишком долго.

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Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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