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Зачем в кофе добавляют поваренную соль — неожиданный лайфхак от бариста

Марина Иваненко
6 июня 2026, 16:22
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Немного соли помогает убрать лишнюю горечь и раскрыть аромат кофе. Почему этот метод работает и что ещё улучшит вкус напитка.
Зачем в кофе добавляют соль
Зачем в кофе добавляют соль / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Зачем бариста добавляют в кофе щепотку соли
  • Почему кофе горький
  • Что добавить в кофе для мягкости

Многие люди любят кофе за его аромат, но горький вкус может испортить все удовольствие. Обычно напиток горький из-за пережаренных зерен, горячей воды или ошибок при приготовлении. Однако у профессиональных бариста есть простой секрет, который помогает быстро сделать вкус кофе мягким и приятным. Главред расскажет подробнее.

Зачем в кофе добавлять соль

Самый известный способ убрать лишнюю горечь — всыпать в напиток буквально щепотку обычной соли.

видео дня

Если соли совсем немного, кофе не станет соленым. Соль просто блокирует те рецепторы на языке, которые отвечают за горечь. Благодаря этому напиток становится мягче, а его естественный аромат ощущается лучше.

Видео о том, как приготовить кофе в чашке, можно посмотреть здесь:

Почему кофе горький

Чаще всего чрезмерная горечь появляется из-за слишком длительного заваривания. Когда кофе слишком долго стоит в горячей воде, из него выделяется слишком много горьких веществ.

Также не стоит заливать кофе кипятком — температура воды должна быть в пределах 90–96 градусов. Кроме того, на вкус влияет сорт и обжарка. Темные зерна всегда горьче, а сорт арабика обычно значительно мягче и слаще, чем робуста.

Количество кофеина в разных напитках инфографика
Количество кофеина в разных напитках инфографика / Главред

Простые способы улучшить вкус кофе

Если вы не хотите добавлять соль, можно использовать щепотку корицы. Она придает легкий сладковатый привкус и хорошо маскирует горечь. Также с этой задачей прекрасно справляются молоко или сливки, которые благодаря своей жирности быстро устраняют резкие вкусовые оттенки.

Чтобы кофе всегда был вкусным, покупайте зерна средней обжарки, используйте фильтрованную воду правильной температуры и не держите напиток на огне или в кружке слишком долго.

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Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

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