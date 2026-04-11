Жир растворится сам: недорогое средство из кофе и уксуса, которое заменит дорогую химию

Марина Иваненко
11 апреля 2026, 12:52
Смесь кофе и уксуса — натуральный способ борьбы с жиром и нагаром. Рецепт домашнего очистителя, который вернет блеск кухне без агрессивных средств.
Кофе и уксус против жира
Кофе и уксус против жира

О чем вы узнаете:

  • Как кофе и уксус могут помочь на кухне
  • Как приготовить средство

Многие хозяйки привыкли покупать дорогие моющие средства для чистки плит и пригоревшей посуды. Однако пользователи сети все чаще отдают предпочтение натуральным методам. Один из самых популярных лайфхаков последнего времени — сочетание молотого кофе и обычного столового уксуса.

Почему кофе и уксус работают лучше, чем химия

Секрет эффективности средства заключается в химических и физических свойствах ингредиентов. Уксус является естественным растворителем известкового налета и жира и обладает дезинфицирующими свойствами. Что касается кофе, то он выполняет роль мягкого абразива.

Уксус растворяет известковый налет, удаляет жир и дезинфицирует поверхности. Кофе действует как деликатный абразив — он удаляет грязь без царапин, — объясняют эксперты издания"Планета".

Вместе эти компоненты образуют смесь, которая справляется даже с теми пятнами, которые успели глубоко въесться в поверхность.

Где можно использовать смесь кофе и уксуса

Это самодельное средство является достаточно универсальным. Домохозяйки рекомендуют использовать его для очистки кухонных плит и столешниц, мытья раковин, а также удаления нагара с кастрюль и сковородок. Кроме того, смесь подходит для обезжиривания кухонных поверхностей и освежения металлических элементов без появления разводов.

Рецепт за 1 минуту — как сделать мощное чистящее средство дома

Для приготовления вам не понадобятся особые компоненты, ведь все необходимое обычно уже есть на каждой кухне. Для создания раствора подготовьте:

  • 2 столовые ложки молотого кофе;
  • 300 мл уксуса;
  • 1 столовую ложку соли;
  • 100 мл средства для мытья посуды (по желанию, для усиления эффекта).

Процесс приготовления прост: налейте уксус в миску, добавьте туда кофе и соль, а в конце — моющее средство. После тщательного перемешивания раствор следует перелить в пульверизатор. Средство нужно распылить на загрязненную поверхность, потереть губкой и оставить на несколько минут для воздействия. После этого останется только смыть все чистой водой.

Если вы не хотите тратить кучу денег на уборку, этот метод точно стоит попробовать. Кофе с уксусом сделают свою работу за вас, — отмечают специалисты.

Главное преимущество такого способа — отсутствие едких химических испарений и значительная экономия бюджета. Хозяйки уверяют, что после одного использования такого домашнего средства потребность в дорогих магазинных спреях исчезает.

Ранее Главред рассказывал о том, какие кухонные приборы опасно оставлять в розетке. Многие воспринимают кнопку "выключить" как полное прекращение работы прибора. Однако для современной техники это просто переход в режим ожидания.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Planeta

Planeta — это популярный венгерский информационный портал, специализирующийся на практических советах, лайфхаках и проверенных временем методах ведения хозяйства. Ресурс имеет репутацию надежного источника "жизненных хитростей", предлагая читателям эффективные способы экономии, экологичной уборки и ухода за домом, основанные на европейском опыте.

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настоя

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

"Не представляю, как прожить": Лилия Ребрик пожаловалась на мизерную зарплату

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

Последние новости

14:01

Неожиданное решение: как просроченные специи помогают решать повседневные бытовые проблемы

14:00

Будут ли отключать свет в Украине на Пасху – ответ Свириденко

13:50

Новый обмен пленными: Украина вернула домой наших защитников

13:41

На песни Пугачевой "раскатала губу" оголтелая певица-путинистка

13:13

Чужое мнение — закон: названы самые зависимые знаки зодиака

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
13:12

Женщина осматривала подвал дома 1923 года и нашла тайник: что в нем было

13:03

Ангел Victoria's Secret Эльза Хоск сообщила о беременности

13:00

Водителей призвали соблюдать правило трёх секунд на дороге: в чём причинаВидео

12:57

Пасхальное перемирие: Зеленский озвучил условия и реакцию Украины на нарушения

12:52

Жир растворится сам: недорогое средство из кофе и уксуса, которое заменит дорогую химию

12:32

Мясо или лук - что лучше обжарить первым: шеф-повар дал неожиданный ответ

12:09

Укроп взойдет густой "щеткой": настой из одного ингредиента сотворит чудоВидео

11:45

В Украине будут лить дожди: синоптик сделала неутешительный прогноз на Пасху

11:44

Ученые раскрыли секрет "золотой кухни" Земли: где скрываются богатства

11:19

РФ готовит новую базу для запуска "шахедов" менее чем в 200 км от Украины

10:51

Лавров озвучил новое требование для прекращения войны: чего добиваются в Кремле

10:24

Одна ложка — урожай вырастет в 10 раз: что положить в лунку при посадке томатовВидео

10:20

Забудьте о "дешевой цене": что не так с этой фразой и как говорить правильно

10:02

Цены летят вверх: популярный продукт превращается в настоящий деликатес

09:09

Клубника даст в разы больше сладких ягод: "бабушкин" рецепт подкормкиВидео

09:03

Взрывы и пожар: дроны атаковали важный объект РФ в Краснодарском краеВидео

09:03

ВСУ достигли успехов сразу на 4 ключевых направлениях, а Россия - ни на одномФото

08:13

Чем закончится затишье на Ближнем Востоке: Хара дал прогнозмнение

07:37

Россияне ударили по жилым домам в Одессе: поврежден детский сад, есть погибшиеФото

05:11

Рыбки, покорившие СССР: как родился самый популярный фарфоровый сервиз

04:30

Они найдут "золотую жилу": каким знакам зодиака суждено вот-вот разбогатеть

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки с покупками за 71 с

03:30

Огурцы попрут как на дрожжах: при посадке в лунку нужно добавить ложку настояВидео

02:10

Нужно ли промывать макароны после варки: шеф-повар удивил объяснением

01:30

На грани катастрофы: испытание на выживание для астронавтов Artemis II

00:22

Секрет весенней посадки клубники: как получить богатый урожай с первого разаВидео

10 апреля, пятница
23:33

Тревожный сигнал может указывать на деменцию: какой симптом нельзя пропустить

23:04

В Сумах прилет в многоэтажку: огонь охватил весь дом, среди раненых – детиФото

22:39

Секрет экономии на стирке: одна настройка заметно урежет счета за коммуналкуВидео

22:12

ВСУ откинули оккупантов на стратегически важном участке фронта - детали

21:41

Выключить нельзя оставить: какие кухонные приборы опасно оставлять в розетке

21:25

Один полив — и сад под защитой: как навсегда избавиться от вредителей и болезнейВидео

21:21

Муравьи его не выносят: что нужно рассыпать по участку, чтобы они исчезли навсегда

20:56

Пустая трата места и денег: что на самом деле не стоит хранить в холодильнике

20:23

Секрет идеально чистого чайника: два натуральных ингредиента творят чудесаВидео

20:04

Любит пить: сын путинистки Королевой пожаловался на жену

19:52

Секретное оружие советского солдата: зачем на самом деле затачивали пряжку ремня

19:52

Свет будут выключать по всей Украине: как будут действовать графики 11 апреля

19:25

Слова "тупик" на самом деле нет в украинском языке: как говорить правильно

19:24

Что надеть на Пасху, чтобы выглядеть стильно: советы от дизайнера

19:10

Гортензия будет обильно цвести всё лето: что обязательно нужно сделать весной

19:10

Слабость Трампа может создать новый хаос в мировой политике: Денисенко назвал рискимнение

18:53

Принесёте беду в дом: почему не стоит забирать демонтированную ограду с кладбища

18:45

Секреты опытных садоводов: что обязательно сделать весной для плодородной почвыВидео

18:23

Украинцев предупредили об угрозе на Пасху: почему гражданам следует быть бдительными

