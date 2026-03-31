Регулярная чистка стиральной машины с использованием скрытой функции помогает продлить срок службы техники и сохранить свежесть белья без лишних затрат.

Многие владельцев стиральных машин годами не знают о скрытой кнопке

Стиральная машина используется ежедневно, однако ее регулярная чистка остается вне внимания большинства владельцев. Со временем внутри прибора накапливаются остатки моющих средств, известковый налет, плесень и бактерии. Это приводит к появлению неприятного запаха, ухудшению качества стирки и ускоренному износу техники.

Одной из ключевых деталей, о которой многие узнают спустя годы эксплуатации, является скрытая кнопка в отсеке для моющих средств. Она позволяет полностью извлечь лоток, обеспечивая доступ к труднодоступным участкам, где чаще всего скапливаются загрязнения. Без ее использования попытки вытащить отсек могут привести к поломке. Об этом пишет West Side Journal.

Скрытая функция, о которой забывают

Кнопка разблокировки обычно находится внутри выдвижного ящика, по центру или сбоку, иногда скрыта под язычком или наклейкой. Она нужна для освобождения фиксатора, что позволит извлечь лоток без усилий. После этого его можно тщательно промыть под теплой водой и очистить от налета с помощью уксуса или щетки.

Особого внимания требует и ниша, в которой находится лоток. Именно там чаще всего образуются плесень и стойкие отложения, которые невозможно удалить без извлечения детали.

Почему одной очистки лотка недостаточно

Даже при чистом отсеке внутри машины могут сохраняться бактерии. Эксперты советуют регулярно обрабатывать барабан, резиновый уплотнитель дверцы и фильтр.

Для очистки барабана достаточно запустить пустой цикл при высокой температуре с добавлением уксуса или соды. Это помогает удалить налет и избавиться от затхлого запаха.

Уплотнитель дверцы также требует регулярного осмотра, ведь в складках часто скапливаются грязь, вода и мелкие предметы. Фильтр, расположенный в нижней части машины, необходимо периодически очищать от мусора и ворса.

Игнорирование этих элементов может привести к повышенной нагрузке на насос, увеличению энергопотребления и сокращению срока службы устройства.

Ранее Главред писал о том, почему стиральная машина внезапно продлевает стирку. Часто таймер показывает одну минуту до конца цикла, но проходит еще пять, а машина все не останавливается. В соцсетях пользователи шутят, что за эту "последнюю минуту" можно успеть сходить в магазин или поужинать.

Также сообщалось об ошибке при стирке, которую многие делают годами. Люди часто стирают одежду при 40°C, считая этот режим универсальным. Однако такая температура подходит не для всех вещей и может приводить к лишним тратам.

Вам может быть интересно:

Об источнике: The West Side Journal The West Side Journal — это американский медиа-сайт, который возник на основе печатной газеты, основанной в 1936 году в городе Порт-Аллен, штат Луизиана. На протяжении 88 лет издание было официальным печатным органом округа Западный Батон-Руж, освещая политические, культурные, спортивные и бытовые новости для местных сообществ. В октябре 2024 года печатную версию закрыли, но онлайн-платформа продолжает работу, уделяя особое внимание новостям, материалам о стиле жизни, доме и саду, а также практическим советам для читателей.

