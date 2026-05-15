Россияне потеряли важные объекты: Силы обороны нанесли мощные удары по РФ

Силы обороны нанесли удары по НПЗ, кораблям, складам россиян и РЛС.

Силы обороны нанесли удар по РФ

Что известно:

В РФ прогремели мощные взрывы

Силы обороны атаковали НПЗ "Рязанский"

Силы обороны Украины атаковали важные объекты российских оккупантов. Под ударом оказались НПЗ "Рязанский", корабли, склады боеприпасов и РЛС оккупантов. Об этом официально заявляет Генеральный штаб ВСУ.

Удары по НПЗ

После попадания по нефтеперерабатывающему заводу "Рязанский" в Рязани на территории объекта был зафиксирован масштабный пожар.

Известно, что этот НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. В год он перерабатывает около 17 млн тонн нефти.

"Завод производит бензин, дизельное и реактивное топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Объекты РФ, которые поразили Силы обороны Украины

Наши защитники нанесли удары по малому ракетному катеру и минному тральщику в пункте базирования "Каспийск".

Также были нанесены удары по:

складам боеприпасов в районах Епифановки и Ровеньков (Луганская область);

складам материально-технических средств в Райгородке (Луганская область);

складу средств РЭБ в Дмитровке (Донецкая область);

складу горюче-смазочных материалов в Мариуполе.

Также украинские воины нанесли удар по береговому посту технической разведки ФСБ РФ в Мариуполе. Там были поражены радиолокационная станция МР-232 "Буссоль-С" и оптико-электронный модуль.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Как удары Украины по нефтяной инфраструктуре РФ влияют на Кремль — мнение полковника

Главред писал, что, по словам британского полковника в отставке Хемиша де Бреттона-Гордона, удары Украины по российской нефтяной инфраструктуре существенно влияют на возможности Кремля финансировать войну.

Из-за атак Россия теряет часть доходов от экспорта нефти, которые являются ключевыми для ведения боевых действий. На этом фоне растет обсуждение неспособности РФ эффективно защитить собственные объекты от дроновых атак.

Российские НПЗ / Инфографика: Главред

Удары Украины по объектам РФ — последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 15 мая в российской Рязани прогремели мощные взрывы. В городе бушует пожар и сильное задымление. Под атаку дронов, вероятно, попал рязанский НПЗ.

Накануне специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ отработали удары по НПЗ "Лукойл-Пермнафтооргсинтез" и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь" в России.

Ранее, 8 мая, Вооруженные силы Украины нанесли удары по России. Мощный пожар был зафиксирован в Ярославле, что в 700 километрах от границы с Украиной.

Об источнике: Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины. Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

