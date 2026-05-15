Австралийская "Джей Ло" взорвала Евровидение 2026: что о ней известно

Участницу Евровидения 2026 сравнивают с Дженнифер Лопес.

Дельта Гудрем - звезда Евровидения из Австралии / Коллаж Главред, фото Instagram/deltagoodrem

Кратко:

Кто такая Дельта Гудрем

Какие у нее шансы на победу

Во время второго полуфинала Евровидения 2026, который прошел 14 мая, в рейтинги букмекеров на первые позиции ворвалась участница из Австралии - Delta Goodrem с песней Eclipse.

Ее называют австралийской Дженнифер Лопес, а ее выступление на Евровидении было очень ярким и запоминающимся. Более того, ее даже отметили украинские комментаторы Евровидения - Тимур Мирошниченко и Светлана Тарабарова.

Участницу от Австралию сравнивают с Джей Ло / Фото Instagram/deltagoodrem

Главред решил поближе познакомиться с участницей и рассказать о ней. Так как, возможно, это одна из серьезных претенденток на победу в Евровидении 2026.

Что известно о Delta Goodrem

Дельта родилась и выросла в Сиднее. Она с юных лет начала посещать уроки танцев, актерского мастерства, пения и игры на фортепиано. В 15 лет Гудрем подписала контракт с Sony Music Australia. Ее первый альбом "Innocent Eyes" стал одним из самых продаваемых дебютных альбомов в истории Австралии.

Выступление Австралии на Евровидении / Скриншот Instagram/deltagoodrem

В общей сложности у неё девять синглов, занявших первое место, и 17 хитов, вошедших в десятку лучших в чарте ARIA Singles. Она продала более восьми миллионов альбомов по всему миру и в целом получила три премии World Music Awards, 12 премий ARIA Music Awards, премию MTV Video Music Award и ряд других наград.

Delta Goodrem на Евровидении

После выступления Австралии на Евровидении, ставки букмекеров резко изменились и Австралия сразу заняла 2 место.

Теперь остается только ждать финала, чтобы вживую увидеть, как будут распределяться места и удастся ли Австрии и Дельте Гудрем опередить постоянных лидеров - Финляндию.

Ставки букмекеров после второго полуфинала Евровидения 2026 / Скриншот eurovisionworld.com

Евровидение 2026 / инфографика: Главред

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

