У колорадского жука не будет шансов: чем нужно обработать картофель

Руслана Заклинская
15 мая 2026, 10:21
Чтобы кусты не "облысели", важно сочетать предпосадочную обработку клубней с системным опрыскиванием в период вегетации.
Лучшие средства от колорадского жука

Вы узнаете:

  • Чем обработать картофель перед посадкой
  • Какие средства чаще всего применяют против колорадского жука
  • Какие растения помогают отпугивать вредителей

Картофель — одна из самых уязвимых культур на огороде, ведь его активно атакуют вредители, в первую очередь колорадский жук. Чтобы сохранить урожай, важно правильно подобрать средства обработки и своевременно проводить профилактику.

Главред узнал, как эффективно уничтожить колорадского жука.

Чем обработать картофель перед посадкой

Перед посадкой клубни часто обрабатывают специальными протравителями, которые защищают от вредителей и болезней в первые недели роста. Они помогают снизить риск повреждения молодых ростков и повышают урожайность.

Чаще всего применяют инсектицидные препараты системного действия, которые создают защитный барьер вокруг растения. Такую обработку проводят за несколько дней до посадки или непосредственно перед ней.

Для этого используют системные препараты, которые защищают растение в первые 30–40 дней роста:

  • Тексио Велум;
  • Селест Топ;
  • Шедевр;
  • Актара.

Они обеспечивают защиту от широкого спектра вредителей, включая колорадского жука. В то же время чрезмерное использование инсектицидов может повлиять на качество раннего урожая.

Растения-защитники картофеля
Какие средства используют от колорадского жука

Колорадский жук остается одним из самых опасных вредителей картофеля, особенно на больших и несвоевременно обработанных посадках. Он быстро размножается и активно питается листьями картофеля.

Если кусты остаются без обработки, они могут полностью "облысеть" за неделю. Без листьев растение не способно развиваться, поэтому сильное поражение часто приводит к его гибели.

Если клубни не протравлены, первую обработку проводят во время массового появления личинок 1-2 возраста — контактными препаратами (Оперкот, Прованто Профи) или чуть раньше (при появлении первых кладок яиц) системными средствами. Эксперт компании"СадовничОк" рассказала, что в борьбе с жуком отлично помогают препараты Амплиго, Кораген и Логус.

Как правильно проводить повторные обработки

Повторную обработку обычно проводят через 2-3 недели, желательно препаратом с другим действующим веществом, чтобы избежать привыкания вредителя.

Для поздних сортов возможна третья обработка в конце июля. Она уничтожает жуков, которые готовятся к зимовке.

Можно ли повысить эффективность обработки

Чтобы повысить эффективность обработки, в баковые смеси часто добавляют удобрения (например, Плантафол 20.20.20, Брексил Комби) и прилипатели для лучшего удержания препарата на листьях.

Как избавиться от колорадского жука без яда
Какие существуют органические методы борьбы

Помимо химических средств, применяют и биологические, и агротехнические методы. Например, баклажаны могут отвлекать жуков от картофеля, особенно если их обработать инсектицидом.

В междурядьях также можно посадить бархатцы, календулу, кориандр или фасоль. Их аромат дезориентирует вредителя.

Для тех, кто предпочитает экологическое земледелие, существуют проверенные временем методы, в частностиручной сбор. Он эффективен на небольших участках. Главное — уничтожать не только взрослых особей, но и оранжевые кладки яиц на обратной стороне листьев.

Также можно посыпать картофель пеплом, поскольку жук не выдерживает контакта с древесной золой. Лучше всего делать это утром по росе.

Еще одним средством против колорадского жука является раствор сухой горчицы с добавлением уксуса. Он имеет резкий запах, который отпугивает насекомых.

Об источнике: СадовничОк

СадовничОк — это специализированный магазин товаров для сада, огорода и приусадебного хозяйства. Основное направление деятельности — продажа средств для защиты растений, семян, удобрений, инструментов и сопутствующих товаров для ухода за растениями.

