Атак РФ будет больше: военный предупредил об изменении тактики врага

Главное:
- Враг усиливает атаки БПЛА и готовит 200 тысяч новых операторов
- ВСУ уже научились сбивать до двух тысяч вражеских дронов в сутки
- Беспилотники становятся решающими для контроля логистических путей
Страна-агрессор Россия меняет тактику ведения боевых действий и обстрелов гражданского населения Украины. Об этом в эфире "Киев 24" заявил начальник штаба дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Нацгвардии Украины Игорь Яременко.
По его словам, враг увеличивает количество дроновых атак. В то же время украинские военные научились сбивать за сутки до двух тысяч вражеских БПЛА из-за наращивания со стороны противника.
Кроме того, военный предупредил, что Россия готовит до 200 тысяч операторов дронов, чтобы лучше контролировать ситуацию на фронте, а именно: поставки боеприпасов, продовольствия и эвакуацию.
"Беспилотных систем будет становиться все больше как со стороны врага, так, соответственно, и мы наращиваем соответствующий компонент, поскольку понимаем, что будущее за технологиями, и дроны — это один из компонентов, который позволяет контролировать логистические пути", — добавил Яременко.
Существует ли угроза ракетных ударов РФ
Главред писал, что, по словам начальника управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната, опасность дальнейших ракетных ударов России по Украине в ближайшее время сохраняется.
Он пояснил, что во время последней атаки враг не применял крылатые ракеты морского базирования "Калибр" или "Искандер-К", а основной акцент был сделан на стратегическую авиацию и баллистические ракеты "Искандер-М".
Удары РФ по Украине - последние новости
Ранее, утром 15 мая, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за атаки дронов. Группа БПЛА двигалась с севера Киевской области на столицу. В городе прогремели взрывы.
Напомним, Главред писал, что в ночь на 14 мая россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистических, аэробаллистических и крылатых ракет.
Накануне в прокуратуре сообщили, что 14 мая армия РФ направила на Полтавщину беспилотники "Герань-2". В результате попаданий в городе Кременчуг повреждено более 10 транспортных средств и складские помещения автотранспортного предприятия.
Об источнике: Отдельная артиллерийская бригада НГУ
Отдельная артиллерийская бригада НГУ — артиллерийское соединение Национальной гвардии Украины, пишет Википедия.
В мае 2024 года в составе Национальной гвардии Украины была сформирована первая в истории этого рода войск Отдельная артиллерийская бригада, что стало прецедентом создания артиллерийских соединений такого уровня за пределами Вооруженных сил Украины.
