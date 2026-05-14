"Разнесла": как выступила Украина на Евровидении 2026 во втором полуфинале

Кратко:
- Как выступила Украина во втором полуфинале Евровидения
- Как отреагировала публика
Сегодня, 14 мая, Украина приняла участие во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2026.
Украину в этом году представляет LELEKA с песней "Ridnym", которая победила в Национальном отборе.
Артистка невероятно сильно выступила и это было ее одно из лучших исполнений этой песни.
Об этом также говорят комментаторы Евровидения этого года - Тимур Мирошниченко и Светлана Тарабарова. Светлана Тарабарова расплакалась после того, как артистка взяла сложную ноту во время живого выступления. "Разнесла", - сказала Тарабарова, как только артистка закончила петь.
"Исполнение Виктории было классным, она дала этот месседж, заполнила собой. Через тысячи километров мы почувствовали это", - говорит Тарабарова.
"Все забыли дышать", "Спела шикарно", "Сложная нота", - написали комментаторы во время трансляции.
Как LELEKA выступила в полуфинале Евровидения 2026:
"Прекрасные! Вы все были со мной, я почувствовала это! Я вас люблю", - написала сама артистка после выступления.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред сообщал, что певица исполнила свою песню "Ridnym" на генеральном прогоне, во время которого профессиональное жюри выставляет оценки. Зрители в зале сняли на видео кульминацию номера LELEKA, когда она берет длинную высокую ноту. Сделать это без сучка и задоринки не получилось — певица взяла дыхание посреди своей партии.
Также фаворитка Евровидения-2026 прервала молчание после скандала в первом полуфинале. Поводом для обвинений в использовании фонограммы стало видео из зала: пока Линда Лампениус стремительно бежала к другой декорации, партия скрипки продолжала звучать без пауз.
Вас также может заинтересовать:
- LELEKA оказалась на дне рейтингов перед полуфиналом Евровидения 2026 — детали
- Евровидение 2025: где смотреть второй полуфинал
- Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала
Евровидение-2026
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред