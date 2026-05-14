"Разнесла": как выступила Украина на Евровидении 2026 во втором полуфинале

LELEKA отлично выступила во втором полуфинале Евровидения 2026, сделав мощную заявку на попадание в финал конкурса.

LELEKA шикарно выступила во втором полуфинале Евровидения 2026 / Коллаж Главред, скриншот

Кратко:

Как выступила Украина во втором полуфинале Евровидения

Как отреагировала публика

Сегодня, 14 мая, Украина приняла участие во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2026.

Украину в этом году представляет LELEKA с песней "Ridnym", которая победила в Национальном отборе.

LELEKA шикарно выступила на втором полуфинале Евровидения 2026 / Скриншот

Артистка невероятно сильно выступила и это было ее одно из лучших исполнений этой песни.

Об этом также говорят комментаторы Евровидения этого года - Тимур Мирошниченко и Светлана Тарабарова. Светлана Тарабарова расплакалась после того, как артистка взяла сложную ноту во время живого выступления. "Разнесла", - сказала Тарабарова, как только артистка закончила петь.

"Исполнение Виктории было классным, она дала этот месседж, заполнила собой. Через тысячи километров мы почувствовали это", - говорит Тарабарова.

"Все забыли дышать", "Спела шикарно", "Сложная нота", - написали комментаторы во время трансляции.

Как LELEKA выступила в полуфинале Евровидения 2026:

"Прекрасные! Вы все были со мной, я почувствовала это! Я вас люблю", - написала сама артистка после выступления.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что певица исполнила свою песню "Ridnym" на генеральном прогоне, во время которого профессиональное жюри выставляет оценки. Зрители в зале сняли на видео кульминацию номера LELEKA, когда она берет длинную высокую ноту. Сделать это без сучка и задоринки не получилось — певица взяла дыхание посреди своей партии.

Также фаворитка Евровидения-2026 прервала молчание после скандала в первом полуфинале. Поводом для обвинений в использовании фонограммы стало видео из зала: пока Линда Лампениус стремительно бежала к другой декорации, партия скрипки продолжала звучать без пауз.

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

