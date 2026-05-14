"Производство этого года": Зеленский вскрыл, чем ударили по дому в Киеве

Спасатели продолжают расчищать завалы жилого дома и ищут людей под обрушенными этажами.

Зеленский сообщил о возможном ударе ракетой Х-101

Кратко:

В Киеве 14 мая погибли 10 человек

Ранено 45 человек, продолжается спасательная операция

Удар, вероятно, нанесен ракетой Х-101

В результате массированной атаки на Киев 14 мая, по предварительным данным, погибли 10 человек, еще 45 получили ранения. Спасательные работы продолжаются на месте удара по жилому дому, где разрушены этажи с первого по девятый, а под завалами до сих пор могут оставаться люди.

По предварительным данным, удар по многоэтажке был нанесен российской крылатой ракетой Х-101. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"В Киеве, по предварительным данным, удар по 9-этажному дому был нанесен российской ракетой Х-101", — заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что ракета могла быть изготовлена уже в этом году, что, по его словам, свидетельствует о продолжении поставок в РФ компонентов и оборудования в обход санкций.

"Производство — второй квартал этого года. Это означает, что необходимые компоненты и оборудование Россия продолжает завозить, несмотря на санкции", — отметил президент.

Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что продолжается уточнение типов примененного вооружения — ракет и дронов — и акцентировал внимание на необходимости усиления санкционного давления на Россию и перекрытия схем обхода ограничений.

Какие города могут стать целями российских ударов — мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска продолжают активную разведку и могут выбирать для ударов города, где фиксируется концентрация ресурсов, важных для обеспечения фронта.

По его словам, угроза атак остается постоянной, а потенциальными целями могут быть даже крупные города, включая столицу.

"В любой момент могут нанести удар — они сами демонстрируют готовность, а это означает, что атака может произойти в любой момент", — подчеркнул эксперт.

Атака на Украину 14 мая — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Киев с применением дронов и ракет. В столице раздались мощные взрывы, зафиксированы пожары, разрушения и падение обломков в нескольких районах города.

Кроме того, в Киеве возросло число жертв массированной российской атаки в ночь на 14 мая. Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе спасатели извлекли тела еще семи человек, среди них — 12-летняя девочка.

Напомним, что больше всего пострадали Дарницкий, Оболонский, Днепровский, Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы. В Дарницком районе частично обрушился жилой дом. Также возникли пожары на АЗС, в гаражах и нежилых зданиях.

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

