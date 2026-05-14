Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Производство этого года": Зеленский вскрыл, чем ударили по дому в Киеве

Руслан Иваненко
14 мая 2026, 20:26обновлено 14 мая, 20:58
google news Подпишитесь
на нас в Google
Спасатели продолжают расчищать завалы жилого дома и ищут людей под обрушенными этажами.
Зеленский, Атака
Зеленский сообщил о возможном ударе ракетой Х-101 / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, ГСЧС

Кратко:

  • В Киеве 14 мая погибли 10 человек
  • Ранено 45 человек, продолжается спасательная операция
  • Удар, вероятно, нанесен ракетой Х-101

В результате массированной атаки на Киев 14 мая, по предварительным данным, погибли 10 человек, еще 45 получили ранения. Спасательные работы продолжаются на месте удара по жилому дому, где разрушены этажи с первого по девятый, а под завалами до сих пор могут оставаться люди.

По предварительным данным, удар по многоэтажке был нанесен российской крылатой ракетой Х-101. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

видео дня

"В Киеве, по предварительным данным, удар по 9-этажному дому был нанесен российской ракетой Х-101", — заявил Владимир Зеленский.

Он также отметил, что ракета могла быть изготовлена уже в этом году, что, по его словам, свидетельствует о продолжении поставок в РФ компонентов и оборудования в обход санкций.

"Производство — второй квартал этого года. Это означает, что необходимые компоненты и оборудование Россия продолжает завозить, несмотря на санкции", — отметил президент.

Х-101
Ракета Х-101 / Инфографика: Главред

Зеленский подчеркнул, что продолжается уточнение типов примененного вооружения — ракет и дронов — и акцентировал внимание на необходимости усиления санкционного давления на Россию и перекрытия схем обхода ограничений.

Какие города могут стать целями российских ударов — мнение эксперта

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска продолжают активную разведку и могут выбирать для ударов города, где фиксируется концентрация ресурсов, важных для обеспечения фронта.

По его словам, угроза атак остается постоянной, а потенциальными целями могут быть даже крупные города, включая столицу.

"В любой момент могут нанести удар — они сами демонстрируют готовность, а это означает, что атака может произойти в любой момент", — подчеркнул эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска продолжают активную разведку и могут выбирать для ударов города, где фиксируется концентрация ресурсов, важных для обеспечения фронта.

По его словам, угроза атак остается постоянной, а потенциальными целями могут быть даже крупные города, включая столицу.

"В любой момент могут нанести удар — они сами демонстрируют готовность, а это означает, что атака может произойти в любой момент", — подчеркнул эксперт.

Атака на Украину 14 мая — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 14 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Киев с применением дронов и ракет. В столице раздались мощные взрывы, зафиксированы пожары, разрушения и падение обломков в нескольких районах города.

Кроме того, в Киеве возросло число жертв массированной российской атаки в ночь на 14 мая. Из-под завалов многоэтажки в Дарницком районе спасатели извлекли тела еще семи человек, среди них — 12-летняя девочка.

Напомним, что больше всего пострадали Дарницкий, Оболонский, Днепровский, Голосеевский, Соломенский и Шевченковский районы. В Дарницком районе частично обрушился жилой дом. Также возникли пожары на АЗС, в гаражах и нежилых зданиях.

Читайте также:

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости Киева Взрыв в Киеве атака дронов Ракетная атака на Украину
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Производство этого года": Зеленский вскрыл, чем ударили по дому в Киеве

"Производство этого года": Зеленский вскрыл, чем ударили по дому в Киеве

20:26Война
ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

18:37Мир
"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

17:55Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 мая: что происходит на фронте (обновляется)

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

О мерзости этой закуски в СССР ходили легенды: вряд ли кто-то скучает по ней

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Богатство накроет с головой: для каких знаков зодиака откроются двери изобилия

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Гороскоп Таро на июнь 2026: кого ждут новые знакомства, рост доходов и важный выбор

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

Последние новости

21:18

Пышное цветение гарантировано: что сделать, чтобы петунии обильно цвели все лето.

21:03

Устранение Путина: раскрыт сценарий вооруженной смены власти в России

21:00

Россия готовит массовое переселение россиян в Украину: эксперт оценил шансы Кремля

20:52

Рожденные быть сильными: люди, рожденные в этих месяцах, никогда не сдаются

20:41

Эксперты призвали натереть окна и двери мылом: в чём причинаВидео

Путин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - МорозовПутин рискует зайти в тупик через 8-12 месяцев - Морозов
20:26

"Производство этого года": Зеленский вскрыл, чем ударили по дому в Киеве

20:19

Макароны получатся вкуснее, чем в ресторане: что добавить в воду при варке

20:08

В МВФ сделали заявление о новых налогах в Украине: кого может касаться

19:52

Что действительно делают медведи зимой в берлоге: ученые развеяли популярный мифВидео

Реклама
19:45

Чем обработать лук и чеснок от луковой мухи: урожай увеличится в несколько раз

19:26

В Запорожье подорожает проезд в общественном транспорте: сколько придется платить

19:20

Тотальная война заключается не в захвате территорий: Кущ - перспективах мирамнение

19:05

Война в Украине могла закончиться в 2025 году: что стало препятствиемВидео

19:04

В ВСУ не исключают отход из ключевого города на востоке: СМИ раскрыли детали

18:37

ВСУ стали самой мощной армией Европы: Рубио раскрыл реальные потери россиян

18:35

Почему кошки могут ненавидеть человеческий голос: нюанс, о котором почти не говорятВидео

18:27

Золото торчало из земли: мужчина сделал невероятную находку

17:55

"Такого в мире ещё не было": в Минобороны назвали особенность удара РФ по Украине

17:50

Миллионер снес развлекательный комплекс на заднем дворе: соседи ликуют

17:48

Сильно разуверилась: жена Тимура Мирошниченко сделала важное заявление

Реклама
17:33

Что означает загадочное украинское слово "закапелок": догадываются единицы

17:31

В России признали, что война может закончиться только поражением Кремля

17:15

Банки будут проверять операции с наличными: кому могут заблокировать счета

17:06

Не только Донбасс: Кремль выдвинул Украине новый ультиматум и "выдал" цель войны

17:04

Вода буквально кипела: рыбак вытащил 31-килограммового монстра

17:00

Евровидение 2026: онлайн трансляция второго полуфинала

16:44

Как правильно говорить ребенку "нет": психолог дала неожиданный совет

16:42

Доллар и евро начали дешеветь: новый курс валют на 15 мая

16:34

Грех или уважение: что означает поднятая с земли монета — совет историка

16:29

Что добавить в почву, чтобы гортензия стала синей или розовой - простой трюк

16:15

Кухонным губкам нашли замену: многие пользуются более удобной новинкой

16:10

Секреты модной вышиванки: 5 приемов, чтобы сделать украинское основой стиляВидео

16:06

Студента на Львовщине обязали прочитать книгу за схему побега уклониста в Польшу

15:54

На рынке в Украине обнаружили опасный продукт: его убирают с прилавков

15:48

Народные приметы о хрущах: как по количеству насекомых определить будущий урожай

15:43

Запасы сокращаются, а цены стремительно растут: в Украине дорожает базовый овощ

15:30

Главный враг картофеля после "колорада": как точно избавиться от проволочникаВидео

15:22

Мало кто знает: почему бутылки для пива коричневые или зеленые - ответ удивит

15:11

Одна мелочь в авто незаметно "съедает" деньги: водителей призвали проверить шиныВидео

15:10

"Доводила себя": LELEKA раскрыла, как оказалась в психиатрической больнице

Реклама
15:10

Сын путинистки Валерии срочно покинул Россию: семья открестилась от него

15:04

Книга, которую никто не может прочитать, поставила ученых в тупикВидео

14:45

Шикарный салат с сухариками, который съедят в первую очередь: рецепт за 12 минут

14:43

В Киеве резко возросло количество жертв и раненых: под завалами – десятки человекФото

14:16

Путин заявил о готовности встретиться с Зеленским: эксперт раскрыл план Кремля

14:15

Россия может готовить новый ракетный удар: Игнат предупредил об угрозе

14:10

Помидоры будут крупными и мясистыми: чем подкормить в период цветения

14:05

Один знак зодиака получит подарок судьбы: что предсказали карты Таро на июнь 2026Видео

14:00

Откачали: популярная российская актриса наглоталась таблеток

13:59

"Весила 93 килограмма": жена Ткача поразила радикальным похудением

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять