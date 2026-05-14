Прилеты в портах, удары по энергетике и жилым домам: все детали ночного обстрела Украины

Анна Ярославская
14 мая 2026, 09:38обновлено 14 мая, 10:17
Россия обрушила на Украину массированный ракетно-дроновый удар. Пострадал Киев и другие регионы.
Последствия атаки РФ
Основной целью массированного комбинированного удара стал Киев / Коллаж: Главред, фото: ГосЧС, Нацполиция

Главное:

  • Масштабная атака затронула Киев, Одессу, Харьков
  • В столице разрушена часть девятиэтажки, идет спасательная операция
  • Обесточен энергообъект на Черниговщине, ранены люди в шести регионах

В ночь на 14 мая 2026 года российская оккупационная армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Как пишут мониторы, фокус атаки РФ был на Киеве, Кременчуге и отдельных районах центральных областей Украины". Также под атакой находились Белая Церковь, Черноморск, Харьков, Сумы.

Главред собрал все, что известно о последствиях.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку. По его словам, за ночь россияне выпустили по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет. Были удары баллистики, аэробалистики и крылатых ракет.

"Главная цель этого удара – Киев. В городе есть повреждения на 20 локациях. Это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая гражданская инфраструктура. Также есть разрушения в Киевской области, были террористические удары по энергетике в Кременчуге, портовой и жилой застройке в Черноморске", - отметил Зеленский.

По его словам, всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин.

Приблизительная карта российских ударов БПЛА и ракетами за последние сутки
Приблизительная визуализация полета БпЛА и ракет во время атаки этой ночью и утром / Фото: https://t.me/StrategicaviationT/31212
Приблизительная визуализация полета БпЛА и ракет во время атаки этой ночью и утром / Фото: t.me/StrategicaviationT

Вице-премьер-министр по вопросам восстановления - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил, что под атакой РФ были столица и десятки регионов – Киевщина, Харьковщина, Одесчина, Полтавщина, Запорожье и другие.

"В Киеве Россия унесла жизни одного человека, еще более 30 – ранены. В результате ударов есть возгорание и разрушения в разных районах города. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура. В Дарницком районе продолжается ликвидация последствий атаки, разрушен многоэтажный дом. Под завалами могут находиться люди", - написал Кулеба.

Враг также бил по критической инфраструктуре, портам Одесской области, объектам Укрзализныци.

"На местах попаданий с первых минут работают спасатели, медики, профильные оперативные службы. Все прилагают максимум усилий, чтобы помочь людям, ликвидировать последствия атак и спасти каждую жизнь", - добавил чиновник.

Оккупанты атаковали Полтавщину

Ночью армия РФ нанесла комбинированный удар по Кременчугскому району. В результате атаки повреждено технологическое оборудование промышленного предприятия и транспортные средства и складские помещения автотранспортного предприятия.

Также зафиксированы разрушения и повреждения частных домов на двух локациях.

Информации о травмированных по состоянию на данный момент не поступало, соообщили в ОВА.

Глава ОВА Виталий Дьяковнич также сообщил, что в результате ночной атаки на Полтавщине без газоснабжения остались около 1000 абонентов в нескольких населенных пунктах.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

На Черниговщине поврежден энергообъект

В результате атаки РФ утром 14 мая поврежден энергообъект в Черниговском районе. Обесточено более 31 тысячи абонентов. Об этом сообщает АО Черниговоблэнерго на своей странице в Facebook.

Энергетики приступят к выполнению восстановительных работ, как только позволит ситуация безопасности.

Атака на Одесскую область

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, минувшей ночью враг снова массированно атаковал регион ударными БПЛА. К сожалению, два человека пострадали.

Под удары попал объект портовой инфраструктуры. В результате двух волн атак повреждены оборудование, имущество и грузовой транспорт. Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасателями.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Продолжаются работы по устранению последствий. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Последствия атаки на Одесскую область
Последствия атаки на Одесскую область / Фото: t.me/odeskaODA

Атака на Киевщину

По данным Национальной полиции Украины, в Киевской области в результате российской атаки пострадали семь человек, в том числе ребенок.

На Обуховщине полностью уничтожен частный дом, еще два - повреждены.

В Бориспольском районе повреждения получили многоэтажку и шесть автомобилей. Телесные повреждения получили пять человек, в том числе один ребенок. В настоящее время идет эвакуация жителей многоэтажки.

На Фастовщине поврежден многоквартирный дом и автомобиль. Кроме того, пострадали две женщины.

В Бучанском районе уничтожены два автомобиля.

Атака на Киев - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 14 мая российская оккупационная армия атаковала Киев и область. В результате обстрела повреждены жилые застройки и гражданская инфраструктура. На левом берегу столицы в результате атаки врага есть перебои с водоснабжением.

Утром 14 мая РФ повторно атаковала Киев дронами и баллистикой. В городе – взрывы и дым. Подробнее читайте в материале: В Киеве - новые взрывы, есть угроза "Кинжалов": первые подробности.

Разрушения зафиксированы в нескольких районах Киева. В Дарницком районе пострадал панельный 9-этажный жилой дом. 18 квартир разрушены.

Продолжается спасательно-поисковая операция. По предварительной информации, спасли из дома 11 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми могут находиться люди.

По последним данным КГВА, количество пострадавших в результате обстрела возросло до 33 человек. Всем травмированным оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Атака на Харьков и область

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 14 мая оккупанты ударили БПЛА по Шевченковскому району города. Известно о 9 пострадавших людях. Всем оказывается медицинская помощь.

Позже он уточнил, что количество пострадавших в Шевченковском районе Харькова выросло до 14. Идет ликвидация последствий вражеского удара.

Также оккупанты нанесли удар БпЛА по Салтовскому району Харькова. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Все обстоятельства атаки устанавливаются.

Атака на Сумщину

В течение суток российские войска совершили более 40 обстрелов по 23 населенным пунктам Сумской области.

Как сообщили в ОВА, больше обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах. Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры в десяти общинах.

В результате ударов врага на территории Сумщины за минувшие сутки один человек погиб, также пострадали три человека, в том числе двое детей. Есть разрушения и повреждения частных домов, автомобилей и объектов гражданской инфраструктуры.

В частности, в Глуховской общине в результате атаки российского БпЛА пострадали: 13-летняя девочка, 10-летний мальчик и 54-летняя женщина.

В больнице скончалась 67-летняя женщина, которая 7 мая была ранена в результате атаки вражеского БпЛА в Великописаревской общине.

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 14 мая Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине, применив сотни дронов и десятки ракет различных типов. Основным направлением удара стал Киев.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что в течение ночи и утра Россия применила 731 средство воздушного нападения — 56 ракет и 675 беспилотников. Оккупанты выпустили три аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 35 крылатых ракет Х-101 и 675 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронов-имитаторов.

По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 693 воздушные цели:

  • 29 крылатых ракет Х-101;
  • 12 баллистических ракет;
  • 652 вражеских беспилотника.

В то же время зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных дронов в 24 локациях. Обломки сбитых БПЛА упали еще в 18 локациях.

Отчет Воздушных сил
Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Когда закончится обстрел

Как писал Главред, 13 мая советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" предупреждал, что массированная атака РФ по Украине может продолжаться вплоть до обеда 14 мая.

Он призвал людей находиться в укрытиях и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Об источнике: ГСЧС

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сферах гражданской защиты, защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и предотвращения их возникновения, ликвидацию чрезвычайных ситуаций, спасательного дела, тушения пожаров, пожарную и техногенную безопасность, деятельность аварийно-спасательных служб, профилактику травматизма непроизводственного характера, а также гидрометеорологической деятельности, пишет Википедия.

Реклама

