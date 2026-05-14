Не просто привычка: зачем мы стучим по дереву и как этот ритуал привлекает удачу

Традиция стучать по дереву существует уже сотни лет — откуда взялась эта приметка, как её объясняют психологи и почему люди до сих пор это делают.

https://glavred.info/primety/ne-prosto-zvichka-navishcho-mi-stukayemo-po-derevu-ta-yak-ritual-prityaguye-udachu-10764482.html Ссылка скопирована

Зачем стучать по дереву? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете

Откуда взялась традиция стучать по дереву

Почему люди делают это даже неосознанно

Привычка стучать по дереву, чтобы "не сглазить", является одной из самых распространенных традиций в мире. Даже люди, считающие себя рациональными, часто автоматически ищут деревянную поверхность после того, как поделились планами на будущее или рассказали об успехе. Подробнее о происхождении этой приметы расскажет Главред.

На сайте ТСН рассказывают, что корни этой привычки уходят в глубокую древность. Древние народы Европы верили, что в стволах деревьев живут боги и духи. Стук был способом призвать их на помощь, а громкий звук должен был отпугивать злые силы, которые могли подслушать разговор и прогнать удачу.

видео дня

Почему мы продолжаем это делать

Современная наука рассматривает этот примет с точки зрения психологии и нейробиологии. Психологи считают стук по дереву эффективным способом снизить тревожность и вернуть ощущение контроля над ситуацией. Когда человек выполняет этот жест, его мозг получает сигнал о завершенном действии, что помогает снять стресс.

Нейробиологи отмечают, что такие движения активируют зоны мозга, ответственные за чувство безопасности, создавая своеобразный "психологический якорь" для успокоения.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Региональные особенности приметы

Хотя этот жест известен во всем мире, в каждой культуре он имеет свои особенности. В Великобритании и США используют выражения "touch wood" или "knock on wood" и прикасаются к любой древесине.

В Италии вместо дерева чаще касаются железа ("tocca ferro"), которое считается главным оберегом от несчастий. В Украине и странах Восточной Европы принято стучать именно три раза, что связано с сакральным значением числа, а иногда еще и символически плевать через левое плечо.

Правила ритуала по версии поверь

Согласно народным приметам, существуют определенные ограничения. Например, не стоит стучать по окрашенному или лакированному дереву, поскольку искусственное покрытие якобы блокирует связь с живой энергией природы.

Также не рекомендуется стучать по столу — во многих культурах он считается символической "ладонью Бога", поэтому такие действия воспринимались как проявление неуважения.

Вас может заинтересовать:

Источник

Что следует учитывать читателю Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред