Говорить "хто крайній" неправильно: как следует становиться в очередь на украинском

Дарья Пшеничник
13 мая 2026, 16:24
Внимание к мелким языковым деталям не только делает речь более чистой, но и возвращает украинскому языку его естественную мелодичность.
Какие типичные ошибки допускают украинцы в очереди или в магазине

Суржик особенно легко прорастает там, где язык наиболее динамичен — в сфере торговли. Именно здесь мы чаще всего слышим "магазин відкритий", "очередь", "хто крайній" или "заказати". Часть этих слов кажется безобидной, но на самом деле искажает украинскую речь.

Специалисты напоминают, что в украинском языке есть точные соответствия, которые стоит вернуть в обиход. Так, магазин не "відкритий", а "відчинений"; не "закритий", а "зачинений". И открывают его не "з обіду", а "після обіду". Об этом пишет 24 Канал.

В речи часто путают и формы, обозначающие продажу. Лингвист Александр Пономарив отмечает, что слово "продаж" не имеет множественного числа, поэтому правильно говорить "директор із продажу", а не "продажів". Так же нормативной является пара "купівля‑продаж", а не "купля-продажа".

Еще одна типичная ловушка — глагол "заказати". На украинском языке заказ оформляют словом "замовити", ведь "заказати" означает совсем другое: запретить, не позволить делать что-то.

В магазинах и очередях тоже хватает суржика. "Продавчиня" — не "продавщица", черга — не "очередь". А вопрос "хто крайній?" редактор Юлия Мороз называет неправильным: правильно спрашивать "хто останній у черзі". Ведь последний — тот, кто завершает ряд, тогда как крайний — лишь тот, кто стоит сбоку. В армии слово "останній" избегают из-за предрассудков, но в гражданской речи оно вполне естественно.

Об источнике: 24 канал

24 канал — украинский круглосуточный новостной телеканал[3]. С начала вещания имел название "Телеканал новостей 24", впоследствии название сократили до современного "24 канал", что, в частности, используется в обновленном логотипе компании и на сайте телеканала 24tv.ua, пишет Википедия.

Входит в медиахолдинг ТРК "Люкс", владельцем которого является Екатерина Кит-Садовая. Транслируется по всей Украине.

Вещает с 1 марта 2006 года.

24 канал подает новости в информационных блоках: политические новости Украины и мира, экономика, спорт, шоу-бизнес, технологии, авто, туризм и т. д. Кроме того, зритель получает информацию о погоде, курсах валют.

