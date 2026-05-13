Говорить "хто крайній" неправильно: как следует становиться в очередь на украинском

Внимание к мелким языковым деталям не только делает речь более чистой, но и возвращает украинскому языку его естественную мелодичность.

Какие типичные ошибки допускают украинцы в очереди или в магазине

Суржик особенно легко прорастает там, где язык наиболее динамичен — в сфере торговли. Именно здесь мы чаще всего слышим "магазин відкритий", "очередь", "хто крайній" или "заказати". Часть этих слов кажется безобидной, но на самом деле искажает украинскую речь.

Специалисты напоминают, что в украинском языке есть точные соответствия, которые стоит вернуть в обиход. Так, магазин не "відкритий", а "відчинений"; не "закритий", а "зачинений". И открывают его не "з обіду", а "після обіду". Об этом пишет 24 Канал.

В речи часто путают и формы, обозначающие продажу. Лингвист Александр Пономарив отмечает, что слово "продаж" не имеет множественного числа, поэтому правильно говорить "директор із продажу", а не "продажів". Так же нормативной является пара "купівля‑продаж", а не "купля-продажа".

Еще одна типичная ловушка — глагол "заказати". На украинском языке заказ оформляют словом "замовити", ведь "заказати" означает совсем другое: запретить, не позволить делать что-то.

В магазинах и очередях тоже хватает суржика. "Продавчиня" — не "продавщица", черга — не "очередь". А вопрос "хто крайній?" редактор Юлия Мороз называет неправильным: правильно спрашивать "хто останній у черзі". Ведь последний — тот, кто завершает ряд, тогда как крайний — лишь тот, кто стоит сбоку. В армии слово "останній" избегают из-за предрассудков, но в гражданской речи оно вполне естественно.

