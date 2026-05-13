Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненых

Кратко:
- РФ почти 30 раз атаковала районы Днепропетровщины за сутки
- В результате обстрелов погибли 8 человек, ранены еще 11 жителей
- В Кривом Роге и Самаровском районе разрушена важная инфраструктура
- Оккупанты атаковали спасателей во время ликвидации пожара в Марганце
Российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под удар попал Кривой Рог, Марганец, Синельниковский и Никопольский районы. Есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщили в ГосЧС, в Кривом Роге в результате вечерней атаки погибли два человека, еще четверо - ранены, в том числе один ребенок. В городе повреждена инфраструктура, предприятие, газопровод. Пожарные ликвидировали три пожара.
В Синельниковском районе оккупанты атаковали жилую застройку. Погибли два человека. Также накануне погибли еще четыре человека и четверо - пострадали. Повреждены более двух десятков домов в Дубовиковской и Николаевской общинах. Спасатели потушили два пожара в частном жилом секторе.
В Никопольском районе пострадали три человека. В четырех общинах и районном центре повреждена инфраструктура, частные дома и автомобили. Пожарные ликвидировали два пожара, вызванные вражескими атаками.
В городе Марганец россияне атаковали спасателей, ликвидировавших последствия предварительного вражеского удара. В результате попадания беспилотника поврежден пожарно-спасательный автомобиль. К счастью, личный состав не пострадал.
В Самаровском районе в результате обстрела возник масштабный пожар на объекте инфраструктуры. К тушению огня были привлечены более 100 спасателей и 40 единиц техники ГосЧС.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что оккупанты почти 30 раз атаковали три района области. Восемь человек погибли, 11 – получили ранения.
По его словам, на Никопольщине пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская и Красногригорьевская общины. Повреждены инфраструктура, частные дома, авто. Пострадали три человека. 16-летний парень госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один 16-летний и 21-летний парни находятся на амбулаторном лечении.
На Синельниковщине под ударом были Дубовиковская и Николаевская общины. Изуродовано более двух десятков домов. Погибли два человека.
"Еще девять домов были повреждены из-за удара по району накануне днем. Погибли 4 человека, еще четверо – пострадали. Трех из них госпитализировали. 50-летний мужчина в тяжелом состоянии", - сообщил Ганжа.
В Кривом Роге повреждены предприятие, инфраструктура, газопровод. Два человека погибли, еще четверо – пострадали.
Воздушная атака РФ на Украину 13 мая 2026 - что известно
Как писал Главред, в ночь на 13 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. В Шевченковском районе обломки вражеского дрона упали на дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Холодногорском районе враг нанес удар по объекту инфраструктуры - на месте попадания пожар. На момент публикации новости информация о пострадавших не поступала.
Минувшей ночью российские оккупанты атаковали Полтаву. В городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, а в жилых домах выбиты окна. Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов.
В ночь на 13 мая армия страны-агрессора РФ атаковала ударными БПЛА промышленную инфраструктуру Одесской области. В результате нескольких волн ударов зафиксировано повреждение складских и хозяйственных помещений. Возникшие локальные пожары были оперативно ликвидированы спасателями. Обошлось без пострадавших.
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 13 мая (с 18:00 12 мая) армия РФ атаковала Украину 139 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия", сообщили в ВС ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 среды, противовоздушной обороной сбито/подавлено 111 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, дроны-имитаторы типа "Пародия" на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 20 ударных БПЛА на 13 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.
"Атака продолжается в воздушном пространстве десятки враждебных БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в ВС ВСУ.
РФ готовит массированный удар по Украине - что известно
Как писал Главред, 12 мая мониторинговый канал ЄРадар сообщил, что оккупанты осуществляют передислокацию бортов стратегической авиации с Дальнего Востока на аэродромы в западной части России.
Таким образом, армия РФ завершает подготовку к нанесению массированного ракетно-дронового удара по территории Украины. Атака планируется в ближайшие несколько суток.
"Цели – без изменений. Западные и центральные части Украины", - говорится в сообщении.
О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
