Шикарный салат из крабовых палочек на весну - готовится 7 минут

Салат готовится очень просто и быстро.

Рецепт весеннего салата с крабовыми палочками / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Весной и летом хочется есть больше свежих салатов. Для любителей крабовых палочек может стать неожиданностью то, что даже сейчас можно приготовить салат из этого продукта, но со свежими овощами и без майонеза.

Главред узнал, что рецептом такого салата в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна.

Свежий салат с крабовыми палочками — рецепт

Ингредиенты:

Салат Айсберг

Крабовые палочки

Красный перец

Огурцы

Помидоры черри

Для соуса:

Греческий йогурт

Лимонный сок

Черный перец

Чеснок

Зелень

Рвем салат на небольшие кусочки, нарезаем перец, огурцы и помидоры. Добавляем к овощам измельченные крабовые палочки. Для соуса смешиваем греческий йогурт, лимонный сок, перец, чеснок и зелень. Заправляем салат соусом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить свежий салат с крабовыми палочками:

Об источнике: tetyana.pr tetyana.pr — TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

