Шикарный салат из крабовых палочек на весну - готовится 7 минут

Анна Косик
13 мая 2026, 05:02
Салат готовится очень просто и быстро.
Время приготоления Время приготовления: 7 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 3-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
салат с крабовыми палочками
Рецепт весеннего салата с крабовыми палочками / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Весной и летом хочется есть больше свежих салатов. Для любителей крабовых палочек может стать неожиданностью то, что даже сейчас можно приготовить салат из этого продукта, но со свежими овощами и без майонеза.

Главред узнал, что рецептом такого салата в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна.

Свежий салат с крабовыми палочками — рецепт

Ингредиенты:

  • Салат Айсберг
  • Крабовые палочки
  • Красный перец
  • Огурцы
  • Помидоры черри

Для соуса:

  • Греческий йогурт
  • Лимонный сок
  • Черный перец
  • Чеснок
  • Зелень

Рвем салат на небольшие кусочки, нарезаем перец, огурцы и помидоры. Добавляем к овощам измельченные крабовые палочки. Для соуса смешиваем греческий йогурт, лимонный сок, перец, чеснок и зелень. Заправляем салат соусом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить свежий салат с крабовыми палочками:

@tetyana.pr Пробовали такой салат?? Айсберг Крабовые палочки Красный перец Огурцы Черри Соус: Греческий йогурт Лимонный сок Черный перец Чеснок Зелень

Об источнике: tetyana.pr

tetyana.pr — TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.

