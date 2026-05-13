Шикарный салат из крабовых палочек на весну - готовится 7 минут

Весной и летом хочется есть больше свежих салатов. Для любителей крабовых палочек может стать неожиданностью то, что даже сейчас можно приготовить салат из этого продукта, но со свежими овощами и без майонеза.
Главред узнал, что рецептом такого салата в TikTok поделилась украинская блогерша Татьяна.
Свежий салат с крабовыми палочками — рецепт
Ингредиенты:
- Салат Айсберг
- Крабовые палочки
- Красный перец
- Огурцы
- Помидоры черри
Для соуса:
- Греческий йогурт
- Лимонный сок
- Черный перец
- Чеснок
- Зелень
Рвем салат на небольшие кусочки, нарезаем перец, огурцы и помидоры. Добавляем к овощам измельченные крабовые палочки. Для соуса смешиваем греческий йогурт, лимонный сок, перец, чеснок и зелень. Заправляем салат соусом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить свежий салат с крабовыми палочками:
@tetyana.pr #рецепт#салат♬ оригинальная аудиозапись - tetyana.pr ??
Об источнике: tetyana.pr
tetyana.pr — TikTok-страница украинской блогерши Татьяны, которая публикует видео с простыми рецептами вкусных блюд и кулинарными лайфхаками. Видео автора набирают миллионы просмотров.
