Салат из редиса, который понравится всем: простой рецепт за 10 минут

Рецепт салата с редисом и вареными яйцами.

Рецепт салата из редиса

Весной обычно хочется есть больше свежих овощей. Поэтому хозяйкам точно пригодится рецепт фантастического салата из редиса, который готовится за считанные минуты.

Главред узнал, что украинская блогерша Галина в своем TikTok lypovva рассказала, как приготовить этот салат.

Весенний салат из редиса — рецепт

Ингредиенты:

Яйца 4 шт.

Редис 300 г

Зеленый лук

Укроп

Майонез 2-3 ст. л.

Яйца варим, чистим и нарезаем. Редис также нарезаем полукольцами, затем измельчаем зеленый лук и укроп. Перемешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом и добавляем любимые специи.

Приятного аппетита!

Вас может заинтересовать:

Об источнике: lypovva lypovva — TikTok-страница украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.

