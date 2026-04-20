Салат из редиса, который понравится всем: простой рецепт за 10 минут

Анна Косик
20 апреля 2026, 14:35
Рецепт салата с редисом и вареными яйцами.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 7 минут
Порции Порции 2 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт салата из редиса / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Весной обычно хочется есть больше свежих овощей. Поэтому хозяйкам точно пригодится рецепт фантастического салата из редиса, который готовится за считанные минуты.

Главред узнал, что украинская блогерша Галина в своем TikTok lypovva рассказала, как приготовить этот салат.

Весенний салат из редиса — рецепт

Ингредиенты:

  • Яйца 4 шт.
  • Редис 300 г
  • Зеленый лук
  • Укроп
  • Майонез 2-3 ст. л.

Яйца варим, чистим и нарезаем. Редис также нарезаем полукольцами, затем измельчаем зеленый лук и укроп. Перемешиваем все ингредиенты, заправляем майонезом и добавляем любимые специи.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить весенний салат из редиса:

@lypovva Буду очень благодарна за подписку на мой инстаграм: lypovva_g ✨ ?Ингредиенты: -яйца вареные 4 шт -редис 300 г -зеленый лук -укроп -майонез 2-3 ст.л. -соль/перец по вкусу #салат#салатизредки#редки#рецептысалатов#готовимсдушой♬ original sound - The Layers MY

Об источнике: lypovva

lypovva — TikTok-страница украинской блогерши по имени Галя, которая публикует рецепты "на все случаи жизни". В соцсети на кулинарную блогершу подписаны более 260 тысяч пользователей.

