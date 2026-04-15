Крутейший завтрак из зачерствевшей паски за 5 минут - рецепт

Отличная идея для завтрака после Пасхи, когда паски уже не такие свежие.

Рецепт завтрака из паски

После Пасхи у многих остаются паски, которые начинают черстветь, поэтому есть их уже не хочется. Но это не значит, что их нужно выбрасывать.

Главред узнал, как из черствой паски приготовить за считанные минуты вкусный и сытный завтрак. Рецептом блюда в TikTok поделилась украинская блогерша Юлия Сенич.

Завтрак из черствой паски — рецепт

Ингредиенты:

Черствая паска 1 шт.

Яйца 2 шт.

Молоко или сливки 100 мл

Сахар

Ванильный сахар

Яйца, сахар и ванильный сахар смешиваем в миске. Вливаем в яичную массу сливки или молоко и снова хорошо все перемешиваем. Далее нарезаем паску и обваливаем каждый кусок в яичном кляре.

Жарим куски паски на смазанной сливочным маслом сковороде с обеих сторон до золотистости.

Приятного аппетита!

Смотрите видео о том, что приготовить из зачерствевших пасок:

@yuliia.senych Сейчас покажу, что приготовить из зачерствевших пасок! Нам понадобятся: • черствая пасочка 1 шт. • яйца 2 шт. • молоко или сливки ~ 100 мл • сахар + ванильный сахар (у меня на видео сахарная пудра, потому что сахар закончился) Приготовление ⬇️ 1. Пасху нарезаем на ломтики средней толщины. Отдельно взбиваем яйца и вливаем молоко или сливки. Добавляем сахар, ванильный сахар и перемешиваем. 2. Кусочек паски обмакиваем во взбитые яйца и отправляем на разогретую сковороду, смазанную маслом. Жарим гренку до золотистой корочки с обеих сторон. Добавляем любимые фрукты и по желанию поливаем медом или сгущенным молоком. Приятного аппетита! ♬ оригинальная аудиозапись - ЗДЕСЬ ВКУСНО ?

О персоне: yuliia.senych yuliia.senych — популярный украинский кулинарный блогер в социальной сети Instagram. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На yuliia.senych подписаны более 50 тысяч пользователей социальной сети.

