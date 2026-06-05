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Учёные научились определять срок жизни организма: создан новый тест старения

Алексей Тесля
5 июня 2026, 02:05
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Новая система отслеживает, какие именно гены активны в данный момент.
старение, долголетие
Ученые представили новые биологические часы / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

Вы узнаете:

  • Разработана технология, позволяющая оценивать скорость старения
  • Новая система отслеживает, какие именно гены активны

Международная команда исследователей разработала новую технологию, позволяющую оценивать скорость старения организма по работе генов.

Метод основан на изучении РНК и способен определять биологический возраст человека, а также выявлять признаки повышенного риска для здоровья, сообщает Science Alert.

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В отличие от широко используемых эпигенетических часов, которые анализируют возрастные изменения в ДНК, новая система отслеживает, какие именно гены активны в данный момент. Поскольку с годами работа клеток меняется, характер активности генов может служить точным маркером процессов старения.

Для создания модели ученые изучили более 11 тысяч образцов тканей людей, а также нескольких видов млекопитающих — мышей, крыс и макак. Это позволило выявить общие биологические механизмы старения, характерные для разных видов и органов.

Исследование показало, что у организмов с более медленным старением чаще активны гены, отвечающие за восстановление тканей и поддержание клеточных функций. Напротив, усиленная работа генов, связанных с воспалением и повреждением клеток, сопровождала ускоренное старение.

Испытания подтвердили, что система способна распознавать отклонения в темпах старения и фиксировать влияние хронических заболеваний. Более того, при анализе образцов крови новый инструмент в ряде случаев оказался точнее существующих методов при прогнозировании продолжительности жизни.

Авторы работы отмечают, что технология может стать полезным инструментом для оценки эффективности лекарств, медицинских вмешательств и изменений образа жизни, направленных на замедление возрастных процессов. Однако для широкого применения методика ещё нуждается в дальнейшей проверке и дополнительных исследованиях.

Исследователи выяснили, что помогает дожить до 100 лет

Учёные из Стокгольма пришли к выводу, что долголетие во многом связано с сохранением здоровья, а не только с успешным лечением заболеваний. Результаты исследования показали, что люди, достигшие столетнего возраста, значительно реже сталкивались с серьёзными сердечно-сосудистыми проблемами.

Так, инфаркт в течение жизни перенесли лишь 12,5% долгожителей. Для сравнения, среди людей в возрасте от 80 до 89 лет этот показатель оказался почти вдвое выше — сердечный приступ пережил примерно каждый четвёртый представитель этой возрастной группы.

По мнению исследователей, ключевую роль играет способность организма избегать развития тяжёлых хронических заболеваний на протяжении жизни.

Ранее сообщалось о том, кому суждено прожить более 100 лет. Короткая линия жизни на руке - о чем предупреждают хироманты.

Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

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Об источнике: Science Alert

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