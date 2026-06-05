Учёные научились определять срок жизни организма: создан новый тест старения

Вы узнаете:
- Разработана технология, позволяющая оценивать скорость старения
- Новая система отслеживает, какие именно гены активны
Международная команда исследователей разработала новую технологию, позволяющую оценивать скорость старения организма по работе генов.
Метод основан на изучении РНК и способен определять биологический возраст человека, а также выявлять признаки повышенного риска для здоровья, сообщает Science Alert.
В отличие от широко используемых эпигенетических часов, которые анализируют возрастные изменения в ДНК, новая система отслеживает, какие именно гены активны в данный момент. Поскольку с годами работа клеток меняется, характер активности генов может служить точным маркером процессов старения.
Для создания модели ученые изучили более 11 тысяч образцов тканей людей, а также нескольких видов млекопитающих — мышей, крыс и макак. Это позволило выявить общие биологические механизмы старения, характерные для разных видов и органов.
Исследование показало, что у организмов с более медленным старением чаще активны гены, отвечающие за восстановление тканей и поддержание клеточных функций. Напротив, усиленная работа генов, связанных с воспалением и повреждением клеток, сопровождала ускоренное старение.
Испытания подтвердили, что система способна распознавать отклонения в темпах старения и фиксировать влияние хронических заболеваний. Более того, при анализе образцов крови новый инструмент в ряде случаев оказался точнее существующих методов при прогнозировании продолжительности жизни.
Авторы работы отмечают, что технология может стать полезным инструментом для оценки эффективности лекарств, медицинских вмешательств и изменений образа жизни, направленных на замедление возрастных процессов. Однако для широкого применения методика ещё нуждается в дальнейшей проверке и дополнительных исследованиях.
Исследователи выяснили, что помогает дожить до 100 лет
Учёные из Стокгольма пришли к выводу, что долголетие во многом связано с сохранением здоровья, а не только с успешным лечением заболеваний. Результаты исследования показали, что люди, достигшие столетнего возраста, значительно реже сталкивались с серьёзными сердечно-сосудистыми проблемами.
Так, инфаркт в течение жизни перенесли лишь 12,5% долгожителей. Для сравнения, среди людей в возрасте от 80 до 89 лет этот показатель оказался почти вдвое выше — сердечный приступ пережил примерно каждый четвёртый представитель этой возрастной группы.
По мнению исследователей, ключевую роль играет способность организма избегать развития тяжёлых хронических заболеваний на протяжении жизни.
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Об источнике: Science Alert
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