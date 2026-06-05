Учёные научились определять срок жизни организма: создан новый тест старения

Новая система отслеживает, какие именно гены активны в данный момент.

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Ученые представили новые биологические часы / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/TungArt7, Pixabay/Peggychoucair

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Разработана технология, позволяющая оценивать скорость старения

Новая система отслеживает, какие именно гены активны

Международная команда исследователей разработала новую технологию, позволяющую оценивать скорость старения организма по работе генов.

Метод основан на изучении РНК и способен определять биологический возраст человека, а также выявлять признаки повышенного риска для здоровья, сообщает Science Alert.

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В отличие от широко используемых эпигенетических часов, которые анализируют возрастные изменения в ДНК, новая система отслеживает, какие именно гены активны в данный момент. Поскольку с годами работа клеток меняется, характер активности генов может служить точным маркером процессов старения.

Для создания модели ученые изучили более 11 тысяч образцов тканей людей, а также нескольких видов млекопитающих — мышей, крыс и макак. Это позволило выявить общие биологические механизмы старения, характерные для разных видов и органов.

Исследование показало, что у организмов с более медленным старением чаще активны гены, отвечающие за восстановление тканей и поддержание клеточных функций. Напротив, усиленная работа генов, связанных с воспалением и повреждением клеток, сопровождала ускоренное старение.

Испытания подтвердили, что система способна распознавать отклонения в темпах старения и фиксировать влияние хронических заболеваний. Более того, при анализе образцов крови новый инструмент в ряде случаев оказался точнее существующих методов при прогнозировании продолжительности жизни.

Авторы работы отмечают, что технология может стать полезным инструментом для оценки эффективности лекарств, медицинских вмешательств и изменений образа жизни, направленных на замедление возрастных процессов. Однако для широкого применения методика ещё нуждается в дальнейшей проверке и дополнительных исследованиях.

Исследователи выяснили, что помогает дожить до 100 лет

Учёные из Стокгольма пришли к выводу, что долголетие во многом связано с сохранением здоровья, а не только с успешным лечением заболеваний. Результаты исследования показали, что люди, достигшие столетнего возраста, значительно реже сталкивались с серьёзными сердечно-сосудистыми проблемами.

Так, инфаркт в течение жизни перенесли лишь 12,5% долгожителей. Для сравнения, среди людей в возрасте от 80 до 89 лет этот показатель оказался почти вдвое выше — сердечный приступ пережил примерно каждый четвёртый представитель этой возрастной группы.

По мнению исследователей, ключевую роль играет способность организма избегать развития тяжёлых хронических заболеваний на протяжении жизни.

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Как сообщал Главред, ранее отмечалось, какие 4 имени являются долгожителями. Счастливчики и обладатели уникальной жизненной судьбы.

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