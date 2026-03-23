Идеальное сочетание: рецепт очень вкусного салата с печенью

Предлагаем рецепт бюджетного, простого и очень вкусного салата с печенью, который поражает легкостью приготовления. Такое блюдо легко можно подавать и на праздничный стол.
Кстати, в этот салат можно еще добавить чеснок для пикантности, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.
Салат с печенью - рецепт
Ингредиенты:
- Куриная печень - 400 г;
- Лук – 2 шт.;
- Морковь – 1 шт.;
- Маринованные огурцы – 4 шт.;
- Соль, перец – по вкусу;
- Растительное масло – для жарки
Заправка:
- Сметана - 2 ст. л;
- Майонез – 2 ст. л;
- Горчица в зернах – 1 ст. л.
Печень очистите и отварите до готовности приблизительно 20 минут.
Остудите и нарежьте соломкой или же на маленькие кусочки.
Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.
Огурцы нарежьте соломкой, смешайте все подготовленные ингредиенты.
Смешайте сметану, майонез, горчицу, соль, перец и заправьте салат.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить салат с печенью:
О персоне: olga_riabenko
olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.
