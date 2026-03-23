Идеальное сочетание: рецепт очень вкусного салата с печенью

Рецепт сытного и аппетитного салат с печенью.

Салат с печенью - рецепт

Предлагаем рецепт бюджетного, простого и очень вкусного салата с печенью, который поражает легкостью приготовления. Такое блюдо легко можно подавать и на праздничный стол.

Кстати, в этот салат можно еще добавить чеснок для пикантности, сообщает Главред со ссылкой на olga_riabenko.

Салат с печенью - рецепт

Ингредиенты:

Куриная печень - 400 г;

Лук – 2 шт.;

Морковь – 1 шт.;

Маринованные огурцы – 4 шт.;

Соль, перец – по вкусу;

Растительное масло – для жарки

Заправка:

Сметана - 2 ст. л;

Майонез – 2 ст. л;

Горчица в зернах – 1 ст. л.

Печень очистите и отварите до готовности приблизительно 20 минут.

Остудите и нарежьте соломкой или же на маленькие кусочки.

Лук нарежьте полукольцами, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до мягкости.

Огурцы нарежьте соломкой, смешайте все подготовленные ингредиенты.

Смешайте сметану, майонез, горчицу, соль, перец и заправьте салат.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить салат с печенью:

О персоне: olga_riabenko olga_riabenko - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram, суперфиналистка Мастер Шеф 12. Автор блога регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На olga_riabenko подписаны более 170 тысяч пользователей соцсети.

