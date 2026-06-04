Живут отдельно: в РФ сообщили, что муж бросил путинистку Валерию

В семье путининистов Валерии и Пригожина наметился раздор: источники узнали правду.

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Иосиф Пригожин и Валерия якобы уже живут отдельно / коллаж: Главред, фото: t.me, Иосиф Пригожин

Кратко:

Что случилось в браке Валерии

Почему они заговорили о разделе имущества

В террористической России сообщили о том, что там распалась одна из самых долговечных пар шоу-бизнеса - путинистка Валерия и ее муж-продюсер Иосиф Пригожин.

Как пишут российские пропагандисты, анонимные источники сообщали, что звезды уже решили все бытовые вопросы и даже живут отдельно.

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Путинистка Валерия пока еще замужем / фото: t.me, Валерия

РосСМИ также связались с путинистом Пригожиным, который дал короткий комментарий в отношении развода. "Мы, оказывается, уже имущество поделили, расстались, разъехались. Без меня меня женили, но только наоборот!" — ответил Пригожин. Продюсер сказал, что уже много лет без ума от своей супруги и счастлив быть ее мужем. Никаких проблем у них в браке нет, а те, кто распространяет такие слухи, просто сплетники. "Нам кто-то завидует, что столько лет мы вместе, поэтому и плодит бред", — резюмировал он.

Иосиф Пригожин с женой / фото: t.me, Иосиф Пригожин

К нему присоединилась и сама фанатка террориста Путина Валерия. Она заявила, что на их именах просто хайпуют.

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Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что супруга британского принца Гарри Меган Маркл порадовала подписчиков редкими семейными снимками, на которых запечатлена вместе с мужем и дочерью. Публикация была приурочена к первому маленькому юбилею принцессы Лилибет.

Ранее также российская певица Лариса Долина, которая в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, взбесила россиян слишком самоуверенным и наглым заявлением.

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О персоне: Валерия Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

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