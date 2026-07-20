РФ нанесла ракетный удар по Одессе: повреждена городская инфраструктура

Масштабы разрушений и данные о пострадавших уточняются.

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Армия РФ атаковала ракетами инфраструктуру в Одессе / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Что произошло:

Российская армия нанесла ракетный удар по Одессе

В результате атаки пострадала местная инфраструктура

На месте прилета работают экстренные службы города

Утром 20 июля российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Одессе. Пострадала инфраструктура. Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, на месте работают соответствующие службы. Информацию о возможных травмированных и масштабах разрушений уточняют.

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Других деталей атаки на Одессу чиновник не сообщил.

"При всех испытаниях жизнь в городе продолжается. За прошедшую неделю в Одессе родилось 82 малыша: 36 мальчиков и 46 девочек. Среди новорожденных две двойни", - добавил Лысак.

Отметим, утром Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивных БпЛА в направлении Одессы, Черноморска, Черноморского.

Атаки РФ на Одессу - новости

Как писал Главред, 18 июля оккупанты нанесла ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Также в этот день Россия атаковала в акватории Черного моря вблизи Одессы иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды - один человек погиб, еще трое получили ранения и были госпитализированы

Утром в среду, 15 июля, в Одессе прогремела серия взрывов. Перед этим мониторы сообщали о движении управляемых авиационны ракет в направлении города.

В Одессе в результате ракетного удара поврежден многоэтажный жилой дом. К сожалению, погибли три человека, ещё как минимум трое пострадали, им оказывается необходимая медицинская помощь. Спасатели спасли трёх жильцов, среди которых двое детей

Вечером 14 июля в Одессе прогремели взрывы. В городе зафиксированы попадания по объектам инфраструктуры.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что обошлось без пострадавших. Взрывной волной были повреждены и выбиты окна.

РФ изменила тактику ночных атак

Страна-агрессор Россия изменила подход к воздушным атакам на Киев, сделав ставку не на масштабные массированные удары, а на регулярные короткие налеты в ночное время. Такая тактика направлена не только на нанесение ущерба, но и на психологическое истощение мирных жителей. Об этом заявил глава Ассоциации пилотов Украины "АОПА Украина" Геннадий Хазан в эфире "Киев 24".

"Это тактика такая, беспокоящая. То есть не массированная атака, где используется определенное большое количество боеприпасов и длится это несколько часов. А теперь несколько ракет улетело - сигнал воздушной тревоги... Люди должны срываться с мест, идти в укрытие, сохраняя свою жизнь и здоровье", - отметил Хазан.

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О персоне: Сергей Лысак Сергей Лысак - украинский деятель органов государственной безопасности и государственный служащий. Участник АТО. С 7 февраля 2023 года по 15 октября 2025 года - председатель Днепропетровской областной государственной администрации. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации, сообщает Википедия.

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