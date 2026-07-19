Защитник 'Азовстали' Кротевич отказался от награды, которую вручил Сырский

Кротевич получил награду от главнокомандующего ВСУ 24 мая 2024 года.

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Кротевич отказался от награды / коллаж: Главред, фото: скриншот, instagram.com/krotevych_bohdan

Кратко:

Кротевич отказался от награды, врученной Сырским

Защитник заявил, что не принимает награду из принципиальных соображений

Он опубликовал фото награды и порванного удостоверения

Бывший начальник штаба 12-й бригады НГУ "Азов", защитник "Азовстали", побывавший в российском плену, Богдан "Тавр" Кротевич публично отказался от награды, которую ему вручил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Threads.

"Мне не нужна награда от того, кто не знает, что такое честь и достоинство", - написал Кротевич. видео дня

Он также опубликовал фото, на котором виден нагрудный знак "За несокрушимость", а также порванное удостоверение соответствующей награды.

Стоит добавить, что награду подполковник получил от главнокомандующего ВСУ 24 мая 2024 года.

Кротевич отказался от награды / фото: скриншот

Протесты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине начались акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Люди вышли на улицы с мирными протестами в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Одессе, Харькове, Днепре, Житомире и Чернигове.

Владимир Зеленский публично прокомментировал акции протеста, которые состоялись после кадровых решений во власти и обсуждения возможных изменений в Министерстве обороны. Он отметил, что прислушался к мнению граждан и даже отреагировал на отдельные вопросы, которые не планировал подробно комментировать. Он дал понять, что окончательные решения по кадровым вопросам еще не приняты.

Также известно, что народные депутаты Украины инициировали запрос к президенту Владимиру Зеленскому об увольнении генерала Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

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О персоне: Богдан Кротевич Богдан Александрович Кротевич (позывной "Тавр") - украинский военнослужащий, майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии Украины "Азов", участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени. С 2014 года воевал в зоне АТО/ООС в составе полка "Азов". Был командиром взвода, а затем стал заместителем начальника штаба, с 2021 года - начальником штаба, первым заместителем командира. Участвовал в боях за Широкино и обороне Светлодарской дуги, Марьинки, Красногоровки. После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года защищал Мариуполь. Попал в плен с "Азовстали". 21 сентября 2022 года освобождён из российского плена. С осени 2022 года по июль 2023 года был исполняющим обязанности командира бригады "Азов". С августа 2023 года вернулся на должность начальника штаба бригады "Азов". Награды: орден Богдана Хмельницкого III степени (25 марта 2022 года) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, образцовое исполнение служебного долга;

нагрудный знак "Казацкий крест" I, II и III степеней.

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