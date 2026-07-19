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Защитник "Азовстали" Кротевич отказался от награды, которую вручил Сырский

Мария Николишин
19 июля 2026, 22:18
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Кротевич получил награду от главнокомандующего ВСУ 24 мая 2024 года.
Кротевич
Кротевич отказался от награды / коллаж: Главред, фото: скриншот, instagram.com/krotevych_bohdan

Кратко:

  • Кротевич отказался от награды, врученной Сырским
  • Защитник заявил, что не принимает награду из принципиальных соображений
  • Он опубликовал фото награды и порванного удостоверения

Бывший начальник штаба 12-й бригады НГУ "Азов", защитник "Азовстали", побывавший в российском плену, Богдан "Тавр" Кротевич публично отказался от награды, которую ему вручил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети Threads.

"Мне не нужна награда от того, кто не знает, что такое честь и достоинство", - написал Кротевич.

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Он также опубликовал фото, на котором виден нагрудный знак "За несокрушимость", а также порванное удостоверение соответствующей награды.

Стоит добавить, что награду подполковник получил от главнокомандующего ВСУ 24 мая 2024 года.

Защитник 'Азовстали' Кротевич отказался от награды, которую вручил Сырский
Кротевич отказался от награды / фото: скриншот

Протесты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине начались акции в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Люди вышли на улицы с мирными протестами в Киеве, Львове, Тернополе, Ивано-Франковске, Кривом Роге, Одессе, Харькове, Днепре, Житомире и Чернигове.

Владимир Зеленский публично прокомментировал акции протеста, которые состоялись после кадровых решений во власти и обсуждения возможных изменений в Министерстве обороны. Он отметил, что прислушался к мнению граждан и даже отреагировал на отдельные вопросы, которые не планировал подробно комментировать. Он дал понять, что окончательные решения по кадровым вопросам еще не приняты.

Также известно, что народные депутаты Украины инициировали запрос к президенту Владимиру Зеленскому об увольнении генерала Александра Сырского с должности Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

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О персоне: Богдан Кротевич

Богдан Александрович Кротевич (позывной "Тавр") - украинский военнослужащий, майор Национальной гвардии Украины, и.о. командира бригады Национальной гвардии Украины "Азов", участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого III степени.

С 2014 года воевал в зоне АТО/ООС в составе полка "Азов". Был командиром взвода, а затем стал заместителем начальника штаба, с 2021 года - начальником штаба, первым заместителем командира. Участвовал в боях за Широкино и обороне Светлодарской дуги, Марьинки, Красногоровки.

После полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года защищал Мариуполь. Попал в плен с "Азовстали".

21 сентября 2022 года освобождён из российского плена.

С осени 2022 года по июль 2023 года был исполняющим обязанности командира бригады "Азов".

С августа 2023 года вернулся на должность начальника штаба бригады "Азов".

Награды:

  • орден Богдана Хмельницкого III степени (25 марта 2022 года) - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге, образцовое исполнение служебного долга;
  • нагрудный знак "Казацкий крест" I, II и III степеней.
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