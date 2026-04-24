"Будет 3 года": освободившийся из плена военный впервые увидит своего ребенка

Ангелина Подвысоцкая
24 апреля 2026, 17:54
Военный попал в плен, когда его жена была беременна.
Украина и РФ провели обмен пленными / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Владимир Зеленский

Что известно:

  • Украина и РФ провели обмен пленными
  • Из российского плена вернули 193 военных
  • Освобожденный из плена военный впервые увидит ребенка

Из российского плена удалось вернуть военного, который ни разу не видел своего ребенка. Видео с его эмоциями уже разлетелось по сети.

Жена военного была беременна в момент, когда он попал в плен. Единственное, о чем думал мужчина в первые минуты на родной земле, был его ребенок.

"Моему ребенку будет три года. Я наконец-то увижу его и подержу на руках. Спасибо всем, кто имел к этому отношение. Мы это сделали — мы вернулись", — сказал мужчина, едва сдерживая эмоции.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец поздравил мужчину с освобождением из российского плена.

"Добро пожаловать домой. Спасибо за силу и за то, что выстояли. Мы ждали", — написал Лубинец.

Полное видео с освобожденным из плена военным можно посмотреть в нашем телеграм-канале по ссылке.

Обмен пленными - последние новости

Как сообщал Главред, 24 апреля Украина и Россия провели новый обмен пленными. Из плена удалось вернуть много военных 2000 года рождения. Дома теперь находятся солдаты и офицеры, которые защищали страну на разных направлениях.

Часть освобожденных находилась в незаконном заключении в Чечне. Самому молодому защитнику исполнилось всего 24 года. Он попал в плен в 2023 году на Донецком направлении. Самому старшему защитнику — 60 лет.

11 апреля Украина и Россия осуществили обмен пленными, в результате которого украинские защитники вернулись домой накануне Пасхи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. В рамках обмена удалось освободить 175 военнослужащих — рядовых, сержантов и офицеров из ВСУ, Нацгвардии и Госпогранслужбы. Среди них есть раненые. Также домой вернулись семеро гражданских.

По словам главы Офиса президента Кирилла Буданова, среди освобожденных есть 25 офицеров, которых ранее российская сторона отказывалась включать в обмен.

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

