Можно ли давать кошкам куриное мясо: ответ удивит многих хозяев

Многие хозяева кормят кошек курицей, однако не все знают о возможных серьезных рисках. Эксперт рассказала об основных правилах кормления.

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Можно ли давать кошкам куриное мясо — можно ли давать кошкам куриные кости / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Можно ли давать кошкам куриное мясо

Можно ли кошкам курицу

Можно ли кошкам куриные кости

Многие владельцы кошек задумываются над тем, можно ли угощать домашнего питомца куриным мясом со своего стола. Этот продукт часто входит в рацион животных, однако важно знать несколько правил, которые помогут избежать проблем со здоровьем. Эксперт проекта Cats в видео на YouTube объяснила, когда курица является безопасным угощением для кота и на что нужно обратить особое внимание.

Главред выяснил, как правильно кормить кота куриным мясом.

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Можно ли давать кошкам куриное мясо

Специалист отмечает, что курица относится к продуктам, которые обычно хорошо подходят кошкам.

"Практически любой мясной продукт будет безопасен для вашего кота, при условии, что он не слишком приправлен и правильно приготовлен", — отметила она.

По ее словам, курица является одним из самых любимых видов мяса для многих домашних животных.

Почему нельзя давать коту курицу с приправами

Одним из главных правил является отсутствие специй и приправ. Именно они могут представлять нежелательную угрозу для организма животного.

"Есть несколько вещей, о которых следует помнить, давая коту курицу. Во-первых, курица должна быть не приправленной", — подчеркнула специалист.

Если мясо уже было приготовлено со специями, стоит максимально удалить их перед тем, как угощать кота.

"Так что, в общем, если вы сможете смыть все приправы с курицы перед тем, как дать ее коту, все должно быть в порядке", — говорится в видео.

Смотрите видео о том, как кормить кота курицей:

Можно ли давать кошкам куриные кости

Еще одно важное условие касается костей. Они могут быть опасны для домашнего питомца, особенно после термической обработки.

"Следует убедиться, что курица, которую получает ваш кот, не содержит костей", — отметила специалист.

Она отдельно предостерегла владельцев животных от распространенной ошибки.

"Никогда не давайте коту вареные кости", — подытожила она.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

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