"Может открыться окно возможностей": закончится ли война в 2026 году - командир

Что известно:
- Украина может выйти на окно возможностей для переговоров
- Быстрого завершения войны не будет
В 2026 году Украина может выйти на окно возможностей для справедливых переговоров. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, командир полка "Азов" Максим Жорин.
В то же время он не верит в скорое завершение боевых действий в этом году.
"Полная остановка противника и постоянное увеличение его потерь (в первую очередь за счет технологического преимущества) могут дать те результаты, на которые надеется Украина. Если сохранить динамику и инициативу в течение следующего хотя бы полугодового периода, это может стать критическим переломом в нашу сторону", — отметил Жорин.
Для этого Киеву нужно внедрить технологический подход к ведению боевых действий. Также он подчеркивает необходимость масштабирования эффективных примеров управления войсками.
Условия для начала мирных переговоров
Как ранее сообщал Главред со ссылкой на руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, если в ближайшее время между Киевом и Москвой не начнется полноценный мирный диалог, Украине придется ждать следующего благоприятного момента для переговоров. По его оценке, такая возможность может появиться только после завершения весенне-летнего наступления российских войск.
Эксперт также отметил, что следующим шансом может стать осень, когда Дональд Трамп, вероятно, активизирует свои действия по этому вопросу на фоне подготовки к выборам в Конгресс США. В противном случае страну может ждать тяжелая зима, а переговорный процесс, скорее всего, перенесется на весну следующего года.
Мирные переговоры — последние новости Украины
Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил, что российский лидер Владимир Путин упустил шанс выйти из затяжной и неудачной войны, отказавшись от инициативы президента Украины Владимира Зеленского о прямых мирных переговорах.
Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что страны Европы не могут выступать посредниками в переговорах о завершении войны в Украине, поскольку оказывают военную помощь Киеву.
В то же время государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон продолжает работать над организацией переговорного процесса между Украиной и Россией, однако пока существенного прогресса в этом направлении нет.
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О личности: Максим Жорин
Максим Жорин — заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016–2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии — отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.
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