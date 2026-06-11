"Может открыться окно возможностей": закончится ли война в 2026 году - командир

Максим Жорин утверждает, что Украина может перехватить инициативу.

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Украина может воспользоваться окном возможностей для переговоров / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Что известно:

Украина может выйти на окно возможностей для переговоров

Быстрого завершения войны не будет

В 2026 году Украина может выйти на окно возможностей для справедливых переговоров. Об этом заявил заместитель командира Третьего армейского корпуса, командир полка "Азов" Максим Жорин.

В то же время он не верит в скорое завершение боевых действий в этом году.

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"Полная остановка противника и постоянное увеличение его потерь (в первую очередь за счет технологического преимущества) могут дать те результаты, на которые надеется Украина. Если сохранить динамику и инициативу в течение следующего хотя бы полугодового периода, это может стать критическим переломом в нашу сторону", — отметил Жорин.

Для этого Киеву нужно внедрить технологический подход к ведению боевых действий. Также он подчеркивает необходимость масштабирования эффективных примеров управления войсками.

Условия для начала мирных переговоров

Как ранее сообщал Главред со ссылкой на руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко, если в ближайшее время между Киевом и Москвой не начнется полноценный мирный диалог, Украине придется ждать следующего благоприятного момента для переговоров. По его оценке, такая возможность может появиться только после завершения весенне-летнего наступления российских войск.

Эксперт также отметил, что следующим шансом может стать осень, когда Дональд Трамп, вероятно, активизирует свои действия по этому вопросу на фоне подготовки к выборам в Конгресс США. В противном случае страну может ждать тяжелая зима, а переговорный процесс, скорее всего, перенесется на весну следующего года.

Мирные переговоры — последние новости Украины

Как сообщал Главред, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига говорил, что российский лидер Владимир Путин упустил шанс выйти из затяжной и неудачной войны, отказавшись от инициативы президента Украины Владимира Зеленского о прямых мирных переговорах.

Российский диктатор Владимир Путин заявлял, что страны Европы не могут выступать посредниками в переговорах о завершении войны в Украине, поскольку оказывают военную помощь Киеву.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио сказал, что Вашингтон продолжает работать над организацией переговорного процесса между Украиной и Россией, однако пока существенного прогресса в этом направлении нет.

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О личности: Максим Жорин Максим Жорин — заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016–2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии — отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

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