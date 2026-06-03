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"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

Руслан Иваненко
3 июня 2026, 21:05
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Государственный секретарь подчеркнул, что война не имеет военного решения и закончится только благодаря дипломатии
Марко Рубио, переговоры
США продолжают дипломатические усилия по налаживанию переговоров между Украиной и Россией / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кратко:

  • США продвигают переговоры между Украиной и РФ
  • Прогресс в мирном процессе ограничен
  • Перспективы соглашения остаются слабыми

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает работать над организацией переговорного процесса между Украиной и Россией, однако пока существенного прогресса в этом направлении нет. Об этом он сказал во время выступления 3 июня, сообщает ТСН.

По словам Рубио, Соединенные Штаты надеются на продвижение переговоров между сторонами в 2026 году, однако пока ни Украина, ни Россия не демонстрируют готовности к взаимным уступкам.

видео дня

"Мы, как и прежде, готовы сыграть любую роль в этом процессе, поскольку считаем, что в этой разрушительной войне нет военного решения — только дипломатическое", — отметил он.

Также госсекретарь подчеркнул, что достижение мирного соглашения сейчас выглядит маловероятным из-за отсутствия готовности сторон к компромиссам, особенно со стороны России.

"К сожалению, ни одна из сторон, особенно российская, не готова к уступкам, необходимым для достижения мира", — подчеркнул Рубио.

Он добавил, что нынешний этап можно охарактеризовать как "длительные трудности", а перспективы заключения мирного соглашения остаются слабыми.

Отдельно Рубио отметил, что США не являются нейтральным посредником в войне: Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине и вводить санкции против России, не поддерживая никаких шагов в пользу Москвы.

"Это источник разочарования для всего мира", — заявил он, добавив, что США по-прежнему готовы содействовать дипломатическим усилиям по завершению войны.

По словам госсекретаря, ключевым препятствием остается нежелание сторон идти на компромисс, без которого мирное соглашение на данный момент выглядит маловероятным.

Марко Рубио
Марко Рубио / Инфографика Главред

Может ли война в Украине скоро закончиться — прогноз эксперта

Эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль считает, что быстрого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его прогнозу, конфликт может затянуться на годы и постепенно перерасти в так называемую "бесконечную войну дронов".

Как отмечает Уль, нынешний этап боевых действий представляет собой войну на истощение, в которой ни одна из сторон не демонстрирует готовности к скорейшему прекращению боевых действий или достижению компромисса.

Мирные переговоры — последние новости

Как сообщал Главред, 22 мая госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию вокруг попыток дипломатического урегулирования войны, заявил, что Штаты больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Вашингтон присоединился к переговорному процессу, поскольку оставался едва ли не единственной стороной, способной поддерживать диалог как с Киевом, так и с Москвой.

Кроме того, Кремль нашел новую отмазку, чтобы не продолжать мирные переговоры с Украиной. Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, что май стал точкой очередного всплеска миротворческой риторики, которая, несмотря на внешний оптимизм, скрывает глубокий кризис доверия и застой в реальных переговорах. На фоне заявлений Кремля о "приближении конца войны" и активности американских посредников, реальная ситуация на фронте и дипломатические требования сторон свидетельствуют о том, что до финальной точки еще далеко.

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О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития.

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, высказывая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа по поводу войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказывать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", — пишет издание The New York Times.

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