"Военного решения нет": Рубио раскрыл планы США по переговорам Украины и РФ

Государственный секретарь подчеркнул, что война не имеет военного решения и закончится только благодаря дипломатии

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США продолжают дипломатические усилия по налаживанию переговоров между Украиной и Россией / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Кратко:

США продвигают переговоры между Украиной и РФ

Прогресс в мирном процессе ограничен

Перспективы соглашения остаются слабыми

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает работать над организацией переговорного процесса между Украиной и Россией, однако пока существенного прогресса в этом направлении нет. Об этом он сказал во время выступления 3 июня, сообщает ТСН.

По словам Рубио, Соединенные Штаты надеются на продвижение переговоров между сторонами в 2026 году, однако пока ни Украина, ни Россия не демонстрируют готовности к взаимным уступкам.

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"Мы, как и прежде, готовы сыграть любую роль в этом процессе, поскольку считаем, что в этой разрушительной войне нет военного решения — только дипломатическое", — отметил он.

Также госсекретарь подчеркнул, что достижение мирного соглашения сейчас выглядит маловероятным из-за отсутствия готовности сторон к компромиссам, особенно со стороны России.

"К сожалению, ни одна из сторон, особенно российская, не готова к уступкам, необходимым для достижения мира", — подчеркнул Рубио.

Он добавил, что нынешний этап можно охарактеризовать как "длительные трудности", а перспективы заключения мирного соглашения остаются слабыми.

Отдельно Рубио отметил, что США не являются нейтральным посредником в войне: Вашингтон продолжает поставлять вооружение Украине и вводить санкции против России, не поддерживая никаких шагов в пользу Москвы.

"Это источник разочарования для всего мира", — заявил он, добавив, что США по-прежнему готовы содействовать дипломатическим усилиям по завершению войны.

По словам госсекретаря, ключевым препятствием остается нежелание сторон идти на компромисс, без которого мирное соглашение на данный момент выглядит маловероятным.

Марко Рубио / Инфографика Главред

Может ли война в Украине скоро закончиться — прогноз эксперта

Эксперт по вопросам России и историк Маттиас Уль считает, что быстрого завершения войны в Украине ожидать не стоит. По его прогнозу, конфликт может затянуться на годы и постепенно перерасти в так называемую "бесконечную войну дронов".

Как отмечает Уль, нынешний этап боевых действий представляет собой войну на истощение, в которой ни одна из сторон не демонстрирует готовности к скорейшему прекращению боевых действий или достижению компромисса.

Мирные переговоры — последние новости

Как сообщал Главред, 22 мая госсекретарь США Марко Рубио, комментируя ситуацию вокруг попыток дипломатического урегулирования войны, заявил, что Штаты больше не выступают посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Вашингтон присоединился к переговорному процессу, поскольку оставался едва ли не единственной стороной, способной поддерживать диалог как с Киевом, так и с Москвой.

Кроме того, Кремль нашел новую отмазку, чтобы не продолжать мирные переговоры с Украиной. Об этом свидетельствует заявление пресс-секретаря кремлевского диктатора Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Напомним, что май стал точкой очередного всплеска миротворческой риторики, которая, несмотря на внешний оптимизм, скрывает глубокий кризис доверия и застой в реальных переговорах. На фоне заявлений Кремля о "приближении конца войны" и активности американских посредников, реальная ситуация на фронте и дипломатические требования сторон свидетельствуют о том, что до финальной точки еще далеко.

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О персоне: Марко Рубио Марко Антонио Рубио — американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года — сенатор США от штата Флорида и фаворит Движения чаепития. В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия. Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, высказывая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы. Недавно Рубио повторил позицию Трампа по поводу войны России и Украины и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать. "Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказывать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", — пишет издание The New York Times.

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