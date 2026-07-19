Приметы на 20 июля: что предвещают гром, ранний петух и звезды вечером

Праздник 20 июля сохранил множество народных примет, связанных с громом, росой, ветром и радугой. Какие традиции и запреты ассоциировались с этим днём.

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Приметы 20 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

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Какие запреты и приметы связаны с 20 июля

Что предвещают гром, роса, радуга и ветер

20 июля в народной традиции посвящено дню пророка Иеремии. Наши предки считали его повелителем летних громов и ливней. В церковном календаре в этот день почитают ветхозаветного пророка Иеремию, который призывал людей к покаянию. Поскольку именно в этот период часто бушевали сильные грозы и ливни, в народе этот праздник называли Громовым днем. Главред расскажет подробнее.

В этот день хозяева обязательно осматривали поля и огороды, проверяя, как держатся посевы после летних ветров. Во время непогоды для защиты дома от стихии на подоконник ставили зажженную свечу. Существовали и определенные запреты: женщинам не рекомендулось стирать или полоскать белье в реках или озерах, а в доме нельзя было свистеть, чтобы не навлечь гром и бурю. В то же время лёгкая уборка во дворе считалась хорошей приметой, которая, по поверьям, помогала прогнать недуги.

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Народные приметы на 20 июля

Наши предки внимательно наблюдали за природой, чтобы предсказать погоду на ближайшие дни.

Громкий гром предвещает долгое и тёплое лето, а если его слышно издалека - впереди хорошая погода.

Гроза без дождя или тихий звёздный вечер сулят сильную жару.

Обильная утренняя роса свидетельствует о ясном и солнечном дне.

Если петух начинает петь слишком рано, стоит ожидать резкой смены погоды, а большое количество комаров днём предвещает грозу.

Солнце, которое быстро появляется из-за облаков после дождя, обещает несколько сухих дней, а радуга - щедрый урожай.

Северный ветер принесет похолодание, а южный - продолжительную жару.

Приметы о погоде / Инфографика: Главред

Народная мудрость

Об этом дне в народе говорили:

"На Иеремию гремит - лето ещё не ушло".

"Гром без дождя - на жаркое лето".

"На Иеремию гремит - урожай шумит".

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