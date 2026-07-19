Засор в раковине больне не грозит: раскрыт хитрый лайфхак с пластиковой бутылкой

В качестве альтернативы можно изготовить одноразовый или многоразовый фильтр из обычной пластиковой бутылки.

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Как сделать сливной фильтр / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В качестве альтернативы можно изготовить одноразовый или многоразовый фильтр

Для этого подойдет пустая бутылка из-под напитков подходящего диаметра

Чтобы остатки пищи не попадали в слив раковины и не вызывали засоры, многие используют металлические сетчатые фильтры. Однако со временем они покрываются жиром и загрязнениями, которые сложно полностью удалить даже после тщательной мойки.

В качестве альтернативы можно изготовить одноразовый или многоразовый фильтр из обычной пластиковой бутылки. Для этого подойдет пустая бутылка из-под напитков подходящего диаметра, а также нож или прочные ножницы, пишет House Digest.

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Сначала необходимо отрезать верхнюю часть бутылки так, чтобы получилась воронка, которая плотно входит в сливное отверстие раковины. При желании можно оставить небольшую часть горлышка, чтобы фильтр было удобнее доставать после использования.

Затем в крышке и стенках получившейся воронки делают множество небольших отверстий. Через них вода будет свободно стекать, а частицы пищи и другой мусор останутся внутри самодельного фильтра. Размер отверстий должен быть таким, чтобы они не задерживали поток воды, но при этом эффективно удерживали отходы.

После изготовления фильтр достаточно установить в слив. Когда внутри накопится мусор, его можно извлечь, очистить и использовать повторно. Если пластик со временем придет в негодность, конструкцию легко заменить новой, изготовив ее из другой ненужной бутылки. Такой способ позволяет сократить вероятность засоров и избавляет от необходимости постоянно очищать металлические сетки.

/ Инфографика: Главред

Смотрите видео - как прочистить канализацию:

В этом видео авторы подробно показывают процесс устранения сильного засора в кухонной мойке, из-за которого вода практически перестала стекать в канализацию. На практике они демонстрируют, как определить причину проблемы и какие методы помогают восстановить нормальную проходимость труб.

В ролике последовательно используются несколько способов прочистки: механическая очистка сантехническим тросом, применение вантуза и специальных средств для растворения загрязнений. Авторы объясняют особенности каждого метода, показывают результаты их применения и делятся полезными советами по устранению сложных засоров. По их словам, полностью решить проблему удалось благодаря комплексному использованию всех перечисленных способов, что позволило вернуть сливу нормальную работоспособность.

Ранее Главред писал о том, как прочистить засор при помощи двух ингредиентов. Устранение засоров в домашних условиях возможно, если вовремя применить простые средства.

Напомним, ранее сообщалось о том, как пробить очень сильный засор в трубе. Как пробить засор в трубе ‒ с этой проблемой регулярно сталкиваются владельцы квартир и ответственные квартиросъемщики.

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