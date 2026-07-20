Сочные куриные котлеты с секретным ингредиентом — простой рецепт

Рецепт котлет с одним из самых лучших сезонных летних овощей.

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Рецепт очень сочных котлет с кабачком / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Котлеты - универсальное блюдо на ужин или обед. Чтобы они получились сочными и вкусными, летом в котлеты можно добавить один секретный ингредиент. Речь идет о кабачке.

Главред узнал, что рецептом котлет с кабачком в TikTok поделился украинский кулинарный блогер Алексей Крючков.

Куриные котлеты с кабачком - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Куриный фарш из филе 1200 г

Кабачки 400 г

Яйца 2 шт.

Сыр 100 г

Соль

Перец

Выкладываем в миску полотенце и натираем кабачки. Добавляем к кабачкам соль и оставляем на 20 минут. Отжимаем полотенцем из кабачков лишнюю влагу.

Как приготовить идеальный фарш для котлет / Инфографика: Главред

Смешиваем кабачки, натертый сыр, фарш, чайную ложку соли, полчайной ложки перца и яйца. Формируем котлеты по 100 грамм каждая и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Отправляем котлеты в разогретую до 200 градусов духовку на 18–20 минут. Или же их можно приготовить на сковороде: по 1–2 минуты обжаривать с каждой стороны, после чего ещё 10–12 минут готовить под крышкой на слабом огне.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@kruchkov_ Котлеты "Легенькие". Рецепт⬇️ ⠀ КБЖВ/100 граммов: 90,7 ккал/15/3,31/0,16 ⠀ Пропорции: ⠀ - куриный фарш из филе 1200 г - отжатые кабачки 400 граммов - яйца 2 штуки - выдержанный тёртый сыр 100 граммов - соль/перец ⠀ Именно этот сыр всегда есть в "Сильпо" или в других магазинах по акции. В нём 20 граммов жира и на 30 граммов больше на 100 грамм. ⠀ Любой другой сыр, которым вы захотите заменить, нужно будет пересчитывать. ⠀ Без него тоже можно, но будет не так вкусно. Зато ещё более диетично. ⠀ Готовить в духовке: 200С, 18–20 мин. ⠀ На сковороде: по 1–2 мин с обеих сторон до образования корочки, а затем под крышкой на слабом огне ещё 10–12 минут, либо в духовке столько же времени. ⠀ Что тут ещё писать. Всё. Приятного аппетита. #рецепты #рецептынаукраинском #простыерецепты ♬ оригинальная аудиозапись - kruchkov.food

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О персоне: Алексей Крючков Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.

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