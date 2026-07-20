Сочные куриные котлеты с секретным ингредиентом — простой рецепт

Котлеты - универсальное блюдо на ужин или обед. Чтобы они получились сочными и вкусными, летом в котлеты можно добавить один секретный ингредиент. Речь идет о кабачке.
Главред узнал, что рецептом котлет с кабачком в TikTok поделился украинский кулинарный блогер Алексей Крючков.
Куриные котлеты с кабачком - рецепт
Ингредиенты:
- Куриный фарш из филе 1200 г
- Кабачки 400 г
- Яйца 2 шт.
- Сыр 100 г
- Соль
- Перец
Выкладываем в миску полотенце и натираем кабачки. Добавляем к кабачкам соль и оставляем на 20 минут. Отжимаем полотенцем из кабачков лишнюю влагу.
Смешиваем кабачки, натертый сыр, фарш, чайную ложку соли, полчайной ложки перца и яйца. Формируем котлеты по 100 грамм каждая и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Отправляем котлеты в разогретую до 200 градусов духовку на 18–20 минут. Или же их можно приготовить на сковороде: по 1–2 минуты обжаривать с каждой стороны, после чего ещё 10–12 минут готовить под крышкой на слабом огне.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@kruchkov_ Котлеты "Легенькие". Рецепт⬇️ ⠀ КБЖВ/100 граммов: 90,7 ккал/15/3,31/0,16 ⠀ Пропорции: ⠀ - куриный фарш из филе 1200 г - отжатые кабачки 400 граммов - яйца 2 штуки - выдержанный тёртый сыр 100 граммов - соль/перец ⠀ Именно этот сыр всегда есть в "Сильпо" или в других магазинах по акции. В нём 20 граммов жира и на 30 граммов больше на 100 грамм. ⠀ Любой другой сыр, которым вы захотите заменить, нужно будет пересчитывать. ⠀ Без него тоже можно, но будет не так вкусно. Зато ещё более диетично. ⠀ Готовить в духовке: 200С, 18–20 мин. ⠀ На сковороде: по 1–2 мин с обеих сторон до образования корочки, а затем под крышкой на слабом огне ещё 10–12 минут, либо в духовке столько же времени. ⠀ Что тут ещё писать. Всё. Приятного аппетита. #рецепты#рецептынаукраинском#простыерецепты♬ оригинальная аудиозапись - kruchkov.food
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О персоне: Алексей Крючков
Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.
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