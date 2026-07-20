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Ученые сделали громкое открытие: одна экзопланета может быть пригодна для жизни

Алексей Тесля
20 июля 2026, 01:10
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Планета находится в так называемой зоне обитаемости своей звезды, где температура потенциально позволяет существовать жидкой воде.
космос
Ученые сделали новое открытие / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Получены новые данные об экзопланете LHS 1140b
  • Планета находится в так называемой зоне обитаемости своей звезды

Астрономы получили новые данные об экзопланете LHS 1140b, расположенной примерно в 48 световых годах от Земли.

Исследование показало, что этот мир может быть одним из самых перспективных кандидатов для поиска внеземной жизни, пишет Time.

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Планета находится в так называемой зоне обитаемости своей звезды, где температура потенциально позволяет существовать жидкой воде. Компьютерное моделирование и наблюдения также указывают на вероятное наличие атмосферы - ученые зафиксировали признаки утечки гелия, что считается косвенным подтверждением ее существования.

По оценкам исследователей, LHS 1140b примерно в 1,7 раза больше Земли и почти в шесть раз массивнее. Она обращается вокруг спокойного красного карлика, уровень излучения которого значительно ниже, чем у многих подобных звезд, что повышает шансы на сохранение благоприятных условий.

Точный состав атмосферы и наличие воды еще предстоит подтвердить, однако сочетание возможной атмосферы, подходящей температуры и вероятных запасов воды делает LHS 1140b одним из главных объектов для будущих исследований. При этом ученые подчеркивают, что никаких признаков жизни на планете пока не обнаружено.

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Ранее сообщалось о том, какая песня впервые зазвучала в космосе. Мало кто знает, что более 60 лет назад впервые во Вселенной зазвучала именно украинская песня.

Напомним, ранее Главред писал о том, почему планеты круглые, а астероиды нет. Форма планет и астероидов определяется их массой и гравитационным воздействием.

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Об источнике: Time

Time – американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания находится в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии.

Тime является ядром WarnerMedia – крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса.

Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось в одиночку перелететь Атлантику, пишет Википедия.

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