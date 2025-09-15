Китай готовится к покорению Луны: что известно о пилотируемой миссии

Испытания помогли оценить надежность, возможности повторного использования и восстановление первой ступени ракеты.

Китай работает над созданием прототипа ракеты-носителя / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Ракета "Чанчжэн-10" завершила второе статическое огневое испытание

Китай официально перешел к этапу подготовки к лунной высадке

Китайская ракета-носитель нового поколения "Чанчжэн-10" завершила второе статическое огневое испытание, приближая страну к осуществлению пилотируемой лунной миссии до 2030 года.

Об этом сообщает Китайское агентство пилотируемых космических полетов, передает CGTN со ссылкой на Синьхуа.

Ключевые детали испытаний

Испытания прошли в пятницу в 15:00 по местному времени на космодроме Вэньчан (провинция Хайнань).

Были задействованы семь двигателей, установленных на тестовом образце первой ступени ракеты.

Общая продолжительность тестов составила 320 секунд.

Цель испытаний

Главной задачей финального предстартового наземного теста стала:

проверка работы двигателей при пониженной тяге;

отработка повторного запуска;

сбор полных технических данных о работе установок.

CMSA подчеркнуло, что испытания помогли оценить надежность, возможности повторного использования и восстановление первой ступени ракеты.

Прорыв в разработке

Агентство назвало успешные испытания важным этапом в создании прототипа ракеты-носителя "Чанчжэн-10", предназначенной для будущих пилотируемых миссий на Луну. Серия включает в себя две конфигурации:

базовую "Чанчжэн-10"

модифицированную "Чанчжэн-10А".

Подготовка к высадке на Луну

Китай официально перешел к этапу подготовки к лунной высадке в рамках своей национальной пилотируемой программы. Сейчас активно идут испытания следующих компонентов:

космического корабля "Мэнчжоу",

лунного посадочного модуля "Ланьюэ",

ракеты-носителя "Чанчжэн-10".

Также в Вэньчане строятся новые объекты инфраструктуры, необходимые для реализации программы.

Что дальше?

CMSA сообщает, что дальнейшие тесты и проверки ракеты-носителя будут проводиться поэтапно, согласно установленному графику. Разработка движется по плану, и Китай продолжает целенаправленно готовиться к высадке астронавтов на Луну в течение ближайших лет.

