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РФ впервые достала КАБом до Павлограда: есть погибшие и раненые, среди них дети

Руслана Заклинская
20 июля 2026, 12:44обновлено 20 июля, 13:15
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Российские оккупанты модернизировали свои управляемые авиабомбы.
РФ впервые достала КАБом до Павлограда: есть погибшие и раненые, среди них дети
Павлоград впервые подвергся обстрелу из КАБ / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС Украины

Что известно:

  • Россия впервые атаковала Павлоград управляемой авиабомбой
  • Погибли два человека, пострадали - 15
  • Поврежден многоквартирный дом

В понедельник, 20 июля, российские войска впервые применили управляемую авиационную бомбу для нанесения удара по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки погибли два человека, еще как минимум 15 гражданских лиц получили ранения. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, председатель областного совета Николай Лукашук и ГСЧС.

По словам Лукашука, ранее управляемые авиабомбы представляли главную угрозу для прифронтовых населенных пунктов Синельниковского района, тогда как Павлоград в основном страдал от ракетных ударов и атак дронов.

видео дня

"До сегодняшнего дня управляемые авиабомбы представляли угрозу для прифронтовых населенных пунктов Синельниковского района. Павлоград жил под ракетами и "Шахедами", но не знал, что такое КАБы. Теперь враг модернизирует эти бомбы и наносит ими удары глубже", - отметил Лукашук.

  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: ГСЧС Украины
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: Днепропетровская ОВА
  • Удар по Павлограду
    Удар по Павлограду Фото: Днепропетровская ОВА

По словам главы области Александра Ганжи, по состоянию на 12:00 известно о двух погибших и 13 пострадавших.

"11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных - 13-летняя девочка. Еще двое пострадавших будут лечиться амбулаторно", - рассказал он.

Среди госпитализированных - мужчины 56 и 38 лет, а также женщины 87 и 48 лет. Также медики обследуют других пострадавших, среди которых есть годовалый ребенок.

Инфографика КАБ, инфографика
КАБ/ Инфографика: Главред

В результате удара поврежден многоквартирный дом. В нескольких квартирах и на прилегающей территории вспыхнули пожары, также были повреждены автомобили.

Лукашук призвал жителей Павлограда не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями Воздушных сил и мониторинговых ресурсов. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.

Обновлено в 13:08: Число пострадавших в результате российской атаки на Павлоград возросло до 15 человек. Десять из них находятся в больницах, медики оказывают им необходимую помощь.

Россия увеличивает дальность КАБ

Управляемые авиационные бомбы являются одним из ключевых видов вооружения РФ в войне против Украины. Такие боеприпасы обладают значительной разрушительной силой и могут оснащаться боевыми частями весом от 250 кг до одной тонны.

Как отмечает BBC, ранее россияне применяли КАБы преимущественно по городам вблизи линии фронта - Харькову, Запорожью, Краматорску, Херсону и другим населенным пунктам. Однако РФ постепенно модернизирует эти боеприпасы, увеличивая дальность их применения.

Павлоград расположен примерно в 100 километрах от линии боевого столкновения и до этого не входил в основные зоны ударов КАБами.

Украинские военные пытаются противодействовать таким атакам с помощью средств радиоэлектронной борьбы, однако это не всегда позволяет остановить удары. Наиболее эффективным способом борьбы остается поражение самолетов-носителей, запускающих управляемые авиабомбы.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 19 июля Россия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара по жилому кварталу погибли два человека, ещё как минимум 10 получили ранения.

Утром 20 июля РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки повреждена инфраструктура, на месте работают экстренные службы.

Кроме того, в июле Россия нанесла по Украине большее количество ударов баллистическими ракетами, чем производит за месяц. По данным ISW, РФ запустила 107 баллистических ракет и 20 "Цирконов", тогда как производит примерно 100 баллистических ракет ежемесячно.

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О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

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