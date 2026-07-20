РФ впервые достала КАБом до Павлограда: есть погибшие и раненые, среди них дети

Что известно:
- Россия впервые атаковала Павлоград управляемой авиабомбой
- Погибли два человека, пострадали - 15
- Поврежден многоквартирный дом
В понедельник, 20 июля, российские войска впервые применили управляемую авиационную бомбу для нанесения удара по Павлограду Днепропетровской области. В результате атаки погибли два человека, еще как минимум 15 гражданских лиц получили ранения. Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, председатель областного совета Николай Лукашук и ГСЧС.
По словам Лукашука, ранее управляемые авиабомбы представляли главную угрозу для прифронтовых населенных пунктов Синельниковского района, тогда как Павлоград в основном страдал от ракетных ударов и атак дронов.
"До сегодняшнего дня управляемые авиабомбы представляли угрозу для прифронтовых населенных пунктов Синельниковского района. Павлоград жил под ракетами и "Шахедами", но не знал, что такое КАБы. Теперь враг модернизирует эти бомбы и наносит ими удары глубже", - отметил Лукашук.
По словам главы области Александра Ганжи, по состоянию на 12:00 известно о двух погибших и 13 пострадавших.
"11 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести. Среди госпитализированных - 13-летняя девочка. Еще двое пострадавших будут лечиться амбулаторно", - рассказал он.
Среди госпитализированных - мужчины 56 и 38 лет, а также женщины 87 и 48 лет. Также медики обследуют других пострадавших, среди которых есть годовалый ребенок.
В результате удара поврежден многоквартирный дом. В нескольких квартирах и на прилегающей территории вспыхнули пожары, также были повреждены автомобили.
Лукашук призвал жителей Павлограда не игнорировать сигналы воздушной тревоги и следить за официальными сообщениями Воздушных сил и мониторинговых ресурсов. Спасатели продолжают ликвидацию последствий атаки.
Обновлено в 13:08: Число пострадавших в результате российской атаки на Павлоград возросло до 15 человек. Десять из них находятся в больницах, медики оказывают им необходимую помощь.
Россия увеличивает дальность КАБ
Управляемые авиационные бомбы являются одним из ключевых видов вооружения РФ в войне против Украины. Такие боеприпасы обладают значительной разрушительной силой и могут оснащаться боевыми частями весом от 250 кг до одной тонны.
Как отмечает BBC, ранее россияне применяли КАБы преимущественно по городам вблизи линии фронта - Харькову, Запорожью, Краматорску, Херсону и другим населенным пунктам. Однако РФ постепенно модернизирует эти боеприпасы, увеличивая дальность их применения.
Павлоград расположен примерно в 100 километрах от линии боевого столкновения и до этого не входил в основные зоны ударов КАБами.
Украинские военные пытаются противодействовать таким атакам с помощью средств радиоэлектронной борьбы, однако это не всегда позволяет остановить удары. Наиболее эффективным способом борьбы остается поражение самолетов-носителей, запускающих управляемые авиабомбы.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 19 июля Россия атаковала Запорожье управляемыми авиабомбами. В результате удара по жилому кварталу погибли два человека, ещё как минимум 10 получили ранения.
Утром 20 июля РФ нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки повреждена инфраструктура, на месте работают экстренные службы.
Кроме того, в июле Россия нанесла по Украине большее количество ударов баллистическими ракетами, чем производит за месяц. По данным ISW, РФ запустила 107 баллистических ракет и 20 "Цирконов", тогда как производит примерно 100 баллистических ракет ежемесячно.
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О персоне: Александр Ганжа
Александр Ганжа - украинский политик, глава Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.
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