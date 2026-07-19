Переводил 1000 грн, а остался без доступа к деньгам: клиент пожаловался на ПриватБанк

После инцидента он зарегистрировал официальную жалобу в банке.

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Клиент пожаловался на ПриватБанк / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что произошло:

Клиент заявил о блокировке счетов после перевода 1000 грн

По его словам, доступ ограничили после звонка в поддержку

Мужчина подал официальную жалобу в ПриватБанк

Клиент ПриватБанка заявил, что банк заблокировал все его счета после попытки перевести 1000 гривен на карту NovaPay. По словам мужчины, причиной стало общение с оператором контакт-центра, который, как утверждает клиент, после разговора ограничил доступ ко всем его средствам.

Как рассказал мужчина на портале Минфин, он пытался перевести всего 1000 гривен на собственную карту NovaPay, однако операция была остановлена системой безопасности банка.

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После этого ему предложили пройти дополнительную проверку по телефону 3700.

Во время разговора мужчина высказал недовольство тем, что для перевода небольшой суммы пришлось проходить дополнительную верификацию.

"Во время разговора я выразил обоснованное недовольство тем, что банк тратит мое время из-за ничтожной суммы. Оператору это не понравилось, и она из личной неприязни полностью заблокировала все мои счета, оставив меня без доступа к собственным деньгам", - утверждает клиент.

После инцидента он зарегистрировал официальную жалобу в банке. По словам мужчины, сотрудники ПриватБанка сообщили, что обращение будет рассмотрено в течение одного-двух рабочих дней.

При этом клиент отметил, что похожая ситуация уже происходила с ним около двух лет назад.

Тогда, по его словам, он хотел лишь увеличить суточный лимит расходов, однако после разговора с оператором также столкнулся с полной блокировкой счетов.

Мужчина подчеркивает, что пользуется личным финансовым номером телефона, который полностью идентифицирован и оформлен на него.

Кроме того, по его словам, замена SIM-карты возможна только при личном обращении с паспортом, поэтому риск мошенничества был минимальным.

Несмотря на это, тогда ему пришлось лично посещать отделение банка и повторно подтверждать свою личность.

"Прошло два года, а методы работы не изменились - это систематическое издевательство над клиентами", - заявил пользователь.

В своем обращении клиент требует немедленно восстановить доступ к счетам без необходимости повторного визита в отделение, поскольку, по его мнению, его личность уже была подтверждена ранее.

Отзыв ПриватБанк / Фото: скриншот

Напомним, ранее клиент ПриватБанка сделал важное заявление по поводу блокировки счетов. Он подчеркнул, что блокировка платежей и счетов существенно повлияет на дальнейшее развитие событий на фронте банковского обслуживания и доверия клиентов. На данный момент ситуация остается под контролем.

Отметим, что клиент ПриватБанка во время обращения заявил о необходимости оперативного восстановления доступа и прозрачного расследования инцидента. По его словам, сбой работы терминалов ПриватБанка поможет понять системные причины и ускорить возврат средств пострадавшим клиентам.

Как ранее сообщал Главред, пользователь портала Минфин высказал позицию по поводу повторяющихся блокировок и требований к банку. Он обратил внимание на сложные споры о списании средств и технические ошибки и призвал профильные ведомства немедленно вмешаться для урегулирования сложившейся ситуации.

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Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсы валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.

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