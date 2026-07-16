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Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля

Руслана Заклинская
16 июля 2026, 18:28
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Официальный курс валют на 17 июля продемонстрировал разнонаправленную динамику.
Доллар резко упал, а евро взлетел: новый курс валют на 17 июля
Курс валют в Украине на 17 июля / Коллаж: Главред, фото: magnific.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой официальный курс доллара установил НБУ на 17 июля
  • Укрепилась ли гривна по отношению к доллару
  • Насколько изменился курс евро и польского злотого

В пятницу, 17 июля, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар США немного подешевел, тогда как евро и польский злотый продемонстрировали рост. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара к гривне 17 июля установлен на уровне 44,61 грн/долл. Таким образом, украинская валюта укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем - 44,74 грн/долл.

видео дня

Курс евро

В то же время европейская валюта подорожала. Официальный курс евро на пятницу составит 51,16 грн/евро, что на 10 копеек больше, чем днем ранее.

При этом на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,63/44,66 грн/долл., а к евро - 51,12/51,14 грн/евро.

Курс злотого

Польский злотый также подорожал. Его официальный курс 17 июля составит 11,81 грн/злотый, что на одну копейку больше по сравнению с предыдущим показателем.

Курс доллара
Курс доллара / Инфографика: Главред

Что будет с курсом валют до 19 июля - прогноз эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует, что в течение текущей недели курс доллара в Украине будет оставаться вблизи отметки 45 гривен.

По его словам, евро, вероятно, будет находиться в диапазоне 51–52,5 грн. На динамику европейской валюты будет влиять не только курс гривни к доллару, но и ситуация на мировом валютном рынке.

Лесовой отметил, что при условии сохранения соотношения евро к доллару на уровне 1,14–1,16 украинский рынок евро останется стабильным и прогнозируемым.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил на четверг, 16 июля, новый официальный курс валют. Доллар и евро подешевели.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов прогнозировал, что во второй половине 2026 года валютный рынок Украины будет оставаться нестабильным. По его словам, колебания курса будут ожидаемыми, а доллар может подорожать до 46,5 грн.

Кроме того, финансист и экономист Сергей Фурса отметил, что в условиях полномасштабной войны говорить о полностью рыночном курсе валюты некорректно. По его словам, валютный рынок в значительной степени зависит от политики и регулирования со стороны Нацбанка.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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