Вместо традиционного винегрета: рецепт летнего салата из свеклы за 7 минут

Рецепт классного летнего салата из свеклы.

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Простой рецепт салата из свеклы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Существует много популярных салатов из свеклы, например, винегрет или "Шуба". Но летом хочется есть более свежие блюда. Среди них - оригинальный салат из свеклы и феты.

Главред узнал, что рецептом этого салата в TikTok поделилась украинская блогерша Кристина.

Салат из свеклы - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Вареная свекла 300 г

Фета 100–150 г

Красный лук - 1 шт.

Орехи 40 г

Укроп

Петрушка

Для заправки:

Прованские травы 1/3 ч. л.

Зернистая горчица 1/2 ч. л.

Мед 0,5–1 ч. л.

Лимонный сок 1 ч. л.

Растительное масло 2 ст. л.

Свеклу и фету нарезаем кубиками. Смешиваем их с мелко нарезанным луком, зеленью и поджаренными измельченными орешками. Для заправки смешиваем прованские травы, горчицу, мед, лимонный сок и растительное масло. Поливаем ингредиенты заправкой и хорошо всё перемешиваем.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом:

@foodblog_kristi Салат со свеклой и фетой ? Ингредиенты: • свекла от @ГРИНВИЛЬ ? - 300 г • фета - 100–150 г • красный лук (небольшой) - 1 шт. • орехи - 40 г • укроп, петрушка Заправка: • прованские травы - 1/3 ч. л. • зернистая горчица - 1/2 ч. л. • мёд - 0,5–1 ч. л. • лимонный сок - 1 ч. л. • растительное масло - 2 ст. л. ? Мёд добавляйте по желанию. Я использую уже готовую вареную свеклу от "Гринвилл" - это очень удобно и экономит время ? Приготовление: Нарежьте вареную свеклу небольшими кубиками и переложите в тарелку. Добавьте нарезанную фету, тонко нарезанный красный лук, зелень и измельчённые грецкие орехи. Для заправки смешайте все ингредиенты, полейте салат и хорошо перемешайте. Приятного аппетита! ? #рецепт #салат #чтоприготовить ♬ оригинальная аудиозапись - Простые рецепты

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О персоне: foodblog_kristi foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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