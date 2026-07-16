Вместо традиционного винегрета: рецепт летнего салата из свеклы за 7 минут

Существует много популярных салатов из свеклы, например, винегрет или "Шуба". Но летом хочется есть более свежие блюда. Среди них - оригинальный салат из свеклы и феты.
Главред узнал, что рецептом этого салата в TikTok поделилась украинская блогерша Кристина.
Салат из свеклы - рецепт
Ингредиенты:
- Вареная свекла 300 г
- Фета 100–150 г
- Красный лук - 1 шт.
- Орехи 40 г
- Укроп
- Петрушка
Для заправки:
- Прованские травы 1/3 ч. л.
- Зернистая горчица 1/2 ч. л.
- Мед 0,5–1 ч. л.
- Лимонный сок 1 ч. л.
- Растительное масло 2 ст. л.
Свеклу и фету нарезаем кубиками. Смешиваем их с мелко нарезанным луком, зеленью и поджаренными измельченными орешками. Для заправки смешиваем прованские травы, горчицу, мед, лимонный сок и растительное масло. Поливаем ингредиенты заправкой и хорошо всё перемешиваем.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом:
@foodblog_kristi Салат со свеклой и фетой ? Ингредиенты: • свекла от @ГРИНВИЛЬ ? - 300 г • фета - 100–150 г • красный лук (небольшой) - 1 шт. • орехи - 40 г • укроп, петрушка Заправка: • прованские травы - 1/3 ч. л. • зернистая горчица - 1/2 ч. л. • мёд - 0,5–1 ч. л. • лимонный сок - 1 ч. л. • растительное масло - 2 ст. л. ? Мёд добавляйте по желанию. Я использую уже готовую вареную свеклу от "Гринвилл" - это очень удобно и экономит время ? Приготовление: Нарежьте вареную свеклу небольшими кубиками и переложите в тарелку. Добавьте нарезанную фету, тонко нарезанный красный лук, зелень и измельчённые грецкие орехи. Для заправки смешайте все ингредиенты, полейте салат и хорошо перемешайте. Приятного аппетита! ? #рецепт#салат#чтоприготовить♬ оригинальная аудиозапись - Простые рецепты
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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