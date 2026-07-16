Главный миф о консервах развеян: дата на банке ничего не гарантирует

Даже закрытые консервы могут стать опасными при неправильном хранении. Какие банки нельзя употреблять и сколько хранится открытый продукт.

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Многие считают, что консервы могут храниться практически бесконечно / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube, Unsplash

Вы узнаете:

Почему дата на банке не всегда говорит о порче продукта

Какие консервы могут оказаться опасными независимо от срока

Какая ошибка при хранении консервов повышает риск отравления

Многие считают, что консервы могут храниться практически бесконечно, однако специалисты предупреждают, что указанная на упаковке дата далеко не всегда означает, что продукт станет непригодным к употреблению именно в этот день.

Гораздо важнее обратить внимание на условия хранения и состояние самой банки. Об этом пишет Southern Living.

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Большинство консервированных продуктов остаются безопасными после даты, указанной производителем, если упаковка не повреждена и хранилась в подходящих условиях.

При этом со временем могут ухудшаться вкус, цвет и текстура продукта. Особенно это касается кислых консервов, например фруктов, которые способны вступать в реакцию с внутренним покрытием банки.

Какие банки нужно сразу выбросить

Даже если срок годности еще не истек, некоторые признаки говорят о том, что продукт может быть опасен. Не стоит употреблять консервы, если банка:

вздулась;

протекает;

сильно помята;

покрылась ржавчиной;

имеет другие заметные повреждения.

После вскрытия также следует насторожиться, если появился неприятный запах, помутнение жидкости, плесень или содержимое начинает разбрызгиваться при открытии.

Как правильно хранить консервы

Чтобы консервы как можно дольше сохраняли качество, их рекомендуется держать в прохладном и сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Также важно избегать резких перепадов температуры, поэтому банки не стоит хранить рядом с плитой, отопительными приборами, в гараже или на балконе, где условия могут меняться.

Консервы рекомендуют держать в прохладном и сухом месте / Фото: скриншот с Youtube

Лучше всего размещать консервы на полках, а не на полу, чтобы защитить их от влаги и возможных вредителей. Кроме того, запасы лучше регулярно обновлять, используя в первую очередь банки, которые были куплены раньше.

Такие условия помогают сохранить содержимое и снизить вероятность порчи.

Что делать после вскрытия банки

Открытые консервы нельзя долго оставлять при комнатной температуре. Желательно убрать остатки в холодильник или морозильную камеру в течение двух часов после вскрытия.

Открытые консервы нельзя долго оставлять при комнатной температуре / Фото: скриншот с Youtube

При этом хранить еду в открытой металлической банке не рекомендуется. Лучше сразу переложить содержимое в герметичный пластиковый или стеклянный контейнер. Это помогает сохранить вкус продукта и снижает риск его порчи.

Большинство открытых консервов сохраняют свежесть в холодильнике до четырех дней, а томатные соусы и некоторые кислые продукты могут храниться примерно неделю. Для более длительного хранения их можно заморозить.

Домашние консервы требуют особой осторожности

Эксперты отдельно предупреждают о домашних заготовках.

Если при консервировании были нарушены правила стерилизации, риск развития ботулизма значительно возрастает.

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Об источнике: Southern Living Southern Living - это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Он посвящен стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США. В журнале Southern Living есть такие рубрики: кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;

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