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Над Лорак сгущаются тучи: теперь ее концерты отменяют не только в РФ

Алена Кюпели
16 июля 2026, 08:41
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Запроданка Лорак такими темпами скоро вообще останется без любой концертной деятельности.
Концерты Ани Лорак отменяют в РФ
Концерты Ани Лорак отменяют не только в РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Кратко:

  • Где отменили концерт Лорак
  • Какая причина отмены концерта

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, постепенно лишается своих концертов. Теперь речь идет не только о террористической России, а и о других странах.

Так, по информации российских пропагандистов, теперь концерт запроданки отменили в Грузии. Мероприятие должно было состояться в августе в грузинском городе Батуми. Там же, к слову, отменили и концерт российской группы ТАТУ.

видео дня
Ани Лорак 2026
Ани Лорак становится никому не нужной / фото: instagram.com, Ани Лорак

О том, что Лорак не хотят видеть с концертом в стране сообщили в администрации Батумских теннисных кортов, на концертной площадке которой должны были пройти выступления.

"Насколько я знаю, оба концерта отменены", - сообщили в администрации.

Об официальных причинах пока не сообщается, однако ранее в местных соцсетях обсуждали выступления звёзд. Некоторые жители писали, что не хотят видеть в Грузии артистов, которые поддерживают действия российских властей и нападение на Украину.

Тем временем на этой же площадке в Батуми этим летом выступят Валерий Меладзе, Вера Брежнева и Кристина Орбакайте.

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Отметим, как сообщал Главред, ранее звезда популярного российского сериала "Кухня"Ольга Кузьмина бросила своего старшего сына, после того, как закрутила роман с женатым экскурсоводом.

Ранее также Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, неожиданно заговорила о своем бывшем муже, гражданине Турции Мурата Налчаджиоглу.

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О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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