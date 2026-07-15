Малосольные огурцы в пакете — простой лайфхак для суперхрустящей закуски

Читайте в материале:
- Как приготовить малосольные огурцы в пакете
- Какие ингредиенты понадобятся
- Как сделать огурцы хрустящими
Малосольные огурцы - одно из самых популярных сезонных блюд, которое прекрасно сочетается с молодым картофелем, мясом или в качестве самостоятельной закуски. Приготовить их можно без лишних хлопот, большого количества посуды и длительного ожидания. Для этого понадобятся лишь простые ингредиенты и обычный полиэтиленовый пакет, в котором огурцы быстро просолятся и сохранят характерный хруст. Главред расскажет об этом подробнее.
Быстрым и проверенным рецептом поделилась кулинарная блогерша Лана на своем YouTube-канале "Lana & Company". Она подробно показала, как сделать закуску максимально ароматной, а также поделилась советами, которые помогут сохранить огурцы хрустящими.
Что понадобится для приготовления
- свежие молодые огурцы;
- свежая зелень и зонтики укропа;
- чеснок;
- 1 столовая ложка соли;
- 1/4 столовой ложки сахара.
Пошаговый процесс приготовления
Подготовьте огурцы
Огурцы нужно тщательно вымыть и нарезать. Как отмечает автор:
Для этого нам понадобятся молодые огурчики, разрезанные на четыре части, а если они крупные - на восемь.
Смешайте ингредиенты
Нарезанные огурцы переложите в пакет. Для надежности Лана советует использовать два пакета.
Видео о том, как приготовить малосольные огурцы в пакете, можно посмотреть здесь:
Добавьте специи
К огурцам добавьте соль, сахар, измельченный укроп вместе с зонтиками и измельченный или пропущенный через пресс чеснок.
Хорошо перемешайте
Пакет плотно завяжите, после чего тщательно встряхните и несколько раз разминайте его, чтобы специи равномерно распределились, а огурцы хорошо просолились.
Оставьте настаиваться
Сначала оставьте пакет на 2–3 часа при комнатной температуре, а затем поставьте в холодильник еще на несколько часов или, для лучшего результата, на ночь.
Благодаря сухому способу засолки в собственном соку огурцы получаются сочными, ароматными и хрустящими. По словам автора, они прекрасно сочетаются с различными гарнирами и мясными блюдами.
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Об источнике: канал Lana-Company
Lana-Company - украинский YouTube-канал, посвященный домашней кулинарии и заготовкам. Здесь публикуют рецепты блюд на каждый день, консервации, солений, выпечки, десертов и домашних напитков. Автор демонстрирует простые способы приготовления из обычных ингредиентов, пошагово объясняя каждый этап, чтобы рецепты легко можно было повторить дома.
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