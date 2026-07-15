Всего 1 литр под куст — и кабачки будут расти без остановки: лучшая июльская подкормка

О чём идёт речь в материале:
- Почему нельзя обрывать пустоцветы на кабачках
- Как отличить мужской цветок кабачка от женского
- Чем подкормить кабачки во время цветения для завязи
Начинающие огородники регулярно обрывают часть цветков на кабачках, считая их лишними, и тем самым лишают себя будущего урожая. Об этой распространённой ошибке и эффективном способе подкормки рассказал автор YouTube-канала "Полезное ТВ" Николай Тертишник.
Главред выяснил, чем подкормить кабачки.
Почему нельзя обрывать пустоцветы кабачков
На кусте кабачка одновременно растут цветки двух типов, и разница между ними определяет, завяжется ли плод. Специалист подробно объяснил функцию каждого из них.
"У растения кабачка два типа цветков. Первый тип - это тот самый пустоцвет, а именно мужской цветок. Он дает пыльцу и затем опыляет женский цветок. Без этих цветков урожая у вас точно не будет", - отметил Тертишник.
По словам огородника, растение сначала намеренно выращивает большое количество мужских цветков, чтобы накопить достаточно пыльцы, и только после этого переходит к формированию женских с завязью. Вмешательство в этот естественный процесс он назвал типичной ошибкой, которая обходится двойными потерями: времени и урожая.
Смотрите видео о том, как увеличить урожай кабачков:
Рецепт подкормки кабачков из сорняков
Для активного роста побегов и увеличения количества женских цветков специалист посоветовал органическое удобрение на основе сорняков, которое легко приготовить самостоятельно. Питательную смесь он готовит в 20-литровой емкости, заполняя её на две трети растительным сырьём и заливая водой до краёв.
"Лучше всего использовать сочные растения - например, крапиву или одуванчик. Если таких нет под рукой, подойдут любые другие сорняки", - советует огородник.
Чтобы ускорить брожение, блогер добавляет небольшое количество сухих дрожжей, разведенных в теплой воде с сахаром, а смесь настаивает неделю под крышкой. За это время сырье успевает не только перегнить, но и утратить опасные свойства.
"Сорняки хорошо перегнивают и отдают все полезное воде. Более того, даже если трава была с семенами, за это время они полностью утратят свою всхожесть и не засорят грядки", - пояснил автор канала.
Перед внесением два литра готового концентрата разводят в восьми литрах воды, а сам полив проводят по четкому алгоритму.
"Под один куст нужно вылить 1 литр готового раствора. Предварительно кабачки обязательно нужно полить чистой водой, чтобы подкормка быстрее и глубже проникла к корешкам и мгновенно усвоилась", - отметил Тертишник.
Для каких еще растений подходит это удобрение
Действие этого натурального средства огородник не ограничивает только кабачками - оно идеально подходит и для других вьющихся культур на огороде.
"Это удобрение в тех же пропорциях можно применять для всех бахчевых и вьющихся растений: огурцов, дынь, арбузов и тыкв. Эффект будет очень быстрым: они начнут активно наращивать зеленую массу и закладывать богатый урожай", - подытожил он.
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Об источнике: YouTube-канал "Полезное ТВ"
YouTube-канал "Полезное ТВ" - это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, поделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты ухода за садом и огородом. На этот канал подписано более 2,92 миллиона пользователей.
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