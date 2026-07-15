Всего 1 литр под куст — и кабачки будут расти без остановки: лучшая июльская подкормка

Садовод объяснил, как простая органическая подкормка и отказ от обрезки цветков помогают собрать рекордный урожай кабачков.

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Секрет обильного урожая кабачков: почему не стоит трогать цветы и чем поливать кусты / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чём идёт речь в материале:

Почему нельзя обрывать пустоцветы на кабачках

Как отличить мужской цветок кабачка от женского

Чем подкормить кабачки во время цветения для завязи

Начинающие огородники регулярно обрывают часть цветков на кабачках, считая их лишними, и тем самым лишают себя будущего урожая. Об этой распространённой ошибке и эффективном способе подкормки рассказал автор YouTube-канала "Полезное ТВ" Николай Тертишник.

Главред выяснил, чем подкормить кабачки.

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Почему нельзя обрывать пустоцветы кабачков

На кусте кабачка одновременно растут цветки двух типов, и разница между ними определяет, завяжется ли плод. Специалист подробно объяснил функцию каждого из них.

"У растения кабачка два типа цветков. Первый тип - это тот самый пустоцвет, а именно мужской цветок. Он дает пыльцу и затем опыляет женский цветок. Без этих цветков урожая у вас точно не будет", - отметил Тертишник.

По словам огородника, растение сначала намеренно выращивает большое количество мужских цветков, чтобы накопить достаточно пыльцы, и только после этого переходит к формированию женских с завязью. Вмешательство в этот естественный процесс он назвал типичной ошибкой, которая обходится двойными потерями: времени и урожая.

Смотрите видео о том, как увеличить урожай кабачков:

Рецепт подкормки кабачков из сорняков

Для активного роста побегов и увеличения количества женских цветков специалист посоветовал органическое удобрение на основе сорняков, которое легко приготовить самостоятельно. Питательную смесь он готовит в 20-литровой емкости, заполняя её на две трети растительным сырьём и заливая водой до краёв.

"Лучше всего использовать сочные растения - например, крапиву или одуванчик. Если таких нет под рукой, подойдут любые другие сорняки", - советует огородник.

Чтобы ускорить брожение, блогер добавляет небольшое количество сухих дрожжей, разведенных в теплой воде с сахаром, а смесь настаивает неделю под крышкой. За это время сырье успевает не только перегнить, но и утратить опасные свойства.

"Сорняки хорошо перегнивают и отдают все полезное воде. Более того, даже если трава была с семенами, за это время они полностью утратят свою всхожесть и не засорят грядки", - пояснил автор канала.

Соседство для кабачков / Инфографика: Главред

Перед внесением два литра готового концентрата разводят в восьми литрах воды, а сам полив проводят по четкому алгоритму.

"Под один куст нужно вылить 1 литр готового раствора. Предварительно кабачки обязательно нужно полить чистой водой, чтобы подкормка быстрее и глубже проникла к корешкам и мгновенно усвоилась", - отметил Тертишник.

Для каких еще растений подходит это удобрение

Действие этого натурального средства огородник не ограничивает только кабачками - оно идеально подходит и для других вьющихся культур на огороде.

"Это удобрение в тех же пропорциях можно применять для всех бахчевых и вьющихся растений: огурцов, дынь, арбузов и тыкв. Эффект будет очень быстрым: они начнут активно наращивать зеленую массу и закладывать богатый урожай", - подытожил он.

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Об источнике: YouTube-канал "Полезное ТВ" YouTube-канал "Полезное ТВ" - это канал, на котором можно найти множество лайфхаков, поделок и других полезных видео. Автор делится множеством рецептов подкормки растений на всех этапах вегетации, а также рассказывает свои секреты ухода за садом и огородом. На этот канал подписано более 2,92 миллиона пользователей.

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