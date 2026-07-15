Критическое состояние: Волочкова с черной ногой показалась на больничной койке

Скандальная балерина-путинистка пожаловалась на свое состояние.

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Анастасия Волочкова снова пострадала от своих же концертов/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Волочкова

Кратко:

Волочкова показалась в больнице

Что случилось с ее ногой

Балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая недавно снова попала на видео в нетрезвом виде, показалась на больничной койке с черной ногой.

Скандальная артистка поделилась фото на своей странице в Instagram.

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Интересно, что российские пропагандисты написали, что балерина находится в критическом состоянии. "Как выяснилось, нынешнее критическое состояние и страшно почерневшая конечность стали прямым следствием полного игнорирования балериной строгих предписаний хирургов. Не так давно прима перенесла сложнейшую операцию на суставе в элитной немецкой клинике, однако вместо положенной реабилитации и покоя сразу же бросилась штурмовать сцену", - пишут они.

Волочкова пожаловалась на здоровье / Фото Instagram/volochkova_art

Между тем, сама балерина также выпустила заявление о своем состоянии.

"Ну вот я и результат моих перегрузок после операции.. После очень быстрого вхождения в форму, растяжек оперированной ножкой, стремительного возвращения на сцену вопреки запретам немецких профессоров и уже проведенных 25-ти концертов. Надрыв мышцы. Дикая гематома и воспаление. Ну как так? Я себя не берегу. Но я же все это делаю ради сцены и зрителей и моей радости", - написала она.

Волочкова пожаловалась на здоровье / Фото Instagram/volochkova_art

Волочкова также опубликовала фото, где видна огромная гематома.

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О персоне: Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).

После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.

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