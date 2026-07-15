Критическое состояние: Волочкова с черной ногой показалась на больничной койке

Кратко:
- Волочкова показалась в больнице
- Что случилось с ее ногой
Балерина-путинистка Анастасия Волочкова, которая недавно снова попала на видео в нетрезвом виде, показалась на больничной койке с черной ногой.
Скандальная артистка поделилась фото на своей странице в Instagram.
Интересно, что российские пропагандисты написали, что балерина находится в критическом состоянии. "Как выяснилось, нынешнее критическое состояние и страшно почерневшая конечность стали прямым следствием полного игнорирования балериной строгих предписаний хирургов. Не так давно прима перенесла сложнейшую операцию на суставе в элитной немецкой клинике, однако вместо положенной реабилитации и покоя сразу же бросилась штурмовать сцену", - пишут они.
Между тем, сама балерина также выпустила заявление о своем состоянии.
"Ну вот я и результат моих перегрузок после операции.. После очень быстрого вхождения в форму, растяжек оперированной ножкой, стремительного возвращения на сцену вопреки запретам немецких профессоров и уже проведенных 25-ти концертов. Надрыв мышцы. Дикая гематома и воспаление. Ну как так? Я себя не берегу. Но я же все это делаю ради сцены и зрителей и моей радости", - написала она.
Волочкова также опубликовала фото, где видна огромная гематома.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, ранее популярная российская певица Анжелика Варум, супруга композитора Леонида Агутина, который вначале войны осудил террористическое вторжение диктатора Путина в Украину, изменилась до неузнаваемости.
Ранее также певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, поделилась некоторыми фото, которые очень неудачно подчеркнули ее фигуру.
Вас также может заинтересовать:
- Волочкова попала в больницу для бродяг: что случилось
- Волочкова раскрыла детали дружбы с Пугачевой - Примадонна проигнорировала
- Жить осталось 10 лет: Волочковой поставили диагноз из-за запущенной болезни
О персоне: Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.
Заслуженная артистка РФ (2002), народная артистка Карачаево-Черкесии (2006) и Северной Осетии-Алании (2007). Лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза "Benois de la Danse" (2002).
После аннексии Крыма, в интервью украинскому телеканалу 1+1 в апреле 2014 года в Киеве отметила, что для неё Крым всегда будет частью Украины и "мне стыдно за Россию". Сейчас проживает в террористической РФ и поддерживает режим Кремля.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред