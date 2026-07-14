Путин в тисках: диктатор может использовать прекращение огня против Украины

Несмотря на публичные заявления российской пропаганды об успехах на фронте, диктатор Путин всё чаще сталкивается с дефицитом ресурсов

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Путин сталкивается с растущим давлением из-за войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 53-я отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, kremlin.ru

Кратко

Украина резко усилила удары по НПЗ и тылу России

Переработка нефти в РФ упала с 5,4 до 3,8 млн баррелей в сутки

Доверие к Путину среди россиян снижается перед выборами

Украинские беспилотники и ракеты всё глубже проникают в тыл России, разрушая нефтепереработку, топливные цепочки и чувство безопасности гражданского населения, тогда как экономическое и политическое давление на Кремль растет быстрее, чем в первые годы полномасштабной войны. Несмотря на публичные заявления российской пропаганды об успехах на фронте, диктатор Владимир Путин всё чаще сталкивается с дефицитом ресурсов, падением доверия внутри страны и отсутствием дипломатического прорыва.

"Главред" выяснил , почему Путин оказывается под давлением из-за войны в Украине и когда можно ожидать завершения боевых действий.

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Как удары вглубь России усиливают давление на Путина

Издание Bloomberg отмечает, что конфликт давно вышел за пределы линии фронта. Расширенная кампания Киева с использованием дронов и ракет систематически нарушает работу нефтеперерабатывающих заводов, поставки топлива и привычную жизнь россиян вдали от зоны боевых действий. По подсчётам издания, в 2026 году воздушная тревога хотя бы раз объявлялась более чем в половине регионов страны, где проживает свыше 70% населения России.

Одновременно топливная отрасль России оказалась под беспрецедентным давлением: Киев наносит повторные удары по одним и тем же объектам, чтобы сделать невозможным их быстрое восстановление. По оценкам Международного энергетического агентства в Париже, объем переработки сырой нефти на российских заводах в июне упал до 3,8 миллиона баррелей в сутки - против 5,4 миллиона годом ранее. Следствием этого стали очереди на заправках, нормирование топлива и стремительный рост черного рынка бензина в преддверии сентябрьских парламентских выборов.

Военная экономика Кремля также дает сбой: гражданские отрасли сокращают производство и инвестиции, в то время как оборонный сектор продолжает расширяться, а Банк России держит высокие процентные ставки, чтобы сдержать инфляцию. При этом социологические службы фиксируют падение доверия к самому Путину. Рейтинг доверия к президенту РФ по версии ВЦИОМ к 10 июля снизился на 4,4 процентных пункта - до 72,3%, а по данным "Левада-центра" одобрение его деятельности упало на 5 пунктов, до 74%.

Аналитики издания связывают падение рейтингов с нарастающей усталостью общества от последствий войны, которые всё ощутимее врываются в повседневную жизнь россиян.

"Это изменение отражает растущее разочарование россиян влиянием на повседневную жизнь украинских атак беспилотников и ракет, а также перебоями, вызванными ограничениями мобильного интернета и частыми отключениями по соображениям безопасности", - говорится в материале Bloomberg.

Дипломатический фронт для Кремля также не принёс результата. После встречи Дональда Трампа с Путиным в Анкоридже в августе 2025 года Кремль рассчитывал, что Вашингтон подтолкнет Владимира Зеленского к существенным уступкам, однако этого не произошло.

По данным Bloomberg, даже ближайшие помощники Путина по внешней политике признают, что соглашение на основе "духа Анкориджа" становится всё менее реалистичным, в то время как Москва продолжает заявлять об успехах на востоке Украины, которые опровергает Киев.

НПЗ в России / Главред

Почему перемирие может стать ловушкой для Украины

Несмотря на отсутствие дипломатического прогресса, в Foreign Affairs предупреждают, что любая пауза в боевых действиях может обернуться для Киева новой угрозой, а не облегчением.

Издание напоминает, что после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс в 2014 году Москва подписала Минские соглашения, которые не устранили фундаментальные причины конфликта, а лишь заморозили его до полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Аналитики Foreign Affairs убеждены, что в случае согласия на режим тишины Кремль применит ту же модель - сочетание переговоров с силовым давлением, чтобы расшатать ситуацию в Киеве и посеять раскол в Европе.

Авторы материала обобщают ключевую опасность такого сценария.

"Прекращение обстрелов и боев на фронте не положит конец войне, а станет еще одной фазой конфликта", - отмечают в Foreign Affairs.

Аналитики издания отмечают, что Путин балансирует между несколькими опасными сценариями: новая волна мобилизации может усилить недовольство внутри России, эскалация ракетного террора или намеки на применение ядерного оружия рискуют окончательно отдалить Китай и Индию, а удары по логистике НАТО могут вызвать прямой военный ответ Запада. В то же время в самой России, по оценке Foreign Affairs, нарастает усталость от затяжной войны, хотя режим и сохраняет прочный контроль над властью.

В случае согласия Кремля на прекращение огня издание прогнозирует сразу несколько целей Москвы: требование проведения выборов в Украине, запуск дезинформационных кампаний для раскола общества, затягивание переговоров с целью легитимизации оккупированных территорий и попытки исключить из процесса страны Балтии. Параллельно Россия будет пытаться усилить противоречия между США и Европейским союзом, активизировать пророссийские силы ради снятия санкций и использовать паузу для перегруппировки войск и восстановления влияния в Африке, на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.

Дефицит ракет для систем Patriot

Пока аналитики обсуждают долгосрочные сценарии Кремля, ситуация в украинской столице уже демонстрирует, какой может быть ближайшая осень.Заместитель редактора немецкого издания Bild Пауль Ронцхаймер после собственного визита в Киев написал, что массированные ракетные обстрелы столицы свидетельствуют не о силе Кремля, а об отчаянии Путина из-за неудач на фронте. Журналист обращает внимание на дефицит ракет для систем Patriot, из-за которого противовоздушная оборона города ощутимо ослабла, - эту проблему подтверждает и мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра Киева Виталия Кличко и оценкам источников в украинском правительстве, атаки России стали более жесткими, чем когда-либо, а их цель - уничтожить гражданскую инфраструктуру и оставить миллионы людей без света и тепла к наступлению зимы.

Военный аналитик Нико Ланге, комментируя ситуацию, обращает внимание на изменение позиции администрации Дональда Трампа, которая теперь подтверждает помощь США в виде разведывательных данных о российской ПВО для нанесения украинских ударов вглубь России.

Сам Ронцхаймер, несмотря на все риски зимы, подводит итоги своих впечатлений от города после обстрелов.

"Киевляне демонстрируют невероятную стойкость, а агрессия только усиливает их сопротивление", - написал журналист Bild по итогам своего визита в украинскую столицу.

Как долго Путин будет продолжать войну по прогнозу Туска

О том, что оптимистичный сценарий скорого мира маловероятен, предупреждает и руководство Польши, которое ежедневно координирует поддержку Киева с европейскими партнерами.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время встречи "Коалиции желающих" в Париже заявил журналистам, что Путин будет продолжать войну против Украины как минимум до зимы, пишет Reuters.

По его словам, он уже обсуждал ход боевых действий с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским, и ни один из собеседников не видит предпосылок для скорого перемирия.

"В настоящее время представляется маловероятным, что в ближайшее время будет достигнуто прекращение огня или мирное соглашение, учитывая жесткую позицию России и Путина. Все ожидают эскалации действий со стороны России, и вполне вероятно, что Россия захочет продолжить эту войну по крайней мере до зимы", - сказал Туск.

Туск также сообщил, что осенью Польша проведет совместные военные учения с участием французских и британских военных, которые должны подготовить союзников к защите Украины и региона даже после возможного заключения мирного соглашения с Россией.

Удары по объектам РФ - последние новости

Напомним, "Главред" писал, что в ночь на 10 июля Силы обороны нанесли удар по Ильскому НПЗ - одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов на юге России. Мощность переработки - около 6,6 млн тонн нефти в год.

Накануне бойцы СБУ нанесли удары по двум нефтебазам - в Ставрополе и Твери. Обе находятся примерно в 500 километрах от линии фронта. Также подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по резервному хранилищу для накопления и хранения топлива.

Ранее сообщалось, что в России производство бензина покрывает лишь около 65 % сезонного спроса после ударов украинских беспилотников по крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам.

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Об источнике: Foreign Affairs Foreign Affairs - это американский журнал о международных отношениях и внешней политике США, издаваемый Советом по международным отношениям, некоммерческой, внепартийной членской организацией и аналитическим центром, специализирующимся на внешней политике и международных делах США. Печатный журнал, основанный 15 сентября 1922 года, выходит каждые два месяца, а на веб-сайте ежедневно публикуются статьи и антологии каждые два месяца, пишет Википедия.

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