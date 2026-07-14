Франция передаст Украине истребители Rafale и не только: когда их получат ВСУ

Зеленский рассказал о деталях нового оборонного соглашения с Парижем, которое предусматривает поставки самолетов, систем ПВО и производство вооружения.

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Rafale для Украины - Франция готова передать 16 истребителей / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский/Telegram (https://t.me/V_Zelenskiy_official), Armée de l'Air et de l'Espace

Ключевые тезисы:

Украина получит первые 16 истребителей Rafale

Франция передаст два комплекса SAMP/T в этом году

Обучение пилотов начнётся во Франции уже в этом году

Украина договорилась с Францией о поставке первых 16 истребителей Rafale для нужд боевой авиации вместе с вооружением к ним. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, обучение украинских пилотов и техников начнётся во Франции уже в этом году. После завершения подготовки первые четыре самолёта Rafale будут переданы Вооружённым силам Украины.

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Зеленский назвал достигнутую договоренность результатом личных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и длительной работы команд двух стран.

"Результатом наших переговоров с Эмманюэлем и работы наших команд стала важная договоренность между Украиной и Францией - по-настоящему лидерский шаг Франции в области оборонного сотрудничества с Украиной в интересах всей Европы", - написал Зеленский.

Истребитель Rafale / Инфографика: Главред

Новые системы ПВО SAMP/T и ракеты Aster 30

Отдельный блок договоренностей касается противовоздушной обороны. Украина первой в мире получит усовершенствованные франко-итальянские комплексы SAMP/T NG, а уже в этом году Франция предоставит два дополнительных комплекса SAMP/T для укрепления защиты воздушного пространства.

Одновременно Париж и Рим договорились ускорить поставки ракет Aster 30 - их должны доставить в Украину уже к октябрю этого года.

Лицензии на производство ракет SCALP, бомб AASM и программа FREYJA

Соглашение также открывает Украине доступ к собственному производству высокоточного оружия на основе французских технологий.

"Украина получает лицензии на производство очень серьезного оружия - ракет SCALP, бомб AASM и, совместно с Италией, также ракет Aster 30", - отметил Зеленский.

Кроме того, Франция присоединится к сотрудничеству в рамках антибаллистической программы FREYJA, которую в Киеве называют особой будущей силой для защиты страны.

FREYJA / Инфографика: Главред

Что известно о дефиците ракет-перехватчиков в Украине - комментарий советника министра обороны

Советник министра обороны Украины Сергей "Флэш" Бескрестнов в интервью "Главреду" сообщил, что не располагает достоверными данными о фактических запасах ракет, поскольку такой информацией обладают только Воздушные силы ВСУ.

В то же время Бескрестнов отметил, что определенные выводы можно сделать на основании открытой статистики. По его словам, если раньше украинская противовоздушная оборона часто перехватывала все баллистические ракеты, а сейчас количество успешных перехватов заметно снизилось, это свидетельствует о наличии определенных трудностей.

Эксперт также подчеркнул, что российская сторона имеет доступ к той же открытой информации, поскольку Украина регулярно публикует статистику работы ПВО. По его мнению, это не секретные данные, а информацию о возможных проблемах не стоит воспринимать как повод для паники. Он подчеркнул, что Украина в значительной степени зависит от поставок зенитных ракет международными партнерами.

Бескрестнов добавил, что сейчас принимаются необходимые меры для обеспечения украинской противовоздушной обороны необходимым количеством ракет.

"Но если в мире наблюдается дефицит из-за войны на Ближнем Востоке, а вся Европа ожидает возможной агрессии России против Европы, я понимаю, почему никто не хочет предоставлять нам эти ракеты. Тем более, если ракет физически нет, то их невозможно купить", - подытожил Бескрестнов.

Сергей Бескрестнов "Флэш" / Инфографика: Главред

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, министр обороны Великобритании Джон Хили объявил о крупнейшей в истории поставке беспилотников Украине. Он подчеркнул, что поставка 120 тысяч дронов различных типов уже началась. Пакет включает ударные, разведывательные и логистические аппараты, а значительную часть техники изготовят британские компании.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил о передаче семи истребителей F-16 Украине в этом году. Три самолета будут пригодны для выполнения боевых задач, а четыре будут использованы в качестве источника запчастей.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш обнародовал подробности об объемах военной помощи Украине с начала полномасштабной войны. Косиняк-Камыш отметил, что военная помощь Украине была предоставлена на общую сумму 3,5 млрд евро в 2022–2023 годах. По данным, в пакет помощи вошли танки Т-72, PT-91, Leopard 2A4, истребители МиГ-29 и ракеты Patriot.

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О персоне: Бескрестнов Сергей "Флэш" Бескрестнов Сергей Александрович с позывным "Флэш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также обучался в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем общественной организации "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области в составе 3-го полка сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи на севере Киевской области совместно со 136-м батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. В настоящее время он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

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