Стоцкая снова засветила мини-Киркорова: певица похвасталась новыми фото

Кратко:
- Как выглядит сын Стоцкой
- На кого он больше похож
Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, снова показала своих детей.
Сейчас певица отдыхает на Мальдивах вместе со своими детьми и решила показать фото с ними в своем Instagram. Уже многие годы ходят слухи о том, что своих двоих детей Стоцкая родила от путиниста Киркорова, с которым ей долгие годы приписывали роман.
Эти слухи регулярно подогревают фото детей, которые как две капли воды похожи на Филиппа Киркорова.
Особенно на Киркорова похож сын Стоцкой. При невысоком росте самой певицы ее сын вымахал просто гигантского роста. Как и сам Киркоров, рост которого составляет почти 2 метра.
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Отметим, как сообщал Главред, ранее звезда популярного российского сериала "Кухня"Ольга Кузьмина бросила своего старшего сына, после того, как закрутила роман с женатым экскурсоводом.
Ранее также певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, поделилась некоторыми фото, которые очень неудачно подчеркнули ее фигуру.
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О персоне: Анастасия Стоцкая
Анастасия Стоцкая - украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
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