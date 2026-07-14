Стоцкая снова засветила мини-Киркорова: певица похвасталась новыми фото

Российская певица Стоцкая показала своего сына, который является копией Киркорова.

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Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров, по слухам, были вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кратко:

Как выглядит сын Стоцкой

На кого он больше похож

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, снова показала своих детей.

Сейчас певица отдыхает на Мальдивах вместе со своими детьми и решила показать фото с ними в своем Instagram. Уже многие годы ходят слухи о том, что своих двоих детей Стоцкая родила от путиниста Киркорова, с которым ей долгие годы приписывали роман.

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Дети Стоцкой - вылитый Киркоров / Фото Instagram/100tskaya

Эти слухи регулярно подогревают фото детей, которые как две капли воды похожи на Филиппа Киркорова.

Дети Стоцкой - вылитый Киркоров / Фото Instagram/100tskaya

Особенно на Киркорова похож сын Стоцкой. При невысоком росте самой певицы ее сын вымахал просто гигантского роста. Как и сам Киркоров, рост которого составляет почти 2 метра.

Дети Стоцкой - вылитый Киркоров / Фото Instagram/100tskaya

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Отметим, как сообщал Главред, ранее звезда популярного российского сериала "Кухня"Ольга Кузьмина бросила своего старшего сына, после того, как закрутила роман с женатым экскурсоводом.

Ранее также певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, поделилась некоторыми фото, которые очень неудачно подчеркнули ее фигуру.

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О персоне: Анастасия Стоцкая Анастасия Стоцкая - украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

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