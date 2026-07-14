Заснет за считанные минуты: мама показала, как успокоить младенца после перегула

Вы узнаете:
- Что делать, если младенец устал
- Как быстро успокоить переутомленного малыша
Нервная система младенцев очень чувствительна. Поэтому даже минимальные отклонения от графика сна могут привести к перевозбуждению. Перевозбужденный малыш часто не может успокоиться и громко плачет.
Но есть способ помочь ему быстро расслабиться и заснуть. Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша, врач и мама с опытом Людмила Панчук.
Что делать, если у ребенка перегул
По словам врача, прежде всего ребенка нужно укутать в пеленку и взять на руки в вертикальном положении. Чтобы малыш успокоился, родители должны делать плавные движения вверх-вниз.
"Качаю. И уже чувствую, что он (малыш - Главред) становится тяжелее. То есть он обмякает у меня на руках. Это значит, что он расслабляется. Сейчас он заснет", - добавила блогерша.
Смотрите видео с советами от врача:
@panchuk.family Что делать, если у ребенка переутомление Как успокоить ребенка. #дети#сон#малыши#baby♬ оригинальный звук - Панчук Людмила
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О персоне: Людмила Панчук
Людмила Панчук - украинская блогерша, врач и мама. В соцсетях она рассказывает о том, как наладить у ребенка режим дня и прикорм, а также делится полезными советами по уходу за малышами. В Instagram у Людмилы более 16 тысяч подписчиков.
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