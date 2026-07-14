Заснет за считанные минуты: мама показала, как успокоить младенца после перегула

Несколько простых действий помогут избежать длительного плача младенца.

https://glavred.info/mamam/zasnet-za-schitannye-minuty-mama-pokazala-kak-uspokoit-mladenca-posle-peregula-10780571.html Ссылка скопирована

Мама объяснила, какие движения помогут ребенку расслабиться / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Что делать, если младенец устал

Как быстро успокоить переутомленного малыша

Нервная система младенцев очень чувствительна. Поэтому даже минимальные отклонения от графика сна могут привести к перевозбуждению. Перевозбужденный малыш часто не может успокоиться и громко плачет.

Но есть способ помочь ему быстро расслабиться и заснуть. Главред узнал, что об этом в TikTok рассказала украинская блогерша, врач и мама с опытом Людмила Панчук.

видео дня

Что делать, если у ребенка перегул

По словам врача, прежде всего ребенка нужно укутать в пеленку и взять на руки в вертикальном положении. Чтобы малыш успокоился, родители должны делать плавные движения вверх-вниз.

"Качаю. И уже чувствую, что он (малыш - Главред) становится тяжелее. То есть он обмякает у меня на руках. Это значит, что он расслабляется. Сейчас он заснет", - добавила блогерша.

Смотрите видео с советами от врача:

Больше новостей:

О персоне: Людмила Панчук Людмила Панчук - украинская блогерша, врач и мама. В соцсетях она рассказывает о том, как наладить у ребенка режим дня и прикорм, а также делится полезными советами по уходу за малышами. В Instagram у Людмилы более 16 тысяч подписчиков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред