Почему в СССР младенцам брили головы: исторические причины против медицинских фактов

Марина Иваненко
26 апреля 2026, 11:55
Традиция стричь детей в годовалом возрасте имеет давние корни, но не имеет научного обоснования. Почему волосы от этого не станут гуще и безопасна ли эта процедура.
Стоит ли стричь детей наголо
  • Для чего в СССР детей в год брили наголо
  • Дал ли это ожидаемый эффект

Во времена Советского Союза была распространена традиция брить детей наголо, когда им исполнялся год. Родители верили, что после стрижки вместо детского пушка начнут расти густые и здоровые волосы. Но врачи и историки опровергают это мнение — подробнее рассказывает Главред.

Откуда взялся этот обычай и что он означал

Как пишет издание Телеграф, корни этой традиции могут уходить во времена Древней Руси. Тогда считалось, что волосы — это связь ребенка с матерью. В год малыша передавали на воспитание отцу, поэтому голову брили в знак перехода к новому этапу жизни. Срезанные локоны хранили как обереги в специальных мешочках.

В послевоенные годы в СССР к этому добавились практические причины — таким образом детей пытались защитить от вшей и лишая. К тому же родители много работали, поэтому у них не было времени на уход за длинными волосами или плетение косичек.

Почему стрижка в год не дает никакого эффекта

На самом деле количество и густота волос зависят только от генетики. Стрижка никак не влияет на волосяные луковицы, которые формируются еще до рождения.

Сегодня не рекомендуют брить малышей по нескольким причинам:

Риск травм: кожа у детей очень нежная, ее легко порезать или раздражать.

Стресс: для ребенка процедура бритья часто становится стрессом и вызывает дискомфорт.

Отсутствие пользы: волосы не станут гуще от того, что их срезали под корень.

Стрижка наголо в один год — это устаревшее суеверие, которое не приносит никакой практической пользы. Постепенно пушок сам сменится постоянными волосами без каких-либо радикальных методов.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Рейтинг Путина летит на дно: в ISW назвали причины массового недовольства

Рейтинг Путина летит на дно: в ISW назвали причины массового недовольства

12:38Мир
Враг нанес удар по Одещине: в порту повреждено иностранное судно, есть раненый

Враг нанес удар по Одещине: в порту повреждено иностранное судно, есть раненый

10:47Украина
Мирный прорыв сорвался: США, Израиль и Иран вновь оказались в тупике

Мирный прорыв сорвался: США, Израиль и Иран вновь оказались в тупике

10:06Мир
Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы Перл

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы Перл

Последние новости

13:06

Кальций или яд: как неправильное использование скорлупы портит почву в вазонах

12:56

Гороскоп Таро на неделю с 27 апреля по 3 мая: Ракам - споры, Девам - важные дела

12:53

Невозможно оторваться: Елена Тополя показала мощную тренировку в зале

12:38

Рейтинг Путина летит на дно: в ISW назвали причины массового недовольства

12:30

Гороскоп Таро на завтра 27 апреля: Раку - случайность, Рыбам - шанс

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
12:29

Никакая не "пихта": как правильно назвать это вечнозеленое дерево на украинском

11:59

2,5 млн только на учебу: сколько тратят дочери Камалии

11:55

Почему в СССР младенцам брили головы: исторические причины против медицинских фактов

11:50

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая: Овнам - напряженность, Тельцам - завал

Реклама
11:33

Сифилис: Симоньян сделала очередное признание о своей болезни

11:14

Минус 40% за неделю: цены на ключевой салатный овощ в Украине пошли на дно

11:12

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

10:52

Почему некоторые дни рождения не рекомендуется отмечать: народные приметы и суеверия

10:47

Враг нанес удар по Одещине: в порту повреждено иностранное судно, есть раненыйФото

10:14

Гороскоп на завтра, 27 апреля: Ракам - смешанные эмоции, Водолеям - сюрприз

10:06

Мирный прорыв сорвался: США, Израиль и Иран вновь оказались в тупике

09:10

Трамп упал, а гости прятались под столами: все подробности стрельбы в США

08:48

Дроны атаковали Ярославль: горит крупнейший НПЗ на севере РоссииВидео

08:10

Как Европа оказалась в энергетической ловушке вместе с Украиной: Портников раскрыл подробностимнение

07:27

РФ атаковала Чернигов: "Шахед" взорвался у многоэтажки, вспыхнули пожары

Реклама
06:07

Деньги, любовь и новый этап: гороскоп для Тельцов на май 2026

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки и зеркала за 31 с

03:16

Что сделать с клубникой в апреле, чтобы не потерять урожай: знают далеко не все

01:50

Марс "оживает" прямо на глазах: учёные ошеломили неожиданными изменениями

00:04

Киев и область под ударом: синоптики предупредили о резком изменении погоды

25 апреля, суббота
22:55

Оккупанты активизировалась на одном из направлений: какая ситуация на фронте

22:40

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорнякамиВидео

22:10

Четыре знака зодиака на пороге судьбоносных решений, которые изменят их жизнь

21:36

РФ продвинулась на Харьковщине: в DeepState назвали "горячее" направление

20:56

Чем известны Померки в Харькове: этот район знаком каждому горожанинуВидео

20:53

Гороскоп на сегодня, 26 апреля: Львам - потеря, Девам - сильные эмоции

20:50

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы ПерлВидео

20:30

Трампа "списывают в утиль": СМИ раскрыли имя вероятного хозяина Белого дома

19:47

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

19:29

Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

19:25

"Он уже мертв": опубликованы видео и аудиозаписи с телефона киевского террористаВидео

19:23

Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

19:20

Кого ждет очень денежный месяц: гороскоп на май 2026Видео

19:10

Кого на самом деле набирает РФ для войны в Украине: Коваленко раскрыл план Кремлямнение

18:53

Европа готовится к затяжной войне в Украине, быстрой победы не будет - NYT

Реклама
18:51

Наступление РФ в Сумской области: в ВСУ ответили, есть ли угроза окружения Сум

18:39

"Есть плохая новость": раскрыт тревожный фактор продолжения войны РФ с УкраинойВидео

18:16

Четыре месяца рождения с дорогим вкусом: кого чаще тянет к роскоши

18:03

Холод с дождями и градом возвращается: когда Черкасскую область накроет непогода

17:58

Как безопасно протестировать помаду в магазине: рабочий способ покажет реальный цветВидео

17:43

Плесень исчезнет за минуты: секрет в одном простом доступном средствеВидео

17:29

Трех знаков зодиака ожидают радикальные перемены к лучшему - кто они

17:27

Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известноФото

17:26

Существо, способное топить корабли: найдены следы гигантского осьминога

17:10

"Мне очень тяжело": Кейт Миддлтон решилась на откровения о королевской жизни

