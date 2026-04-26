Традиция стричь детей в годовалом возрасте имеет давние корни, но не имеет научного обоснования. Почему волосы от этого не станут гуще и безопасна ли эта процедура.

Стоит ли стричь детей наголо / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Для чего в СССР детей в год брили наголо

Дал ли это ожидаемый эффект

Во времена Советского Союза была распространена традиция брить детей наголо, когда им исполнялся год. Родители верили, что после стрижки вместо детского пушка начнут расти густые и здоровые волосы. Но врачи и историки опровергают это мнение — подробнее рассказывает Главред.

Откуда взялся этот обычай и что он означал

Как пишет издание Телеграф, корни этой традиции могут уходить во времена Древней Руси. Тогда считалось, что волосы — это связь ребенка с матерью. В год малыша передавали на воспитание отцу, поэтому голову брили в знак перехода к новому этапу жизни. Срезанные локоны хранили как обереги в специальных мешочках.

В послевоенные годы в СССР к этому добавились практические причины — таким образом детей пытались защитить от вшей и лишая. К тому же родители много работали, поэтому у них не было времени на уход за длинными волосами или плетение косичек.

Почему стрижка в год не дает никакого эффекта

На самом деле количество и густота волос зависят только от генетики. Стрижка никак не влияет на волосяные луковицы, которые формируются еще до рождения.

Сегодня не рекомендуют брить малышей по нескольким причинам:

Риск травм: кожа у детей очень нежная, ее легко порезать или раздражать.

Стресс: для ребенка процедура бритья часто становится стрессом и вызывает дискомфорт.

Отсутствие пользы: волосы не станут гуще от того, что их срезали под корень.

Стрижка наголо в один год — это устаревшее суеверие, которое не приносит никакой практической пользы. Постепенно пушок сам сменится постоянными волосами без каких-либо радикальных методов.

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

