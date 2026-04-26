Почему в СССР младенцам брили головы: исторические причины против медицинских фактов

Во времена Советского Союза была распространена традиция брить детей наголо, когда им исполнялся год. Родители верили, что после стрижки вместо детского пушка начнут расти густые и здоровые волосы. Но врачи и историки опровергают это мнение — подробнее рассказывает Главред.
Откуда взялся этот обычай и что он означал
Как пишет издание Телеграф, корни этой традиции могут уходить во времена Древней Руси. Тогда считалось, что волосы — это связь ребенка с матерью. В год малыша передавали на воспитание отцу, поэтому голову брили в знак перехода к новому этапу жизни. Срезанные локоны хранили как обереги в специальных мешочках.
В послевоенные годы в СССР к этому добавились практические причины — таким образом детей пытались защитить от вшей и лишая. К тому же родители много работали, поэтому у них не было времени на уход за длинными волосами или плетение косичек.
Почему стрижка в год не дает никакого эффекта
На самом деле количество и густота волос зависят только от генетики. Стрижка никак не влияет на волосяные луковицы, которые формируются еще до рождения.
Сегодня не рекомендуют брить малышей по нескольким причинам:
Риск травм: кожа у детей очень нежная, ее легко порезать или раздражать.
Стресс: для ребенка процедура бритья часто становится стрессом и вызывает дискомфорт.
Отсутствие пользы: волосы не станут гуще от того, что их срезали под корень.
Стрижка наголо в один год — это устаревшее суеверие, которое не приносит никакой практической пользы. Постепенно пушок сам сменится постоянными волосами без каких-либо радикальных методов.
