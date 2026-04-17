Неизменная классика: какие женские имена выбирают украинцы на протяжении пяти веков

Мария, Анна, Милана и другие имена: как менялись предпочтения украинцев на протяжении 500 лет и какие варианты сегодня остаются самыми популярными.

Популярные женские имена

О чем вы узнаете:

Какие женские имена в Украине сохраняют популярность на протяжении сотен лет

Какие старинные имена вернулись в современную моду

Что выбирают родители для девочек сегодня

Выбор имени для девочки в Украине сегодня сочетает старые традиции и новые предпочтения родителей. Исследование исторических документов показывает, что существуют имена, которые остаются популярными уже более 500 лет. Несмотря на то, что в разные времена появлялись новые варианты, украинцы часто возвращаются к именам, которые носили еще их прабабушки во времена казачества — подробнее расскажет Главред.

На YouTube-канале "Хроники генеалога (CHG)" проанализировали старые метрические книги и современную статистику, чтобы понять, как менялись вкусы украинцев на протяжении веков.

Имена-лидеры: Мария и Анна

Если сравнить списки имен XVI века с современными, то два имени остаются неизменными лидерами — это Мария и Анна (или Ганна). Например, в XVIII веке на Подолье имя Мария давали девочкам в два раза чаще, чем любое другое. Анна также стабильно держится в первой десятке уже пять веков. Несмотря на большое количество новых имен, эти два варианта до сих пор остаются одними из самых любимых в украинских семьях.

Возвращение имени Милана через 1000 лет

Интересная ситуация сложилась с именем Милана. Это древнее славянское имя было популярным еще до прихода христианства, но затем почти исчезло на тысячу лет. В церковных книгах его не было, поэтому детей так почти не называли. Однако сейчас Милана снова вернулась в моду и уверенно входит в ТОП-10 самых популярных имен для новорожденных в Украине. Похожая ситуация и с именами Соломия, Злата и Богдана, которые снова стали популярными.

Какие женские имена выбирают сегодня

Сейчас в списке самых популярных имен в Украине: София, Эмилия, Ева, Милана, Соломия, Виктория, Полина, Анна, Мария и Вероника. Имя София сегодня является самым популярным не только в Украине, но и в большинстве стран мира. Большинство этих имен имеют древнее происхождение: Анастасия означает "воскресшая", Екатерина — "чистая", а Татьяна — "судьба". Хотя иногда родители выбирают необычные иностранные имена, большинство все равно отдает предпочтение вариантам с долгой историей.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Канал "Хроники генеалога" Канал "Хроники генеалога (CHG)" — популярный украинский YouTube-ресурс, посвященный генеалогии, истории и родоведению. Его основная цель — популяризировать исследование родословной, изучать происхождение украинских фамилий, а также раскрывать малоизвестные исторические и культурные факты. Контент включает советы по работе с архивами, анализ дворянских родов и древних верований, таких как поверья о днях недели. Канал поддерживается Центром изучения генеалогии "Пращур", предлагая зрителям качественные и подробные материалы. Ведущий Ярослав Сумишин активно привлекает аудиторию к изучению их личного прошлого и исторического наследия.

