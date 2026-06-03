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Водители до сих пор спорят о правильном времени для мойки машины

Константин Пономарев
3 июня 2026, 16:43
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Эксперты объяснили, в какое время суток безопаснее мыть машину и зачем сушить авто летом.
Правильно выбранное время для мойки помогает избежать разводов и пятен на кузове
Правильно выбранное время для мойки помогает избежать разводов и пятен на кузове / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему многие водители выбирают неправильное время для мойки авто
  • Можно ли мыть машину вечером без риска для кузова
  • Зачем опытные водители всегда вытирают машину насухо

Чистый автомобиль выглядит привлекательнее и помогает дольше сохранять хорошее состояние лакокрасочного покрытия. Многие водители задаются вопросом, когда же лучше мыть машину - утром или вечером, и влияет ли время суток на качество результата.

Правильно выбранное время для мойки помогает избежать разводов и пятен на кузове. Кроме того, это позволяет снизить вероятность появления других проблем после мойки автомобиля. О всех хитростях пишет Главред.

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В какое время суток лучше всего мыть машину

Отвечая на вопрос, в какое время суток лучше всего мыть машину, специалисты из автомобильного портала Lada Auto Харьков рекомендуют ориентироваться не только на удобство, но и на температуру воздуха, а также наличие прямых солнечных лучей.

Лучшим временем считается раннее утро до наступления сильной жары или вечер, когда солнце уже не нагревает кузов автомобиля. В таких условиях вода и автошампунь не высыхают слишком быстро, а значит, риск появления разводов заметно снижается.

Лучшим временем считается раннее утро до наступления сильной жары
Лучшим временем считается раннее утро до наступления сильной жары / Фото: скриншот с Youtube

Особенно важно избегать мойки в середине дня летом. Под воздействием солнца кузов сильно нагревается, из-за чего вода быстро испаряется и оставляет следы на поверхности.

Когда лучше всего мыть машину утром

Утренняя мойка считается одним из самых удачных вариантов. В это время кузов еще не успевает нагреться, а температура воздуха остается комфортной для работы.

Преимущества утренней мойки:

  • вода не высыхает мгновенно;
  • шампунь успевает эффективно растворить загрязнения;
  • снижается вероятность появления пятен и разводов;
  • легче заметить загрязненные участки кузова.

Если утро пасмурное, результат может быть еще лучше, поскольку отсутствие прямого солнца помогает сохранить равномерную влажность поверхности.

Можно ли мыть машину вечером

Авторы портала считают, что вечерняя мойка также является хорошим решением, особенно в жаркие летние дни.

После 17-18 часов температура обычно снижается, а солнечная активность становится значительно меньше. Благодаря этому кузов остывает, а вода не испаряется так быстро.

Однако важно помнить, что поздним вечером сложнее заметить оставшиеся разводы или непромытые участки. Кроме того, если оставить автомобиль мокрым на ночь, на поверхности могут появиться следы от высохших капель.

Об источнике: Lada Auto Portal Kharkiv

Lada Auto Portal Kharkiv - украинский автомобильный онлайн-журнал, посвящtнный тематике автомобилей, автоновостей, эксплуатации, ремонта и обслуживания транспортных средств. На сайте публикуются статьи о новых моделях автомобилей, советы водителям, обзоры технологий, рекомендации по уходу за авто и материалы о дорожной безопасности.

Издание ориентировано на широкий круг автолюбителей и регулярно обновляет контент, связанный с автомобильной отраслью.

Нужно ли сушить машину после мойки летом

Многие считают, что в жару автомобиль высохнет самостоятельно, однако специалисты рекомендуют не отказываться от сушки.

Даже летом капли воды могут оставлять известковые пятна и разводы, особенно если используется жесткая вода. Именно поэтому после мойки желательно сразу протереть кузов мягким полотенцем из микрофибры.

После мойки желательно сразу протереть кузов мягким полотенцем
После мойки желательно сразу протереть кузов мягким полотенцем / Фото: скриншот с Youtube

Эту точку зрения поддерживают и автолюбители. Автор обсуждения на Reddit под ником @thescx рассказал, что после мойки на солнце постоянно сталкивался с появлением водяных пятен и искал способ избежать разводов.

В комментариях пользователи поделились своим опытом.

"Я использую большое сушильное полотенце и сразу вытираю машину после ополаскивания и разводов практически не остается", - написал один из них.

Другой отметил, что если оставить автомобиль сохнуть самостоятельно в жаркий день, вода быстро испаряется и часто остаются заметные следы.

"Лучше потратить несколько минут на сушку, чем потом заново полировать кузов из-за пятен от жесткой воды", - добавил еще один пользователь.

Автолюбители также рекомендуют использовать специальные сушильные полотенца, которые быстро впитывают влагу и помогают избежать появления водяных следов. По мнению опытных водителей, качественная сушка не менее важна, чем сама мойка.

Об источнике: Reddit

Reddit — сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на какую-либо понравившуюся информацию в интернете и обсуждать её. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения — наиболее популярные из них оказываются на заглавной странице сайта, пишет Википедия.

Смотрите в видео о том, как правильно мыть машину:

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