Украинцев могут оштрафовать более чем на 150 тысяч гривен: за что наказывают

Двое украинцев в Полтавской области уже нарушили важные правила и будут наказаны.

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В Полтавской области задержали нарушителей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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В Полтавской области задержали нарушителей, которые вылавливали рыбу

Украинцы нанесли ущерб на крупную сумму во время нерестового запрета

Нарушителей могут обязать возместить ущерб на сумму более 150 тысяч гривен

В Украине на некоторых водоемах еще не завершился весенне-летний нерестовый запрет, поэтому рыбаки не могут возобновлять любительский вылов. Однако некоторые из них уже нарушили установленные правила.

Полтавский рыбоохранный патруль в Facebook сообщил, что в РЛП "Белецковские Плавни" 2 июня были задержаны два браконьера. Главные государственные инспекторы Полтавского рыбоохранного патруля обнаружили их на акватории Каменского водохранилища.

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Двое граждан вылавливали рыбу сетями во время нерестового запрета. Они незаконно выловили 31 плоскирку и 22 карася. Украинцы нанесли ущерб рыбному хозяйству на сумму 150 292,80 гривен.

"На обоих нарушителей составлены административные протоколы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Сведения внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 249 УК Украины. Ведется следствие. Изъято: 2 сети, резиновая лодка, велосипед и весла, а также незаконно добытые водные биоресурсы", — говорится в сообщении.

Теперь браконьерам грозит наказание, и их могут обязать возместить ущерб рыбному хозяйству на сумму более 150 тысяч гривен.

В патруле также напомнили, что нерестовый запрет на Каменском и Кременчугском водохранилищах действует до 20 июня, а на придаточных водах и в отношении речных раков — до 30 июня 2026 года включительно.

Штрафы в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине началась реформа дорожного движения. Уже сейчас продолжаются обсуждения по поводу введения системы штрафных баллов для водителей с порогом в 15 баллов.

Ранее сообщалось, что в украинских судах все чаще отменяют штрафы, которые инспекторы выписывают за неправильную остановку и парковку. Анализ последних решений показывает, что значительная часть таких постановлений оказывается юридически слабой.

Накануне украинские врачи в соцсетях начали жаловаться на получение штрафов от Пенсионного фонда Украины в отношении оформленных ими листов нетрудоспособности.

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Об источнике: Полтавский рыбоохранный патруль Полтавский рыбоохранный патруль — это территориальный орган Государственного агентства Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ (Госрыбагентство), созданный для охраны, контроля и восстановления водных биоресурсов на территории Полтавской области.

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