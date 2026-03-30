Штрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничные

Юристы отмечают, что решение ПФУ можно обжаловать.

Украинские врачи жалуются на штрафы от Пенсионного фонда / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Украинские врачи в соцсетях начали жаловаться на получение штрафов от Пенсионного фонда Украины в связи с оформленными ими больничными листами. Что об этом говорят юристы — Главред узнавал у экспертов.

Штрафы врачам за больничные листы — причина

В соцсети Threads на днях стало вирусным видео семейного врача из Кропивницкого Елены Ларионовой, в котором медик рассказала, что получила штраф от Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"На работе получила письмо, в котором указано, что я в 2025 году нарушила правила выписки больничного листа и должна уплатить штраф. То есть пациенту Пенсионный фонд оплатил два рабочих дня по 525 гривен, и я теперь должна вернуть эти средства Пенсионному фонду, поскольку нарушен приказ Минздрава №1066, согласно которому я должна была исправить ошибку не позднее 5 дней", — рассказывает в видео Елена Ларионова.

Украинским врачам начисляют штрафы за больничные листы / Скриншот, threads.com/@doctor_larionova_

Врач уточняет, что причина штрафа — несвоевременная отправка данных в ПФУ о продлении больничного. Хотя, согласно приказу, в случае подозрительного больничного комиссия должна заседать не позднее, чем через 10 дней, хотя штраф был наложен через год после оформления больничного.

"Если мы из нашей зарплаты в 14 тысяч будем еще каждому оплачивать больничный, то как врачу защититься, может ли Пенсионный фонд проверять больничный с такой давностью?", — спрашивает Елена Ларионова. И добавляет, что теперь боится выписывать любые больничные листы.

В комментариях к посту пользователи отмечают, что такие случаи не единичны.

"ПФУ с прошлого месяца начал очень строго проверять больницы. Есть врачи, которых оштрафовали на 6000 гривен", — пишут пользователи. Также уточняют, что суммы штрафов достигают 67-100 тысяч гривен.

Главред обратился за комментарием к ПФУ и опубликует его после получения.

Что предусматривает приказ Минздрава №1066

В Украине продолжает действовать приказ Министерства здравоохранения Украины №1066, который определяет правила формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и фактически регулирует систему электронных больничных.

Документ ввел механизм создания больничных в электронной системе здравоохранения. Отныне именно медицинское заключение, сформированное врачом в реестре, является основанием для автоматического формирования больничного листа.

Приказ четко определяет, кто имеет право оформлять такие документы, какие данные должны вноситься в систему, а также порядок открытия, продления и закрытия больничного. Все эти процессы происходят в электронном реестре медицинских заключений.

Отдельно документ регламентирует работу самого реестра: перечень вносимой информации, доступ к данным и их использование для назначения страховых выплат. В частности, эти данные используют органы Пенсионного фонда Украины для проверки правомерности начислений.

Также приказ предусматривает возможность использования бумажных больничных в исключительных случаях — в частности, при технической невозможности работы с электронной системой или в условиях военного положения.

Фактически приказ №1066 стал основой для перехода Украины на электронные больничные и дальнейшего усиления контроля в этой сфере. Именно на его основе в последующие годы были введены более жесткие проверки и ответственность за нарушения при оформлении документов о временной нетрудоспособности.

Что говорят юристы

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова объясняет, что с 2023 года в Украине существенно усилили контроль за оформлением больничных листов.

"С 2023 года законодательством предусмотрен более строгий контроль за деятельностью медицинских учреждений, в частности в отношении оформления медицинского заключения о временной нетрудоспособности — проще говоря, больничных листов", — отмечает она.

По словам юриста, теперь ответственность за неправомерно выданные больничные ложится непосредственно на медицинские учреждения.

"Орган, который выдал больничный лист, несет ответственность в случае, если такой лист выдан без надлежащих оснований или с нарушениями. Прежде всего — финансовую", — подчеркивает Воронкова.

Она уточняет, что территориальные органы Пенсионного фонда Украины, которые в настоящее время администрируют страховые выплаты, тщательно проверяют основания для их начисления.

"Основанием для требования о компенсации выплаченных сумм может быть любое несоответствие в документах", — добавляет адвокат.

Среди наиболее распространенных нарушений она называет "разницу в диагнозах и специализации врача, завышенные сроки больничного, отсутствие печатей или ошибки в реквизитах, а также отсутствие данных в электронной системе о лечении пациента".

Отдельно Воронкова обращает внимание на спорную практику проверок старых больничных. "Есть случаи, когда Пенсионный фонд требует компенсацию даже за больничные, выданные до 2023 года, хотя тогда такой обязанности у медицинских учреждений не существовало", — говорит она.

В то же время юрист подчеркивает, что такие решения можно обжаловать.

"Действия территориальных управлений Пенсионного фонда можно и нужно обжаловать, если требования о возврате средств являются неправомерными, ведь это напрямую влияет на способность медучреждений предоставлять услуги", — объясняет она.

Кроме того, эксперт напоминает о новых изменениях в законодательстве.

"В ноябре 2025 года были внесены изменения в закон об общеобязательном государственном социальном страховании относительно порядка выдачи и контроля больничных. Они вступят в силу с 1 апреля 2026 года", — резюмирует Воронкова.

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; осуществляет сбор, накопление и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины; обеспечивает выплату пенсий и социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины.

