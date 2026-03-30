Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Штрафы до 100 тысяч: почему врачей наказывают гривней за выданные больничные

Анастасия Заремба
30 марта 2026, 09:00
Юристы отмечают, что решение ПФУ можно обжаловать.
врач, деньги
Украинские врачи жалуются на штрафы от Пенсионного фонда / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Украинские врачи в соцсетях начали жаловаться на получение штрафов от Пенсионного фонда Украины в связи с оформленными ими больничными листами. Что об этом говорят юристы — Главред узнавал у экспертов.

Штрафы врачам за больничные листы — причина

В соцсети Threads на днях стало вирусным видео семейного врача из Кропивницкого Елены Ларионовой, в котором медик рассказала, что получила штраф от Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

"На работе получила письмо, в котором указано, что я в 2025 году нарушила правила выписки больничного листа и должна уплатить штраф. То есть пациенту Пенсионный фонд оплатил два рабочих дня по 525 гривен, и я теперь должна вернуть эти средства Пенсионному фонду, поскольку нарушен приказ Минздрава №1066, согласно которому я должна была исправить ошибку не позднее 5 дней", — рассказывает в видео Елена Ларионова.

видео дня
Украинским врачам начисляют штрафы за больничные листы / Скриншот, threads.com/@doctor_larionova_

Врач уточняет, что причина штрафа — несвоевременная отправка данных в ПФУ о продлении больничного. Хотя, согласно приказу, в случае подозрительного больничного комиссия должна заседать не позднее, чем через 10 дней, хотя штраф был наложен через год после оформления больничного.

"Если мы из нашей зарплаты в 14 тысяч будем еще каждому оплачивать больничный, то как врачу защититься, может ли Пенсионный фонд проверять больничный с такой давностью?", — спрашивает Елена Ларионова. И добавляет, что теперь боится выписывать любые больничные листы.

В комментариях к посту пользователи отмечают, что такие случаи не единичны.

"ПФУ с прошлого месяца начал очень строго проверять больницы. Есть врачи, которых оштрафовали на 6000 гривен", — пишут пользователи. Также уточняют, что суммы штрафов достигают 67-100 тысяч гривен.

Главред обратился за комментарием к ПФУ и опубликует его после получения.

Что предусматривает приказ Минздрава №1066

В Украине продолжает действовать приказ Министерства здравоохранения Украины №1066, который определяет правила формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и фактически регулирует систему электронных больничных.

Документ ввел механизм создания больничных в электронной системе здравоохранения. Отныне именно медицинское заключение, сформированное врачом в реестре, является основанием для автоматического формирования больничного листа.

Приказ четко определяет, кто имеет право оформлять такие документы, какие данные должны вноситься в систему, а также порядок открытия, продления и закрытия больничного. Все эти процессы происходят в электронном реестре медицинских заключений.

Отдельно документ регламентирует работу самого реестра: перечень вносимой информации, доступ к данным и их использование для назначения страховых выплат. В частности, эти данные используют органы Пенсионного фонда Украины для проверки правомерности начислений.

Также приказ предусматривает возможность использования бумажных больничных в исключительных случаях — в частности, при технической невозможности работы с электронной системой или в условиях военного положения.

Фактически приказ №1066 стал основой для перехода Украины на электронные больничные и дальнейшего усиления контроля в этой сфере. Именно на его основе в последующие годы были введены более жесткие проверки и ответственность за нарушения при оформлении документов о временной нетрудоспособности.

Что говорят юристы

Адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова объясняет, что с 2023 года в Украине существенно усилили контроль за оформлением больничных листов.

"С 2023 года законодательством предусмотрен более строгий контроль за деятельностью медицинских учреждений, в частности в отношении оформления медицинского заключения о временной нетрудоспособности — проще говоря, больничных листов", — отмечает она.

По словам юриста, теперь ответственность за неправомерно выданные больничные ложится непосредственно на медицинские учреждения.

"Орган, который выдал больничный лист, несет ответственность в случае, если такой лист выдан без надлежащих оснований или с нарушениями. Прежде всего — финансовую", — подчеркивает Воронкова.

Она уточняет, что территориальные органы Пенсионного фонда Украины, которые в настоящее время администрируют страховые выплаты, тщательно проверяют основания для их начисления.

"Основанием для требования о компенсации выплаченных сумм может быть любое несоответствие в документах", — добавляет адвокат.

Среди наиболее распространенных нарушений она называет "разницу в диагнозах и специализации врача, завышенные сроки больничного, отсутствие печатей или ошибки в реквизитах, а также отсутствие данных в электронной системе о лечении пациента".

Отдельно Воронкова обращает внимание на спорную практику проверок старых больничных. "Есть случаи, когда Пенсионный фонд требует компенсацию даже за больничные, выданные до 2023 года, хотя тогда такой обязанности у медицинских учреждений не существовало", — говорит она.

В то же время юрист подчеркивает, что такие решения можно обжаловать.

"Действия территориальных управлений Пенсионного фонда можно и нужно обжаловать, если требования о возврате средств являются неправомерными, ведь это напрямую влияет на способность медучреждений предоставлять услуги", — объясняет она.

Кроме того, эксперт напоминает о новых изменениях в законодательстве.

"В ноябре 2025 года были внесены изменения в закон об общеобязательном государственном социальном страховании относительно порядка выдачи и контроля больничных. Они вступят в силу с 1 апреля 2026 года", — резюмирует Воронкова.

Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой общего обязательного государственного пенсионного страхования; осуществляет сбор, накопление и учет страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объеме финансирование и выплату пенсий, социальных выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль за целевым использованием средств Пенсионного фонда Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

штраф Пенсионный фонд больничный МОЗ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять