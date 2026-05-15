Узнает ли кот себя в зеркале на самом деле: неожиданный ответ ученых удивит

Многие владельцы замечали, как их кошки останавливаются перед зеркалом, словно пытаясь понять, что происходит.

Узнают ли кошки себя в зеркале — что видит кошка в зеркале

Кошки часто удивляют хозяев своим поведением перед зеркалом: одни настороженно выгибают спину и шипят, другие внимательно вглядываются в отражение, будто пытаясь понять, что происходит.

Главред расскажет, что на самом деле видят кошки в зеркале и осознают ли они, что видят именно себя.

Узнают ли кошки себя в зеркале

В науке давно существует методика, которая помогает определить уровень самосознания животных — тест с зеркалом (Mirror Self-Recognition, MSR). Суть его заключается в том, что на тело животного, в место, которое оно не может увидеть напрямую, наносят метку. Если, глядя в зеркало, она начинает исследовать эту отметку, это свидетельствует о понимании: отражение принадлежит ей самой, пишет PetMD.

Человекообразные обезьяны, слоны, дельфины и даже сороки успешно проходили этот тест. А вот кошки — нет. Полноценных экспериментов с ними проводили немного, но анализ видео с YouTube показал: кошки не демонстрируют поведения, которое бы свидетельствовало об узнавании себя в зеркале.

Что видит кот в зеркале

Несмотря на отсутствие доказательств самораспознавания, реакции кошек перед зеркалом свидетельствуют о том, что они воспринимают отражение как нечто важное. Чаще всего это выглядит так:

Агрессия. Взъерошенная шерсть, выгнутая спина, взъерошенный хвост — классические признаки возбуждения. Кот может воспринимать отражение как другого соперника, которого не может почувствовать через запах или прикосновение.

Любопытство. Другие кошки реагируют спокойнее: внимательно вглядываются, настораживают уши, расширяют глаза. Для них зеркало — это загадка, которая вызывает интерес, но не страх.

В любом случае их поведение напоминает реакцию на встречу с незнакомым котом. Отсутствие запаха или звука только усиливает растерянность.

Об источнике: PetMD PetMD — это известный онлайн-ресурс, посвященный здоровью и уходу за домашними питомцами. Он был основан в 2008 году и с тех пор является одним из ведущих источников ветеринарных советов для владельцев животных. Основная цель PetMD — предоставлять авторитетную, достоверную и образовательную информацию о здоровье животных. На сайте можно найти обширную библиотеку статей, видео, графиков и обучающих иллюстраций, охватывающих различные виды животных: собак, кошек, лошадей, мелких домашних животных, рептилий, рыб и т. д. PetMD принадлежит компании Chewy, Inc., которая является крупным онлайн-ритейлером зоотоваров. Хотя PetMD поддерживает бизнес-цели Chewy, редакционная коллегия стремится сохранять независимый редакционный голос, ставя на первое место интересы владельцев домашних животных. Все рекомендации по продуктам, включая ссылки, утверждаются ветеринарами на основе их клинического опыта или текущих практических рекомендаций.

