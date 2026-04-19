Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

Вы узнаете:
- Можно ли оставлять кота одного дома
- Как долго кот может оставаться один
- Как кошки переносят одиночество
Кошек часто воспринимают как независимых животных, способных самостоятельно проводить время. Но за этим образом скрывается более сложная реальность: большинство из них формируют прочную эмоциональную связь с хозяевами, и длительное одиночество может стать для них серьезным испытанием.
Главред расскажет, как долго на самом деле кота можно оставлять одного дома.
Исследование Орегонского государственного университета показало, что 64% кошек имеют устойчивый тип привязанности к человеку, подобный собакам или даже младенцам. Это означает, что разлука для них может быть стрессовой, пишет Futura Sciences. Ветеринар Микель Дельгадо отмечает: кошки очень чувствительны к изменениям в распорядке дня, и длительное отсутствие хозяина способно вызвать тревогу, деструктивное поведение или проблемы с туалетом.
Сколько времени кот может оставаться один
Специалисты ASPCA и ведущие ветеринарные сети США советуют ориентироваться на баланс между физической безопасностью и психологическими потребностями животного.
- Для взрослой кошки несколько часов в одиночестве — вполне приемлемый вариант. Они способны занять себя дремотой, уходом за шерстью или играми.
- Одна ночь без хозяина обычно не представляет проблемы, если кот здоров и чувствует себя комфортно в своей среде.
- В то же время оставлять кота одного более чем на 24–48 часов ветеринары не рекомендуют. Это может привести к стрессу, чрезмерной вокализации или мочеиспусканию вне лотка.
Почему опасно оставлять кота надолго
Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало: среди кошек с проблемами разлуки 67% проявляли деструктивное поведение, 63% — чрезмерно громко мяукали, а 60% — игнорировали лоток. Особенно высоким риск был у тех, кто жил без других животных. Кроме того, всегда существует опасность непредвиденных ситуаций: разлитая вода, грязный лоток или внезапное ухудшение здоровья. Если хозяина нет несколько дней, помочь некому. Именно поэтому оставлять кота одного на пять дней или больше — категорически опасно. В таких случаях нужен человек, который будет регулярно проверять животное.
Важный нюанс
Котята значительно уязвимее взрослых кошек. До трехмесячного возраста их нельзя оставлять одних дольше чем на 20 минут. В три месяца допустимым становится время до шести часов, в восемь месяцев — полдня. Только после года кот может спокойно переносить целый день без хозяина.
Об источнике: Futura Sciences
Futura Sciences — это популярный веб-сайт, специализирующийся на новостях и статьях, посвященных науке, технологиям, природе, космосу и будущему развитию человечества. Он предоставляет своим читателям последние открытия в области науки и технологий, исследования окружающей среды, медицинские достижения и прогнозы на будущее. Материалы на сайте подходят как для профессионалов, так и для широкой аудитории, интересующейся наукой. Futura Sciences активно сотрудничает с учеными и экспертами, чтобы обеспечить своим читателям точную и достоверную информацию.
