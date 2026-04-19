Как долго кот может быть сам дома на самом деле: ветеринары удивили ответом

Кошки действительно могут оставаться дома одни, но продолжительность такого пребывания зависит от многих факторов.

Как долго на самом деле можно оставлять кота одного дома

Вы узнаете:

Можно ли оставлять кота одного дома

Как долго кот может оставаться один

Как кошки переносят одиночество

Кошек часто воспринимают как независимых животных, способных самостоятельно проводить время. Но за этим образом скрывается более сложная реальность: большинство из них формируют прочную эмоциональную связь с хозяевами, и длительное одиночество может стать для них серьезным испытанием.

Исследование Орегонского государственного университета показало, что 64% кошек имеют устойчивый тип привязанности к человеку, подобный собакам или даже младенцам. Это означает, что разлука для них может быть стрессовой, пишет Futura Sciences. Ветеринар Микель Дельгадо отмечает: кошки очень чувствительны к изменениям в распорядке дня, и длительное отсутствие хозяина способно вызвать тревогу, деструктивное поведение или проблемы с туалетом.

Сколько времени кот может оставаться один

Специалисты ASPCA и ведущие ветеринарные сети США советуют ориентироваться на баланс между физической безопасностью и психологическими потребностями животного.

Для взрослой кошки несколько часов в одиночестве — вполне приемлемый вариант. Они способны занять себя дремотой, уходом за шерстью или играми.

Одна ночь без хозяина обычно не представляет проблемы, если кот здоров и чувствует себя комфортно в своей среде.

В то же время оставлять кота одного более чем на 24–48 часов ветеринары не рекомендуют. Это может привести к стрессу, чрезмерной вокализации или мочеиспусканию вне лотка.

Почему опасно оставлять кота надолго

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показало: среди кошек с проблемами разлуки 67% проявляли деструктивное поведение, 63% — чрезмерно громко мяукали, а 60% — игнорировали лоток. Особенно высоким риск был у тех, кто жил без других животных. Кроме того, всегда существует опасность непредвиденных ситуаций: разлитая вода, грязный лоток или внезапное ухудшение здоровья. Если хозяина нет несколько дней, помочь некому. Именно поэтому оставлять кота одного на пять дней или больше — категорически опасно. В таких случаях нужен человек, который будет регулярно проверять животное.

Важный нюанс

Котята значительно уязвимее взрослых кошек. До трехмесячного возраста их нельзя оставлять одних дольше чем на 20 минут. В три месяца допустимым становится время до шести часов, в восемь месяцев — полдня. Только после года кот может спокойно переносить целый день без хозяина.

Об источнике: Futura Sciences Futura Sciences — это популярный веб-сайт, специализирующийся на новостях и статьях, посвященных науке, технологиям, природе, космосу и будущему развитию человечества. Он предоставляет своим читателям последние открытия в области науки и технологий, исследования окружающей среды, медицинские достижения и прогнозы на будущее. Материалы на сайте подходят как для профессионалов, так и для широкой аудитории, интересующейся наукой. Futura Sciences активно сотрудничает с учеными и экспертами, чтобы обеспечить своим читателям точную и достоверную информацию.

